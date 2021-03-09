GES yatırımlarında amortisman süreleri kısaldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın verilerine göre Türkiye'nin elektrikteki kurulu gücü 96 bin megavat seviyesine ulaştı. Yenilenebilir enerji santrallerinin kurulu güç içindeki payı ise yüzde 63,5 seviyesine yükseldi. Kurulu güç içindeki en yüksek payı yüzde 32 ile hidrolik alırken, yerli kömür yüzde 12, rüzgar yüzde 9, güneş yüzde 7, jeotermal ve biyokütle yüzde 2'şer paya sahip oldu.

Fosil yakıtlar bakımından dezavantajlı ve kaynakları kısıtlı olan Türkiye’nin geleceği için yenilenebilir enerjinin umut verici olduğunu belirten Üçay Grup CEO’su Turan Şakacı, “Son yıllarda gelişen teknolojilerin verimliliği artırması dünyada ve Türkiye’de güneş ile birlikte rüzgar enerjisini öne çıkarıyor. Ülkemiz popüler yenilenebilir enerji kaynakları olan rüzgar ve güneş özelinde, hem ışınım değerleri hem de aktif rüzgar potansiyeli bakımından Avrupa ülkelerinin çok üstünde verimlilik değerlerine sahip. Rakamlar bize Türkiye’nin elektrik enerjisi ihtiyacının tamamını sadece rüzgar ve güneşten sağlayabileceğini söylüyor.” değerlendirmesini yaptı.

Çatılar atıl olmaktan çıkıyor

Geçmiş yıllarda güneş enerjisi santrallerinin (GES) boş arazilere kurulduğunu anlatan Turan Şakacı, "Yenilenebilir Enerji Kanunu’nda yapılan değişikliklerle atıl alanların kullanılması hedefleniyor. Büyük yapıların çatıları atıl alan olarak duruyor. Kanunda yapılan değişiklik fabrika, otel, okul ve hastane gibi büyük yapıların çatılarını atıl alan olmaktan çıkarıyor ve elektrik üreten bir tesise dönüştürüyor. Burada amaç büyük yapıların atıl alanları olarak kabul edilen çatıların verimli kullanımı. Önümüzdeki dönem büyük projelerin daha da artmasını bekliyoruz. Devletimiz bu alanda büyük ihaleler gerçekleştiriyor. Konya’da dünyanın en büyük güneş enerjisi santrali kuruluyor.” dedi.

GES ve RES yatırımları ucuzladı

Rüzgar ve güneş enerjisi santrallerine yatırım yapmanın hem kârlı hem de Türkiye’nin enerji politikaları için çok önemli olduğunu belirten Turan Şakacı, devletin bunlara satın alma garantisi verdiğini söyledi. Bunun yatırımcıyı teşvik ettiğine dikkat çeken Şakacı, özellikle yerli malzeme kullanımında bu teşviklerin daha da arttığını kaydetti.

Dünyada güneş ve rüzgâr enerjisine yönelik sistemleri üreten şirket sayısının artmasının kurulum maliyetlerini düşürdüğünü ifade eden Şakacı, şunları aktardı: “Geçmiş yıllara göre ekipman üretici sayısında ve üretim teknolojilerinde büyük artış var. Bu gelişme hem güneş ve rüzgar enerji sistemlerin fiyatlarını düşürdü hem de amortisman sürelerini 10 yıldan 4-5 yıla düşürdü. Güneş sistemlerinde verimli panel ömrü 25 yıldır. Bu süreden amortisman süresini çıkardığımızda yaklaşık 20 yıl boyunca elektrik maliyetinin olmadığını görüyoruz. Bu kadar uzun süre enerji gideri olmayan kurumlar rekabette fark yarattığı gibi karlılığını da artıracaktır. Çünkü ülkemizde üreticinin en büyük giderlerinden biri enerjidir.”