Geri dönüşüm sektörü, atık plastik ithalatına 'kriter' istiyor

TOBB Türkiye Atık ve Geri Dönüşüm Sanayi Meclisi Başkanı Ali Kantur, atık plastik ambalajların ithalinin kısıtlanmasının sektörün gündemindeki en önemli konu olduğunu belirterek, bu kısıtlama nedeniyle sektörde ham madde temininde sıkıntı yaşanabileceğini söyledi.

Kantur, bu konunun çözümü için bakanlıklarla temas halinde olduklarını aktararak, konuyu sektörlerde problem yaratmayacak noktaya getirmek istediklerini bildirdi. Yapılacak ithalatla kriterlerin belirlenmesi gerektiğini vurgulayan Kantur, kriterlere uygun firmalara da ithalat haklarının verilmesi gerektiğini ifade etti.

Çelik sektörünün yaptığı hurda ithalatının plastik sektörü kadar öne çıkmadığına dikkati çeken Kantur, içeride ham madde olmadığı için bu sektörün de ithalat yapmak zorunda kaldığını dile getirdi.

Türkiye'de yıllık 10 milyon ton üretim bulunduğunu ancak ülke içindeki ham madde miktarının ancak 1 milyon ton olduğunu belirten Kantur, "Plastik sektöründe 9 milyon ton plastik ithal etmek zorundasınız. Bu sektörün önemli ihracatı da var. İhraç edilen plastiğin bir miktarının geri gelmesini temin etmemiz lazım. Bunun koşullarının doğru hazırlanması gerekiyor. Geldiği zaman çevreye olumsuz bir faktör yaratmamalı, ham madde olarak kullanılmalı, mamul üretiminin girdi ve çıktıları kontrol altında tutulmalı. Bu atığı alacak sektörler de denetim altında olabilmeli, ithal edilecek miktar ise bu sektörlerin kullanımları ile sınırlı olmalıdır. Kriterlere uyanlara da ithalat izni verilmeli. Çalışma grupları kuruyoruz, tartışılıyor bu konular." diye konuştu.

Kantur, "İthalat konusunda hem ekonomik açıdan hem çevresel açıdan denge içinde tutacak adımlar atılmalı ve ilgili sektörlerle bir arada bu hedefler tespit edilmeli." ifadelerini kullandı.

Atık ve geri dönüşüm sektörü olarak ambalaj atıklarına depozito sistemi gelmesini talep ettiklerine dikkati çeken Kantur, depozito sisteminin gelmesiyle sektörlerin daha temiz atık temin edebileceklerini de belirtti.