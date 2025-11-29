Gençlerin yüzde 70’inin favorisi ‘altın’

Nurdoğan A. ERGÜN

Araştırmalara göre genç­lerin yalnızca finansal çözümler değil, teknolo­ji, sosyalleşme, duygusal destek, kariyer ve yaşam tarzına uygun avantajlar sunan kurumlara yö­neliyor.

Gençler, anı yaşama ve deneyim odaklı bir hayat felsefe­sine uygun fırsatlar talep ediyor. Ancak iş yatırıma gelince genç­lerin tercihi değişiyor. Gençlerin yatırım tercihleri hâlâ gelenek­sel. Gençlerin yüzde 70’i altın, yüzde 30’u dövizde birikim yapı­yor. Kripto yüzde 6 ve hisse sene­di yüzde 3 gibi modern araçlara il­gi düşük. Finansal kararlarda ise gençler anne-babalarının söyle­diklerini dikkate alıyor.

Bankacılığı ‘soğuk’ bulan gençleri ‘dört koldan’ saracak

Öte yandan gençlerin anı ya­şama kültürü, deneyim önceliği, görsel öğrenme biçimlerine yat­kınlıkları ve sürdürüle­bilirliğe olan yoğun ilgi­si, kurumla­rın gençlerle iletişim dili­ni kökten de­ğiştiriyor. Ga­ranti BBVA, bu yeni gençlik pro­filini merkeze alarak sadece bir banka değil, gençlerin hayat yol­culuğunda çok yönlü bir çözüm ortağı olmayı hedefliyor.

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ceren Acer Kezik, 18-26 yaş ara­sı gençlerin finansal hizmetlerin ötesine geçen, daha bütüncül ve hayatlarına değer katan çözümler talep ettiğini belirterek bankanın gençlere yönelik dört eksenli ye­ni stratejisini anlattı.

Kezik, ban­kanın 5 milyon genç müşterisine yönelik yaklaşımını finansal çö­zümlerin ötesine taşıyarak kari­yer, sosyalleşme ve duygusal des­tek eksenlerinde dört koldan sa­racağını belirtti. 2025 yılının ilk çeyreğinde yapılan ‘Nesil Kün­yesi 2025’ çalışmasıyla gençlerin dijital alışkanlıkları, tüketim ter­cihleri ve değer sistemlerinin de­rinlemesine incelendiğini akta­ran Kezik, gençlerin bankacılığı soğuk bulduğunu, mobil ve anlam odaklı yaklaşımlar talep ettiği­ni belirtti.

“Türkiye’de 18-26 yaş arasında 11 milyon genç var. Bun­lardan 6 milyonunun bankacılık ilişkisi var bunun da 5 milyon ka­darı Garanti BBVA müşterisi” di­yen Kezik’in verdiği bilgilere gö­re, gençlerin yüzde 95’inin bir banka hesabı bulunuyor ancak aktif kullanıcı oranı yarıdan az. Bankacılık “soğuk, uzak ve sıkıcı” bir hizmet olarak algılanıyor. Mo­bil bankacılık, açık ara en çok kul­lanılan kanal olarak öne çıkıyor. Gençlerin yüzde 84’ü genç ban­kacılık işlemlerini cep telefonun­dan gerçekleştiriyor.

‘Arkadaşla alma bölüşme’ devreye alınacak

Gençlerin yüzde 84’ünün tüm bankacılık işlemlerini cep tele­fonundan yürüttüğünü söyle­yen Kezik, buna karşın, gençle­rin yüzde 58’inin birikim yap­mak istemesine rağmen bunu gerçekleştiremediğini belirtti.

Kezik, bu dengesizliği gidermek için atılan adımları şöyle sırala­dı: “Mobil uygulamada, indirim­li ürün fırsatları ve bütçe planla­ma rehberliği sunan yeni bir alan oluşturuldu. Kart aidatı olmayan Bonus Genç ile gençler, market, e-ticaret ve giyim gibi kategori­lerde aylık bin TL’ye varan bo­nus faydası elde ediyor. Harca­dıkça biriktir gibi mikro tasarruf çözümleri ve bu yıl devreye alı­nacak ‘arkadaşla harcama bölüş­me’ özelliği ile nakit akışı yöneti­mi kolaylaştırılacak.”

Bankanın gençleri odağına aldığı bir diğer destek programı ise kariyer. Ye­ni Nesil Kariyer Okulu ile yapay zekâ, siber güvenlik ve girişim­cilik gibi alanlarda gençlere üc­retsiz çevrimiçi eğitimler sağla­yan banka, ‘Kariyerime İlk Adım’ programıyla da bin gence serti­fikalı eğitimler veriyor. Gençle­re yönelik yaklaşımlarından bi­rinin de kültürel ve sosyal alanda olduğunu aktaran Kezik, kültü­rel hayata katılımını teşvik ettik­lerini dile getirdi.

Gençlerin yüzde 67’si kredi kartı kullanıyor

● Gençlerin yüzde 58’i birikim yapmak istiyor ama hiç yapamıyor, yalnızca yüzde 6’sı her ay istediği tutarda birikim yapabiliyor

● Gençlerin yüzde 41’i bugüne kadar borç almış veya kredi çekmiş, en yaygın neden yüzde 36 “başka bir borcu kapatmak”

● Kredi kartı kullanımı yüzde 67, mobil ödeme yüzde 31

● Gençlerin yüzde 49’u önümüzdeki yıl maddi durumunun iyileşeceğini düşünüyor ama uzun vadede yalnızca yüzde 14’ü “çok rahat” bir yaşam bekliyor.