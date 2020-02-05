Generica, Novartis'in Gebze'deki tesisini satın aldı

05 Şubat 2020

Akut ve kronik pazarlarda orijinal, eşdeğer ve OTC ilaçlardan oluşan geniş ürün portföyü ile son yıllarda ilaç sektöründe faaliyetlerini sürdüren Generica İlaç, Novartis’in Gebze’de bulunan iki üretim tesisinden birini satın almak için anlaşma imzaladı.

Generica İlaç ile Novartis arasında satın alma sürecini değerlendiren Generica İlaç Yönetim Kurulu Başkanı ve Kurucusu Alp Karaağaç, bu satın almayla, portföylerine ve pazara yeni eşdeğer ve OTC ürünleri eklemeyi hedeflediklerini vurguladı.



Global ilaç lideri Novartis’ten üretim tesislerinden birinde üretim bayrağını devralma aşamasında olduklarını ifade eden Karaaağaç, Generica’yı daha da ileriye taşıyacak mükemmel bir üretim tesisini uzman bir ekip ile bünyemize katmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu satın alma tüm paydaşlarımızın beklentilerini karşılayan ve hatta aşan yüksek kaliteli üretimi de beraberinde getirecek" dedi.



'Fabrika çalışanları üretime devam edecek'



Satın alma sonrasında fabrika çalışanları ile güzel bir çalışma ortamı içerisinde üretime devam etme arzusunda olduklarını dile getiren Karaağaç, "Genç nesle iş olanakları da sağlayacağız. Türk ilaç AR-GE’sine de önemli değerler katacağız. En önemli hedefimiz global kalite standartlarına sahip bu tesisle üretimde sürdürülebilir mükemmelliğe devam etmek ve başta Avrupa olmak üzere birçok ülke için üretim yapmak. Novartis gibi bir dünya lideri ile yapmış olduğumuz bu iş birliği ve teknoloji transferi Türk ilaç sektörü için büyük bir kazanımdır.” açıklamasında bulundu.

Devrin ardından ihracata ağırlık verecek

Devrin ardından tesise yatırım yaparak üretimi optimize etmek ve müşteri tabanını genişletmek için iş geliştirme fırsatlarını takip edeceklerini ve ihracata ağırlık vereceklerini belirten Alp Karağaç;



“Devrin tamamlanmasının ardından; çalışanlar, hastalar, müşteriler, iş ortakları ve diğer tüm paydaşlar için kesintisiz bir geçiş hedefliyoruz.“ dedi.

“Temel önceliğimiz; çalışanlarımızın istihdamı ve üretim sürecinin devamı oldu”

Novartis Grup Türkiye Başkanı Dr. Altan Demirdere de üretim tesislerinin planlanan devren satışı ile ilgili olarak şunları söyledi;

“Halen Türkiye’de mevcut 4 üretim tesisimizi konsolide ediyor ve 2’ye indiriyoruz. Burada amacımız verimliliğimizi artırmaktır. Türkiye’deki tesislerimizde toplam üretimimiz ve ihracatımız önümüzdeki yıllarda da artarak devam edecektir. Novartis olarak önceliğimiz hastalarımız, çalışanlarımız ve içinde bulunduğumuz topluma karşı sorumluluklarımızdır. Generica; Türkiye'deki Katı, Pelet, HGC, Yarı Katı, Sıvı ve Supozituvar teknolojileri ile donatılmış olan Gebze üretim tesisi ile EU, Japonya, Kanada, Avustralya dâhil 67 ülkeye ihracat yapan Novartis için üretim ve tedariğe devam ederek tüm dünyada sağlık sistemine ve hastalara kesintisiz ilaç sağlamaya devam edecektir.” dedi.