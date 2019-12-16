GESS Türkiye, bakanlığın 2 zirvesine ev sahipliği yapacak

16 Aralık 2019

Tarsus Turkey tarafından Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü’nün (YEĞİTEK) işbirliği ve Bahçeşehir Eğitim Kurumları ile Arçelik sponsorluğunda gerçekleşecek olan GESS Türkiye 2020, ilk kez Fatih Eğitim ve Teknoloji Zirvesi’ne ev sahipliği yapacak. 2015 yılından itibaren Millî Eğitim Bakanlığı çatısı altında eğitim teknolojileri alanında çalışmaları olan akademisyen, öğretmen, eğitim yöneticisi, eğitim uzmanı, karar verici ile sektöre ürün, hizmet ve teknoloji sunan tedarikçileri birçok etkinlikle bir araya getiren FATİH Eğitim Teknolojileri Zirvesi, beşinci buluşmayı GESS Türkiye ile birlikte gerçekleştirecek. 2018 yılında beş binin üzerinde katılımcı ile Ankara’da yapılan 4.Uluslararası FATİH ETZ, 2020’de 22 oturum, 110 bildiri sunumu, 33 atölye, 5 panel, 12 çağrılı konuşmacı ile düzenlenecek.

Ana tema “YAPAY ZEKA”

2020 ana teması “Eğitimde Yapay Zeka” olarak belirlenen FATİH ETZ’de ele alınacak temel başlıklar; Kodlama Eğitimi, Robotik Eğitimi, STEM, Oyun Tabanlı Öğrenme, Oyunlaştırma, E-İçerik Geliştirme, Eğitimde Bilinçli ve Güvenli İnternet Kullanımı, Uzaktan Eğitim, Teknoloji Destekli Öğretmen Mesleki Gelişimi, 2023 Eğitim Vizyonu ve Eğitim Teknolojileri, Eğitimde Etkileşimli Tahta Kullanımı, Eğitimde Engelsiz Teknolojiler, Sosyal Medya ve Öğrenme, Artırılmış ve Sanal Gerçeklik, Nesnelerin İnterneti, Bulut Bilişim ile Eğitsel Veri Madenciliği olacak.

Eğitimcilere ilham veren sunumlar, GESS Türkiye 2020’nin özel konferans programı “Principals Forum”da!

Eğitimin kalitesini yükseltmek hedefiyle onlarca farklı ülkeden binlerce eğitim uzmanı ve satın almacı eğitim profesyonelini, tedarikçilerle bir araya getiren, Dubai, Endonezya ve Mısır ile birlikte global serinin bir parçası olan GESS Türkiye’nin özel konferansları, yine eğitimcilere ilham olacak. İçeriği, GESS’in global eğitim pazarındaki köklü deneyimi ve küresel gücüyle hazırlanan “Principals Forum”, sadece okulların üst düzey yöneticilerine açık olacak ve özel davetle katılınabilecek.