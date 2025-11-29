Google Haberler

Gençlerin yüzde 70’inin favorisi ‘altın’

Araştırmalara göre, anı yaşama ve deneyim odaklı bir hayat felsefesine uygun fırsatlar talep eden gençlerin yatırım tercihleri ise hâlâ geleneksel. Gençlerin yüzde 70’i altın, yüzde 30’u dövizde birikim yapıyor. Finansal kararlarda ebeveyn etkisi dikkat çekici derecede yüksek.

Nurdoğan A. ERGÜN

Araştırmalara göre genç­lerin yalnızca finansal çözümler değil, teknolo­ji, sosyalleşme, duygusal destek, kariyer ve yaşam tarzına uygun avantajlar sunan kurumlara yö­neliyor.

Gençler, anı yaşama ve deneyim odaklı bir hayat felsefe­sine uygun fırsatlar talep ediyor. Ancak iş yatırıma gelince genç­lerin tercihi değişiyor. Gençlerin yatırım tercihleri hâlâ gelenek­sel. Gençlerin yüzde 70’i altın, yüzde 30’u dövizde birikim yapı­yor. Kripto yüzde 6 ve hisse sene­di yüzde 3 gibi modern araçlara il­gi düşük. Finansal kararlarda ise gençler anne-babalarının söyle­diklerini dikkate alıyor.

Bankacılığı ‘soğuk’ bulan gençleri ‘dört koldan’ saracak

Öte yandan gençlerin anı ya­şama kültürü, deneyim önceliği, görsel öğrenme biçimlerine yat­kınlıkları ve sürdürüle­bilirliğe olan yoğun ilgi­si, kurumla­rın gençlerle iletişim dili­ni kökten de­ğiştiriyor. Ga­ranti BBVA, bu yeni gençlik pro­filini merkeze alarak sadece bir banka değil, gençlerin hayat yol­culuğunda çok yönlü bir çözüm ortağı olmayı hedefliyor.

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ceren Acer Kezik, 18-26 yaş ara­sı gençlerin finansal hizmetlerin ötesine geçen, daha bütüncül ve hayatlarına değer katan çözümler talep ettiğini belirterek bankanın gençlere yönelik dört eksenli ye­ni stratejisini anlattı.

Kezik, ban­kanın 5 milyon genç müşterisine yönelik yaklaşımını finansal çö­zümlerin ötesine taşıyarak kari­yer, sosyalleşme ve duygusal des­tek eksenlerinde dört koldan sa­racağını belirtti. 2025 yılının ilk çeyreğinde yapılan ‘Nesil Kün­yesi 2025’ çalışmasıyla gençlerin dijital alışkanlıkları, tüketim ter­cihleri ve değer sistemlerinin de­rinlemesine incelendiğini akta­ran Kezik, gençlerin bankacılığı soğuk bulduğunu, mobil ve anlam odaklı yaklaşımlar talep ettiği­ni belirtti.

“Türkiye’de 18-26 yaş arasında 11 milyon genç var. Bun­lardan 6 milyonunun bankacılık ilişkisi var bunun da 5 milyon ka­darı Garanti BBVA müşterisi” di­yen Kezik’in verdiği bilgilere gö­re, gençlerin yüzde 95’inin bir banka hesabı bulunuyor ancak aktif kullanıcı oranı yarıdan az. Bankacılık “soğuk, uzak ve sıkıcı” bir hizmet olarak algılanıyor. Mo­bil bankacılık, açık ara en çok kul­lanılan kanal olarak öne çıkıyor. Gençlerin yüzde 84’ü genç ban­kacılık işlemlerini cep telefonun­dan gerçekleştiriyor.

‘Arkadaşla alma bölüşme’ devreye alınacak

Gençlerin yüzde 84’ünün tüm bankacılık işlemlerini cep tele­fonundan yürüttüğünü söyle­yen Kezik, buna karşın, gençle­rin yüzde 58’inin birikim yap­mak istemesine rağmen bunu gerçekleştiremediğini belirtti.

Kezik, bu dengesizliği gidermek için atılan adımları şöyle sırala­dı: “Mobil uygulamada, indirim­li ürün fırsatları ve bütçe planla­ma rehberliği sunan yeni bir alan oluşturuldu. Kart aidatı olmayan Bonus Genç ile gençler, market, e-ticaret ve giyim gibi kategori­lerde aylık bin TL’ye varan bo­nus faydası elde ediyor. Harca­dıkça biriktir gibi mikro tasarruf çözümleri ve bu yıl devreye alı­nacak ‘arkadaşla harcama bölüş­me’ özelliği ile nakit akışı yöneti­mi kolaylaştırılacak.”

Bankanın gençleri odağına aldığı bir diğer destek programı ise kariyer. Ye­ni Nesil Kariyer Okulu ile yapay zekâ, siber güvenlik ve girişim­cilik gibi alanlarda gençlere üc­retsiz çevrimiçi eğitimler sağla­yan banka, ‘Kariyerime İlk Adım’ programıyla da bin gence serti­fikalı eğitimler veriyor. Gençle­re yönelik yaklaşımlarından bi­rinin de kültürel ve sosyal alanda olduğunu aktaran Kezik, kültü­rel hayata katılımını teşvik ettik­lerini dile getirdi.

Gençlerin yüzde 67’si kredi kartı kullanıyor

● Gençlerin yüzde 58’i birikim yapmak istiyor ama hiç yapamıyor, yalnızca yüzde 6’sı her ay istediği tutarda birikim yapabiliyor

● Gençlerin yüzde 41’i bugüne kadar borç almış veya kredi çekmiş, en yaygın neden yüzde 36 “başka bir borcu kapatmak”

● Kredi kartı kullanımı yüzde 67, mobil ödeme yüzde 31

● Gençlerin yüzde 49’u önümüzdeki yıl maddi durumunun iyileşeceğini düşünüyor ama uzun vadede yalnızca yüzde 14’ü “çok rahat” bir yaşam bekliyor.

Kaynak: DÜNYA - İSTANBUL
