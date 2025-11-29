Gençlerin yüzde 70’inin favorisi ‘altın’
Araştırmalara göre, anı yaşama ve deneyim odaklı bir hayat felsefesine uygun fırsatlar talep eden gençlerin yatırım tercihleri ise hâlâ geleneksel. Gençlerin yüzde 70’i altın, yüzde 30’u dövizde birikim yapıyor. Finansal kararlarda ebeveyn etkisi dikkat çekici derecede yüksek.
Nurdoğan A. ERGÜN
Araştırmalara göre gençlerin yalnızca finansal çözümler değil, teknoloji, sosyalleşme, duygusal destek, kariyer ve yaşam tarzına uygun avantajlar sunan kurumlara yöneliyor.
Gençler, anı yaşama ve deneyim odaklı bir hayat felsefesine uygun fırsatlar talep ediyor. Ancak iş yatırıma gelince gençlerin tercihi değişiyor. Gençlerin yatırım tercihleri hâlâ geleneksel. Gençlerin yüzde 70’i altın, yüzde 30’u dövizde birikim yapıyor. Kripto yüzde 6 ve hisse senedi yüzde 3 gibi modern araçlara ilgi düşük. Finansal kararlarda ise gençler anne-babalarının söylediklerini dikkate alıyor.
Bankacılığı ‘soğuk’ bulan gençleri ‘dört koldan’ saracak
Öte yandan gençlerin anı yaşama kültürü, deneyim önceliği, görsel öğrenme biçimlerine yatkınlıkları ve sürdürülebilirliğe olan yoğun ilgisi, kurumların gençlerle iletişim dilini kökten değiştiriyor. Garanti BBVA, bu yeni gençlik profilini merkeze alarak sadece bir banka değil, gençlerin hayat yolculuğunda çok yönlü bir çözüm ortağı olmayı hedefliyor.
Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ceren Acer Kezik, 18-26 yaş arası gençlerin finansal hizmetlerin ötesine geçen, daha bütüncül ve hayatlarına değer katan çözümler talep ettiğini belirterek bankanın gençlere yönelik dört eksenli yeni stratejisini anlattı.
Kezik, bankanın 5 milyon genç müşterisine yönelik yaklaşımını finansal çözümlerin ötesine taşıyarak kariyer, sosyalleşme ve duygusal destek eksenlerinde dört koldan saracağını belirtti. 2025 yılının ilk çeyreğinde yapılan ‘Nesil Künyesi 2025’ çalışmasıyla gençlerin dijital alışkanlıkları, tüketim tercihleri ve değer sistemlerinin derinlemesine incelendiğini aktaran Kezik, gençlerin bankacılığı soğuk bulduğunu, mobil ve anlam odaklı yaklaşımlar talep ettiğini belirtti.
“Türkiye’de 18-26 yaş arasında 11 milyon genç var. Bunlardan 6 milyonunun bankacılık ilişkisi var bunun da 5 milyon kadarı Garanti BBVA müşterisi” diyen Kezik’in verdiği bilgilere göre, gençlerin yüzde 95’inin bir banka hesabı bulunuyor ancak aktif kullanıcı oranı yarıdan az. Bankacılık “soğuk, uzak ve sıkıcı” bir hizmet olarak algılanıyor. Mobil bankacılık, açık ara en çok kullanılan kanal olarak öne çıkıyor. Gençlerin yüzde 84’ü genç bankacılık işlemlerini cep telefonundan gerçekleştiriyor.
‘Arkadaşla alma bölüşme’ devreye alınacak
Gençlerin yüzde 84’ünün tüm bankacılık işlemlerini cep telefonundan yürüttüğünü söyleyen Kezik, buna karşın, gençlerin yüzde 58’inin birikim yapmak istemesine rağmen bunu gerçekleştiremediğini belirtti.
Kezik, bu dengesizliği gidermek için atılan adımları şöyle sıraladı: “Mobil uygulamada, indirimli ürün fırsatları ve bütçe planlama rehberliği sunan yeni bir alan oluşturuldu. Kart aidatı olmayan Bonus Genç ile gençler, market, e-ticaret ve giyim gibi kategorilerde aylık bin TL’ye varan bonus faydası elde ediyor. Harcadıkça biriktir gibi mikro tasarruf çözümleri ve bu yıl devreye alınacak ‘arkadaşla harcama bölüşme’ özelliği ile nakit akışı yönetimi kolaylaştırılacak.”
Bankanın gençleri odağına aldığı bir diğer destek programı ise kariyer. Yeni Nesil Kariyer Okulu ile yapay zekâ, siber güvenlik ve girişimcilik gibi alanlarda gençlere ücretsiz çevrimiçi eğitimler sağlayan banka, ‘Kariyerime İlk Adım’ programıyla da bin gence sertifikalı eğitimler veriyor. Gençlere yönelik yaklaşımlarından birinin de kültürel ve sosyal alanda olduğunu aktaran Kezik, kültürel hayata katılımını teşvik ettiklerini dile getirdi.
Gençlerin yüzde 67’si kredi kartı kullanıyor
● Gençlerin yüzde 58’i birikim yapmak istiyor ama hiç yapamıyor, yalnızca yüzde 6’sı her ay istediği tutarda birikim yapabiliyor
● Gençlerin yüzde 41’i bugüne kadar borç almış veya kredi çekmiş, en yaygın neden yüzde 36 “başka bir borcu kapatmak”
● Kredi kartı kullanımı yüzde 67, mobil ödeme yüzde 31
● Gençlerin yüzde 49’u önümüzdeki yıl maddi durumunun iyileşeceğini düşünüyor ama uzun vadede yalnızca yüzde 14’ü “çok rahat” bir yaşam bekliyor.