Geri dönüşümcüler, ithalat yasaklarının kaldırılmasını istedi

Plastik geri dönüşüm sektörü, hurda plastik ve etilen polimer atık ithalatındaki yasağın kaldırılmasını talep etti. Sektör temsilcileri, ithalat yasağının hızlı bir şekilde tekrar gözden geçirilmemesi halinde ham madde yetersizliği nedeniyle üretimlerin duracağını ve tesislerin kapanabileceğini belirtti..

Adana Plastik Geri Dönüşüm Sanayicileri adına açıklama yapan Kamil Dönmezoğlu, hurda plastik ve etilen polimer atık ithalatına getirilen yasağın, hiçbir etki analizi yapılmadan ve sektör temsilcileri ile istişarede bulunulmadan hayata geçirildiğini belirterek, kararların plastik geri dönüşüm sektörüne çok büyük darbe vuracağını belirtti.

Dönmezoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan yasak ve kısıtlama kararlarının gözden geçirilmesini ve tekrar değerlendirilmesini istedi.

“Plastik geri dönüşümcüler çevreyi temizleyen tarafta”

Dönmezoğlu, “Plastik geri dönüşüm sanayicileri, kaynağında ayrıştırılarak toplanan yerli plastik atıkları geri dönüştürerek Sıfır Atık Projesi’ne en büyük desteği vermektedir. Plastik geri dönüşümcüler çevreyi kirleten değil temizleyen taraftadır” dedi.

Geri dönüştürülebilir plastik atık ithalatına getirilen yasaklama kararlarının tüm sektörlere yansıyacağını ve bedelinin ülkemiz açısından çok ağır olacağını dile getiren Kamil Dönmezoğlu, “Avrupa’nın atığını yöneten ve en büyüğünün yıllık cirosu 22 milyar euronun üzerinde olan beş büyük kartele rakip olduk. Biz çalışamaz hale gelirsek bu kartellere gün doğacaktır” değerlendirmesinde bulundu.