Getir, teknolojide kadın temsilini artıracak burs fonuna devam ediyor

Hızlı teslimat sektö­rü şirketi Getir, Türk Eğitim Vakfı (TEV) iş birliğiyle 2022 yılında haya­ta geçirdiği ‘Teknolojide Kız Öğrencilere Destek Burs Fo­nu’ ile mühendislik alanında lisans eğitimi alan kadın öğ­rencilerin eğitimine destek veriyor.

Bir teknoloji şirketi olarak faaliyetlerini sürdüren Getir, bu burs programıyla ka­dın temsilinin düşük olduğu teknoloji sektöründe farkın­dalık oluşturmayı ve kadınla­rın sektöre katılımını teşvik etmeyi amaçlıyor. Uygulanan burs programı ayrıca yapay zekânın tetiklediği dönüşüm ile şekillenecek geleceğin tek­noloji dünyasında, hızlı geli­şimin yıkıcı etkisine karşı ka­dın temsilini korumayı da he­defliyor.

Üç yıl içinde 60 öğrenci­ye dokunan ve 13 öğrenci­nin başarıyla mezun olduğu program, 2024-2025 eğitim öğretim yılında 44 öğren­ciyle devam ediyor.

Galatasa­ray Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, İstanbul Üni­versitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Marmara Üni­versitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi gibi Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinde eğitim gören bursiyerler; bil­gisayar, yapay zêka, biyomü­hendislik, mekatronik, ha­vacılık ve uzay mühendisliği gibi farklı mühendislik dal­larında öğrenimlerini sür­dürüyor.

TEV ile Getir tara­fından geliştirilen burs fonu, aynı zamanda şirketin tekno­loji ve kurumsal bilgi biriki­mi ile kişisel gelişim kaynak­larını bursiyerlerle paylaşıl­masıyla yürütülüyor. Bursun yanı sıra fon kapsamında mentorluk programı da yeni eğitim-öğretim döneminde hayata geçirecek.

“Daha eşitlikçi bir teknoloji ekosistemi amaçlıyoruz”

Şirket olarak iş hayatına kadınların katılımını önem­sediklerini vurgulayan Getir CEO’su Batuhan Gültakan, “Getir’de yaklaşık yüzde 40 oranında kadın çalışanımız var. Teknoloji sektöründe ve teknolojiyle ilgili ekipler­de kadın çalışan oranı düşük kalıyor.

Dünyada da yazılım ve mühendislikte kadın çalı­şan oranı yüzde 8 seviyelerin­de bulunuyor. Ama Getir’de bu oran yüzde 30’a ulaştı” de­di. Bu oranların teknoloji de­partmanı bünyesinde çalışan ürün ekibinde yüzde 63, ve­ri ekibinde yüzde 35, mühen­dislik ekibinde ise yüzde 21 olduğu bilgisini paylaşan Ba­tuhan Gültakan, üst yönetim­de yer alan liderlerin de yüz­de 39’unun kadın olduğunu ekledi.

Şirket DNA’sında cinsiyet gözetmeksizin liyakat usu­lü gelişimin önemli yer tut­tuğunu söyleyen Batuhan Gültakan, “Biz de işe yeni ça­lışanlar almak istediğimiz­de, doğru insan kaynağı bu­labilmemiz gerekiyor. Yıllar içinde gözlemlediğimiz için beklemek yerine buradaki kaynağı da beraber geliştire­lim düşüncesiyle yola çıktık.

Amacımız yalnızca bu oran­ları artırmak değil, aynı za­manda genç kadınların kari­yer hayallerini destekleyerek daha eşitlikçi bir teknoloji ekosistemi inşa etmek. TEV iş birliğiyle yürüttüğümüz bu burs programıyla, gelecekte daha fazla genç kadına ulaş­mak için çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“Bütüncül bir destek modeli olarak tasarladık”

Kurumsal ve bireysel ba­ğışçıların bağışlarını en doğ­ru şekilde öğrencilere aktar­maktan sorumlu olduklarını açıklayan TEV Genel Müdürü Banu Taşkın, “Türkiye’nin en köklü sivil toplum kuruluşla­rından biri olarak 58 yıldır eği­timde fırsat eşitliği ve toplum­sal cinsiyet eşitliğini çalışma­larımızın merkezine alıyor, bu hedefler doğrultusunda güç­lü iş birlikleri kuruyoruz.

Ge­tir ile yürüttüğümüz bu pro­je de bu yaklaşımın en değerli örneklerinden biri” dedi. Ka­dın öğrencilerin teknoloji ala­nında desteklenmesinin, on­ların karşılaştıkları toplumsal ve yapısal engellerin aşılma­sına olanak tanıdığına işaret eden Banu Taşkın, “Bu farkın­dalıkla, Getir iş birliği ile 2022 yılında başlattığımız ‘Tekno­lojide Kız Öğrencilere Destek Burs Fonu’nu genç kadınların eğitim yolculuklarında kendi­lerini güçlü hissettikleri, ha­yallerine cesaretle yürüye­bildikleri bütüncül bir destek modeli olarak tasarladık” de­di.

Genç kadınların her alanda daha görünür olduğu, eşit fır­satlarla geleceği şekillendirdi­ği bir gelecek hayalini payla­şan Banu Taşkın, “Her bir bur­siyerimizin kendi hikâyesinin kahramanı olduğuna inanıyor, biz de bu yolculukta onlara eş­lik eden bir omuz ve bir umut olmaktan onur duyuyoruz” şeklinde konuştu.

Rehberlik edecek paha biçilmez fırsatlar

Marmara Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü öğrencisi Reyhan Bütün ise teknolojinin baş döndürücü bir hızla geliştiği günümüzde, bu dönüşümün bir parçası olmayı ve geleceği şekillendiren projelerde yer almayı hayal ettiğini belirtti. Mühendislik gibi erkek egemen bir alanda kadın rol modellerinin az olduğunu ekleyen Reyhan Bütün, “TEV ve Getir’in desteği yalnızca burs sağlamaktan öteye geçti. Sağladıkları destek sayesinde eğitimime daha özgüvenli ve odaklı bir şekilde devam edebiliyorum. Yakında başlayacak mentorluk programları ve profesyonel ağlarla kuracağımız bağlar ise sektörde yolumu çizerken bana rehberlik edecek paha biçilmez fırsatlar sunuyor” diyerek düşüncelerini paylaştı.

“Yalnız olmadığımı görmek çok kıymetli”

Marmara Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencisi Fatma Tanrıverdi ise burs fonu sayesinde henüz mezun olmadan, nasıl bir yol çizeceğini düşünmeye başladığını ifade etti. Fatma Tanrıverdi, “Ailemdeki ilk kadın mühendis olacağım ve yakın çevremde bu alanda yol gösterici olabilecek bir kadın örneği bulunmuyor. Böyle bir yolda ilerlerken, Getir’in desteği sayesinde yalnız olmadığımı görmek benim için çok kıymetliydi. Kendime olan güvenimi artırdı. Bu sektörde benim gibi cesaret parıltıları taşıyan başka kadınlarla birlikte çalışacağımı bilmek, bana umut ve motivasyon veriyor” dedi.

Ailelerinin ilk kadın mühendisleri olacaklar

Burs fonundan yararlanan Marmara Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü öğrencisi Şevval Aksoy, “Hayatım boyunca hem kendi yaşamıma hem de başkalarının hayatına değer katmak, sorunlara çözüm üretebilmek istedim. Bu nedenle mühendislik benim için sadece bir meslek değil, aynı zamanda bir amaç oldu” dedi.

Sektörde kadın mühendislerin sayısının oldukça düşük olduğunu sözlerine ekleyen Şevval Aksoy, “TEV ve Getir’in desteği bu alanda yalnız olmadığımı hissettirdi. Sadece maddi olarak değil, manevi olarak da yanımızda duruyor; bizleri sosyal hayata kazandırıyor, kendi deneyimlerini ve bilgi birikimlerini bizimle paylaşıyorlar” ifadesini kullandı.

“Değişirken kızlarımızı donanımlı tutmalıyız”

Özellikle yapay zekânın son bir yıl içerisindeki gelişiminin, önümüzdeki 3 yıl içerisinde teknolojiyi bambaşka yerlere taşıyacağını kaydeden Getir CEO’su Batuhan Gültakan, “Aslında yeni bir devrim yaşanıyor. Bu devrimde de bütün ezberlerimiz yerinden oynayacak. Bu değişim olurken kız öğrencilerimizi donanımlı tutmak, değişime akışkan şekilde adapte olabilmelerini sağlamak çok kritik. Çünkü oranlar düşük kalırsa, teknoloji daha da geliştiğinde kadın istihdamı ya da kadın katılımı anlamında bugünü bile arar durumda kalabiliriz. Bu nedenle teknoloji alanındaki desteklerin çok önemli olduğunu düşünüyorum” ifadesini kullandı.