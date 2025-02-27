Gentaş Kimya, halka arzla globalden yüzde 1 pay alacak
Büyük bir yatırım yapmadan üretimi iki kat artırabilecek kabiliyete sahip olduklarını kaydeden Gentaş Kimya Başkan Vekili Orhan Kahraman, "Halka arz yatırımlarını tamamladık. Pazarlama faaliyetlerine ağırlık vereceğiz. Akrilik levha ve Novalak ürünleriyle global pazardan yüzde 1 pay hedefliyoruz" dedi.
Mehmet Hanifi GÜLEL
Gentaş Kimya, halka arz ve üretim gücüyle küreselde büyümeye odaklandı. 2000 yılında Gentaş Dekoratif’in kullandığı reçinelerde kalite sorunlarını çözmek amacıyla kurulan şirket, 2017’de Gebze Dilovası GEBKİM Organize Sanayi Bölgesi’nde 70 milyon dolarlık yatırımla yeni tesisinde kapasite, üretim ve teknoloji yatırımlarını tamamlayan bir üretici konumuna yükseldi. Şirket, önümüzdeki 5 yıl içinde büyük bir yatırım yapmadan üretimini yaklaşık iki kat artırabilecek kabiliyete sahip ve halka arz yatırımlarını tamamlayan konumunda bulunuyor.
Halka arz planlayan şirketlerle aralarındaki en büyük farkın gerekli tüm kapasite artışı ve ürün geliştirme yatırımlarının yapılmış olduğunun aktaran Gentaş Kimya Yönetim Kurulu Başkan Vekili Orhan Kahraman, “Halka arz gelirlerinin yüzde 75’inden fazlasını büyümeye ayırmak gibi bir planımız var. Artık bu güçlü altyapıyı daha verimli kullanmak, pazarlama faaliyetlerini genişletmek ve küresel ölçekte büyümek için kaynak olacak.
Halka arzdan elde edilecek gelirlerin; yüzde 45-55’i işletme sermayesinin güçlendirilmesi, yüzde 15-25’i yeni pazarlara erişim ve ihracatın artırılması, yüzde 15-25’i finansal borçluluğun azaltılması ve yüzde 5-15’i Ar- Ge ve ürün geliştirme faaliyetleri için kullanılacak. 2030 yılı itibarıyla akrilik levha ve novalak ürünlerimizle global pazardan yüzde 1 pay almayı hedefliyoruz” dedi.
GEBKİM’de 70 milyon dolarlık yatırım yaptı
Gentaş Dekoratif’in ihtiyaç duyduğu fenol ve melamin reçinelerini üretirken, zamanla farklı sektörlere de hizmet verebilecekleri hale geldiklerini belirten Kahraman, ilk büyük yatırımlarını Tuzla Kimya OSB’de reçine üretiminin yanı sıra yonga levha, MDF ve kontraplak gibi ürünlerin tutkal ve reçinelerinin üretimiyle başladıklarını aktardı.
Tuzla’daki tesislerinin yeterli gelmemeye başlamasıyla 2017’de GEBKİM’de 70 milyon doları bulan yatırımla yeni tesisi kurma kararı aldıklarını ileten Kahraman, “Yeni tesisimizi 2023’te tamamladık ve üretimimizi buraya taşıdık. Tesisimiz, 60 bin metrekarelik bir üretim alanına sahip. Şu an beş formaldehit hattı ve 450 bin ton kapasiteli ile formaldehit bazlı tüm reçine türlerini üretebiliyoruz” ifadelerini kullandı.
“Geniş bir ürün yelpazesine ulaştık”
Kahraman, “Ayrıca yeni yatırımızla üretim portföyümüz; yapı sektörüne yönelik izolasyon ürünlerine özel cam yünü ve taş yünü reçineleri, dekoratif ahşap sektörüne özel melamin ve fenol reçineleri, döküm sanayi ve aşındırıcı ürünler için kesme/ zımpara taşı reçineleri gibi geniş bir ürün yelpazesine sahip olduk” diye konuştu.
Akrilik levhada açığı kapatacak Novolak ile uzak pazarlara girecek
Yeni tesiste Neogen akrilik levha ve katı formlu reçine ürünü Novalak reçine üretimine başladıklarını duyuran Kahraman, Neogen yatırımıyla birlikte ürün gamını genişletirken, dikey entegrasyona yönelerek stratejik bir dönüşüm gerçekleştirdiklerini söyledi. Daha önce yalnızca ham maddesini ürettikleri yüzey malzemeleri sektörüne girerek, nihai tüketiciye hitap eden bir ürün grubu oluşturduklarını ifade eden Kahraman, “Neogen yatırımıyla birlikte, ABD başta olmak üzere Avrupa, Rusya, Türk cumhuriyetleri, Ortadoğu ve Kuzey Afrika gibi geniş bir coğrafyaya ihracat yapmaya başladık.
2024 itibarıyla ürettiğimiz kapasitenin yüzde 30’unu ihraç ettik ve önümüzdeki 5 yıl içinde bu oranı yüzde 70 seviyelerine çıkarmayı planlıyoruz. Ayrıca Türkiye her yıl yaklaşık 20 milyon dolarlık akrilik levha ithalatı yapıyor. Hedefimiz bu ithalatın önüne geçerek, dış ticaret açığını kapatmak. 2030 yılı itibarıyla dünya akrilik levha pazarında yüzde 1-2 arasında payı elde etmeyi hedefliyoruz.
Novalak katı reçine üretimi yatırımımızla da Asya, Avrupa ve Amerika gibi uzak pazarlara da doğrudan satış yapabilme kabiliyetine sahip olacağız. 2025 yılı ikinci çeyreği itibarıyla seri üretime başlıyoruz. Novalak ile 2030 yılı itibarıyla küresel pazardan yüzde 1 pazar payı hedefliyoruz. Bu yatırımlarla rekabet gücümüzü artırarak, daha geniş bir müşteri kitlesine ulaşmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.
Özellikle biyobazlı reçine için Ar-Ge ve yatırım yapıyor
Kahraman, 20 yıl önce tüm satışlarını Gentaş Dekoratif’e yapılırken, bugün satışlarının yalnızca yüzde 20’sini Gentaş Dekoratif’e, geri kalanın yüzde 80’i ise farklı sektörlerdeki müşterilere yapıldığını aktardı. Geçen yıl yaklaşık 130 bin ton reçine ve 60 bin adet akrilik levha satışı gerçekleştirdiklerini açıklayan Kahraman, “Küresel piyasalarda fiyatlar düşse de kâr marjımızı artırdık.
Önümüzdeki 5 yıl boyunca, şirketimizin gelirlerini döviz bazında yıllık çift haneli büyüme ortalamasıyla artırmayı hedefliyoruz. Öte yandan kimya sektöründe Ar-Ge ve inovasyon sürekli gelişimi zorunlu kılıyor. Biz de yüksek katma değerli ve sürdürülebilir ürünlere odaklanarak küresel rekabet gücümüzü artırmaya devam ediyoruz. Özellikle biyobazlı reçineler konusunda önemli yatırımlar gerçekleştiriyoruz.
Bugün fosil yakıt bazlı hammaddeler yerine biyobazlı hammaddeler kullanarak çevre dostu üretim modelini güçlendirme hedefimiz var. Diğer yandan sürdürülebilirlik iş modelimizin temel yapı taşlarından biri olarak yer alıyor Yaklaşık 1 MW gücünde GES yatırımını devreye aldık. Buhar türbini projesiyle de üretim sürecimizden açığa çıkan enerjiyi geri kazanarak 2,3 MW’lık ek elektrik üretimi hedefliyoruz. Böylece enerji tüketimimizin yüzde 50’sini yenilenebilir kaynaklardan karşılamayı amaçlıyoruz. Su tüketimimizi yüzde 99 oranında geri dönüştürüyoruz” dedi.