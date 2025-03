GENSED Başkanı Özdemir: Enerji Bakanlığı ve EPDK'da bekleyen mevzuat 2.5 milyar dolarlık iş hacmi yaratacak

Takip Et

Özlem SARSIN

Güneş enerjisi sektörü­nün önünün açılması ve tabana yayılması için Enerji Bakanlığı ve EPDK'dan çıkması beklenen 5.1.j bağlantı şekli mevzuatının sektöre ek 2.5 milyar dolar iş hac­mi yaratacağı öngörülüyor. 5.1 j ile küçük ve orta ölçekli çatı proje­lerin hareketleneceğini vurgula­yan Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği (GENSED) Başkanı Tolga Murat Özdemir, GES’lerin olabildiği kadar taba­na yayılması gerektiğini kaydet­ti.

2019 yılında başlayan tabana yayılma sürecinin yavaşladığı­nı ve kapasite sıkıntısı nedeni ile sektörün daralmaya başladığını ifade eden Özdemir, “Öz tüketim amaçlı güneş enerjisinden fayda­lanmak isteyen sanayicilerimizin önündeki engellerin kaldırılma­sının tek yolu 5.1.j bağlantı şekli mevzuatının bir an önce hayata geçmesidir. 2019 yılında başlayan güneş enerjisinin tabana yayıl­ma süreci sektörü sevindirmişti.

Ama şimdi OSB’lerde kapasiteleri kestiler, normal trafolarda kapa­site yok. Olan kapasiteleri sınırda karbon vergisinden etkilenecek öncelikli olan sektörlere kanali­ze ettiler. Şu anda 22 bin MW’lık kapasite verildi ama henüz hayata geçirilen bir şey yok. Süreçler hız­lı değil maalesef. Bu kapsamda sü­per izin döneminin Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'nda çık­masını da bekliyoruz” dedi.

“Mevzuat kapasite sorununu ortadan kaldıracak”

Öte yandan güneş enerjisi ya­tırımcısının teşviklerden ve ver­gi indirimlerinden faydalanması için yerli hücreden yapılmış panel kullanmasının gerekli olduğunu belirten Özdemir, “Bu konuda da sadece 2 firmamız üretim yapabi­liyor.

Bu 2 firmanın da toplam üre­tim kapasitesi 3 GW’ı geçmiyor. Ama elimizde 22 bin MW’lık da kurulum kapasite hayata geçiril­mek için bekliyor. Tabana yayıla­mıyoruz artık ki bunun önündeki en büyük engel kapasite olmama­sıdır. İşte bu noktada 5.1.j mevzu­atı bu sorunun aşılmasının yolu­dur.

Öz tüketim yani mahsuplaş­madan faydalanmayacak, sadece kendi tüketimini sağlayacak yatı­rımcıların önü açılacak. Depola­ma da yaparlarsa 24 saat enerji­yi kullanabilecek hale gelecekler. Bu mevzuat hayata geçerse tabana yayılma devam eder. Taban buna hazır yeter ki el birliği ile süreçleri hızlandıralım” diye konuştu.

“Elektrikli araçlarla enerji ihtiyacı artacak”

Elektrikli araçların hayatımız­daki yerinin önümüzdeki 10 yılda çok daha fazla yer alacağına dikkat çekerek enerji ihtiyacının yüzde 30 oranında artacağına vurgu ya­pan Özdemir, “Biz elektrikli araç­lar konusunda henüz yolun ba­şındayız ama yarın beklediğimiz süreç gelecek herkesin evindeki elektrik ihtiyacı yüzde 30 artacak. Nerden sağlayacaksınız o gücü? Bu gücün temin edilmesi lazım. Her yerde de gücü temin edemi­yorsunuz.

Elektrikli araçların ih­tiyacı olduğu gücü her yerde temin edebiliyor olmak gerekiyor. Bunu en güzel sağlamanın yolu güneş enerjisidir ve ülkemiz buna müsa­it. Batarya ile de desteklendiği za­man bu güç sıfır karbon salımı ile kullanıma hazır hale geliyor. Hem arz hem de talep konusunda ülke­miz yüksek bir potansiyele sahip. Bugün dünyada yaşanan gelişme­lere bakıyoruz ve ülkelerin önce­liklerini değiştirmeye başladığını görüyoruz.

Biz de yarın öbür gün kendimizi korumak ve ihtiyacımı­zı öz kaynaklarımızdan karşılaya­bilmek için yenilenebilir enerji ya­tırımlarına ağırlık vermeliyiz. Bu nedenle bir an önce beklediğimiz mevzuatların da bir an önce haya­ta geçirilmesi gerekiyor. Faizler de düşmeye başladı. İyimser bir hava oluşuyor. Yatırımcının iştahını bir an önce hayata geçirmeye başla­malıyız” dedi.

“Önce enerji verimliliği”

Türkiye'nin enerji verimliliği sağlaması gerektiğine değinen Tolga Murat Özdemir, “ Enerjiyi verimli kullanmakta geri kalıyoruz. Enerjiyi elde etmenin yanında onu verimli kullanmak da önemli. Enerji verimliliği çok daha spesifik ve know how gerektiren, maliyetli bir süreç.

Ülkemizde tüketilen enerjinin yüzde 40’ını sanayi kuruluşlarının tükettiğini göz önüne alırsak yenilenebilir enerji kaynaklarının ne denli önemli olduğunu görebiliriz. Bir bankaya gidip ‘ben fabrikamı daha enerji verimli yapacağım bunun için kredi kullanmak istiyorum’ dediğinizde bu isteğe özel bir kredi yok maalesef, normal kredi hakkınızdan kaynak kullanmak zorunda kalıyorsunuz. Ama güneş enerjisi çok basit, banka bunu çok kolay lease edebiliyor çünkü her şey belli. Bankalar yenilenebilir enerji sektörünün önemine, gücüne inanıyor.

Yatırımcılar bu durumda da daha kolay olan güneş enerjisi sistemlerine yöneliyor. Uzun ömürlü bir uygulama olması da cazibesini artıyor. Güneş enerjisi, kuruluşları özgür kılıyor. Ama mutlaka hepimizin önceliği enerji verimliliğini sağlayabilmek ve geri kalan ihtiyacını yeşil enerjiden tedarik etmek olmalı” diyerek sözlerine son verdi.