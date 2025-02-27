Gentaş Kimya, halka arzla globalden yüzde 1 pay alacak

Mehmet Hanifi GÜLEL

Gentaş Kimya, halka arz ve üretim gücüyle küre­selde büyümeye odak­landı. 2000 yılında Gentaş De­koratif’in kullandığı reçineler­de kalite sorunlarını çözmek amacıyla kurulan şirket, 2017’de Gebze Dilovası GEBKİM Orga­nize Sanayi Bölgesi’nde 70 mil­yon dolarlık yatırımla yeni tesi­sinde kapasite, üretim ve tekno­loji yatırımlarını tamamlayan bir üretici konumuna yükseldi. Şirket, önümüzdeki 5 yıl için­de büyük bir yatırım yapmadan üretimini yaklaşık iki kat artıra­bilecek kabiliyete sahip ve hal­ka arz yatırımlarını tamamlayan konumunda bulunuyor.

Halka arz planlayan şirketlerle arala­rındaki en büyük farkın gerekli tüm kapasite artışı ve ürün ge­liştirme yatırımlarının yapıl­mış olduğunun aktaran Gentaş Kimya Yönetim Kurulu Başkan Vekili Orhan Kahraman, “Hal­ka arz gelirlerinin yüzde 75’in­den fazlasını büyümeye ayır­mak gibi bir planımız var. Artık bu güçlü altyapıyı daha verimli kullanmak, pazarlama faaliyet­lerini genişletmek ve küresel öl­çekte büyümek için kaynak ola­cak.

Halka arzdan elde edilecek gelirlerin; yüzde 45-55’i işletme sermayesinin güçlendirilmesi, yüzde 15-25’i yeni pazarlara eri­şim ve ihracatın artırılması, yüz­de 15-25’i finansal borçluluğun azaltılması ve yüzde 5-15’i Ar- Ge ve ürün geliştirme faaliyet­leri için kullanılacak. 2030 yılı itibarıyla akrilik levha ve nova­lak ürünlerimizle global pazar­dan yüzde 1 pay almayı hedefli­yoruz” dedi.

GEBKİM’de 70 milyon dolarlık yatırım yaptı

Gentaş Dekoratif’in ihtiyaç duyduğu fenol ve melamin re­çinelerini üretirken, zamanla farklı sektörlere de hizmet vere­bilecekleri hale geldiklerini be­lirten Kahraman, ilk büyük ya­tırımlarını Tuzla Kimya OSB’de reçine üretiminin yanı sıra yon­ga levha, MDF ve kontraplak gi­bi ürünlerin tutkal ve reçinele­rinin üretimiyle başladıklarını aktardı.

Tuzla’daki tesislerinin yeterli gelmemeye başlamasıyla 2017’de GEBKİM’de 70 milyon doları bulan yatırımla yeni tesi­si kurma kararı aldıklarını ile­ten Kahraman, “Yeni tesisimizi 2023’te tamamladık ve üretimi­mizi buraya taşıdık. Tesisimiz, 60 bin metrekarelik bir üretim alanına sahip. Şu an beş formal­dehit hattı ve 450 bin ton kapa­siteli ile formaldehit bazlı tüm reçine türlerini üretebiliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Geniş bir ürün yelpazesine ulaştık”

Kahraman, “Ayrıca yeni yatı­rımızla üretim portföyümüz; ya­pı sektörüne yönelik izolasyon ürünlerine özel cam yünü ve taş yünü reçineleri, dekoratif ah­şap sektörüne özel melamin ve fenol reçineleri, döküm sanayi ve aşındırıcı ürünler için kesme/ zımpara taşı reçineleri gibi ge­niş bir ürün yelpazesine sahip olduk” diye konuştu.

Akrilik levhada açığı kapatacak Novolak ile uzak pazarlara girecek

Yeni tesiste Neogen akri­lik levha ve katı formlu reçi­ne ürünü Novalak reçine üre­timine başladıklarını duyuran Kahraman, Neogen yatırımıy­la birlikte ürün gamını genişle­tirken, dikey entegrasyona yö­nelerek stratejik bir dönüşüm gerçekleştirdiklerini söyledi. Daha önce yalnızca ham mad­desini ürettikleri yüzey malze­meleri sektörüne girerek, nihai tüketiciye hitap eden bir ürün grubu oluşturduklarını ifade eden Kahraman, “Neogen yatı­rımıyla birlikte, ABD başta ol­mak üzere Avrupa, Rusya, Türk cumhuriyetleri, Ortadoğu ve Kuzey Afrika gibi geniş bir coğ­rafyaya ihracat yapmaya başla­dık.

2024 itibarıyla ürettiğimiz kapasitenin yüzde 30’unu ihraç ettik ve önümüzdeki 5 yıl içinde bu oranı yüzde 70 seviyelerine çıkarmayı planlıyoruz. Ayrıca Türkiye her yıl yaklaşık 20 mil­yon dolarlık akrilik levha itha­latı yapıyor. Hedefimiz bu itha­latın önüne geçerek, dış ticaret açığını kapatmak. 2030 yılı iti­barıyla dünya akrilik levha pa­zarında yüzde 1-2 arasında payı elde etmeyi hedefliyoruz.

No­valak katı reçine üretimi yatı­rımımızla da Asya, Avrupa ve Amerika gibi uzak pazarlara da doğrudan satış yapabilme ka­biliyetine sahip olacağız. 2025 yılı ikinci çeyreği itibarıyla se­ri üretime başlıyoruz. Novalak ile 2030 yılı itibarıyla küresel pazardan yüzde 1 pazar payı he­defliyoruz. Bu yatırımlarla re­kabet gücümüzü artırarak, da­ha geniş bir müşteri kitlesine ulaşmayı hedefliyoruz” şeklin­de konuştu.

Özellikle biyobazlı reçine için Ar-Ge ve yatırım yapıyor

Kahraman, 20 yıl önce tüm satışlarını Gentaş Dekoratif’e yapılırken, bugün satışlarının yalnızca yüzde 20’sini Gentaş Dekoratif’e, geri kalanın yüzde 80’i ise farklı sektörlerdeki müşterilere yapıldığını aktardı. Geçen yıl yaklaşık 130 bin ton reçine ve 60 bin adet akrilik levha satışı gerçekleştirdiklerini açıklayan Kahraman, “Küresel piyasalarda fiyatlar düşse de kâr marjımızı artırdık.

Önümüzdeki 5 yıl boyunca, şirketimizin gelirlerini döviz bazında yıllık çift haneli büyüme ortalamasıyla artırmayı hedefliyoruz. Öte yandan kimya sektöründe Ar-Ge ve inovasyon sürekli gelişimi zorunlu kılıyor. Biz de yüksek katma değerli ve sürdürülebilir ürünlere odaklanarak küresel rekabet gücümüzü artırmaya devam ediyoruz. Özellikle biyobazlı reçineler konusunda önemli yatırımlar gerçekleştiriyoruz.

Bugün fosil yakıt bazlı hammaddeler yerine biyobazlı hammaddeler kullanarak çevre dostu üretim modelini güçlendirme hedefimiz var. Diğer yandan sürdürülebilirlik iş modelimizin temel yapı taşlarından biri olarak yer alıyor Yaklaşık 1 MW gücünde GES yatırımını devreye aldık. Buhar türbini projesiyle de üretim sürecimizden açığa çıkan enerjiyi geri kazanarak 2,3 MW’lık ek elektrik üretimi hedefliyoruz. Böylece enerji tüketimimizin yüzde 50’sini yenilenebilir kaynaklardan karşılamayı amaçlıyoruz. Su tüketimimizi yüzde 99 oranında geri dönüştürüyoruz” dedi.