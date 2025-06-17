Getir, teknolojide kadın temsilini artıracak burs fonuna devam ediyor
Mühendislik alanına kadınların katılımını teşvik etmek amacıyla Getir ve Türk Eğitim Vakfı iş birliğiyle oluşturulan ‘Teknolojide Kız Öğrencilere Destek Burs Fonu’ 2022 yılından bu yana lisans eğitimi alan 60 öğrenciye dokundu. İki kurumun özel tasarladığı burs fonu kapsamında Getir, yeni dönemde mentorluk programı ile de öğrencilerin yanında olacak.
Hızlı teslimat sektörü şirketi Getir, Türk Eğitim Vakfı (TEV) iş birliğiyle 2022 yılında hayata geçirdiği ‘Teknolojide Kız Öğrencilere Destek Burs Fonu’ ile mühendislik alanında lisans eğitimi alan kadın öğrencilerin eğitimine destek veriyor.
Bir teknoloji şirketi olarak faaliyetlerini sürdüren Getir, bu burs programıyla kadın temsilinin düşük olduğu teknoloji sektöründe farkındalık oluşturmayı ve kadınların sektöre katılımını teşvik etmeyi amaçlıyor. Uygulanan burs programı ayrıca yapay zekânın tetiklediği dönüşüm ile şekillenecek geleceğin teknoloji dünyasında, hızlı gelişimin yıkıcı etkisine karşı kadın temsilini korumayı da hedefliyor.
Üç yıl içinde 60 öğrenciye dokunan ve 13 öğrencinin başarıyla mezun olduğu program, 2024-2025 eğitim öğretim yılında 44 öğrenciyle devam ediyor.
Galatasaray Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi gibi Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinde eğitim gören bursiyerler; bilgisayar, yapay zêka, biyomühendislik, mekatronik, havacılık ve uzay mühendisliği gibi farklı mühendislik dallarında öğrenimlerini sürdürüyor.
TEV ile Getir tarafından geliştirilen burs fonu, aynı zamanda şirketin teknoloji ve kurumsal bilgi birikimi ile kişisel gelişim kaynaklarını bursiyerlerle paylaşılmasıyla yürütülüyor. Bursun yanı sıra fon kapsamında mentorluk programı da yeni eğitim-öğretim döneminde hayata geçirecek.
“Daha eşitlikçi bir teknoloji ekosistemi amaçlıyoruz”
Şirket olarak iş hayatına kadınların katılımını önemsediklerini vurgulayan Getir CEO’su Batuhan Gültakan, “Getir’de yaklaşık yüzde 40 oranında kadın çalışanımız var. Teknoloji sektöründe ve teknolojiyle ilgili ekiplerde kadın çalışan oranı düşük kalıyor.
Dünyada da yazılım ve mühendislikte kadın çalışan oranı yüzde 8 seviyelerinde bulunuyor. Ama Getir’de bu oran yüzde 30’a ulaştı” dedi. Bu oranların teknoloji departmanı bünyesinde çalışan ürün ekibinde yüzde 63, veri ekibinde yüzde 35, mühendislik ekibinde ise yüzde 21 olduğu bilgisini paylaşan Batuhan Gültakan, üst yönetimde yer alan liderlerin de yüzde 39’unun kadın olduğunu ekledi.
Şirket DNA’sında cinsiyet gözetmeksizin liyakat usulü gelişimin önemli yer tuttuğunu söyleyen Batuhan Gültakan, “Biz de işe yeni çalışanlar almak istediğimizde, doğru insan kaynağı bulabilmemiz gerekiyor. Yıllar içinde gözlemlediğimiz için beklemek yerine buradaki kaynağı da beraber geliştirelim düşüncesiyle yola çıktık.
Amacımız yalnızca bu oranları artırmak değil, aynı zamanda genç kadınların kariyer hayallerini destekleyerek daha eşitlikçi bir teknoloji ekosistemi inşa etmek. TEV iş birliğiyle yürüttüğümüz bu burs programıyla, gelecekte daha fazla genç kadına ulaşmak için çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.
“Bütüncül bir destek modeli olarak tasarladık”
Kurumsal ve bireysel bağışçıların bağışlarını en doğru şekilde öğrencilere aktarmaktan sorumlu olduklarını açıklayan TEV Genel Müdürü Banu Taşkın, “Türkiye’nin en köklü sivil toplum kuruluşlarından biri olarak 58 yıldır eğitimde fırsat eşitliği ve toplumsal cinsiyet eşitliğini çalışmalarımızın merkezine alıyor, bu hedefler doğrultusunda güçlü iş birlikleri kuruyoruz.
Getir ile yürüttüğümüz bu proje de bu yaklaşımın en değerli örneklerinden biri” dedi. Kadın öğrencilerin teknoloji alanında desteklenmesinin, onların karşılaştıkları toplumsal ve yapısal engellerin aşılmasına olanak tanıdığına işaret eden Banu Taşkın, “Bu farkındalıkla, Getir iş birliği ile 2022 yılında başlattığımız ‘Teknolojide Kız Öğrencilere Destek Burs Fonu’nu genç kadınların eğitim yolculuklarında kendilerini güçlü hissettikleri, hayallerine cesaretle yürüyebildikleri bütüncül bir destek modeli olarak tasarladık” dedi.
Genç kadınların her alanda daha görünür olduğu, eşit fırsatlarla geleceği şekillendirdiği bir gelecek hayalini paylaşan Banu Taşkın, “Her bir bursiyerimizin kendi hikâyesinin kahramanı olduğuna inanıyor, biz de bu yolculukta onlara eşlik eden bir omuz ve bir umut olmaktan onur duyuyoruz” şeklinde konuştu.
Rehberlik edecek paha biçilmez fırsatlar
Marmara Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü öğrencisi Reyhan Bütün ise teknolojinin baş döndürücü bir hızla geliştiği günümüzde, bu dönüşümün bir parçası olmayı ve geleceği şekillendiren projelerde yer almayı hayal ettiğini belirtti. Mühendislik gibi erkek egemen bir alanda kadın rol modellerinin az olduğunu ekleyen Reyhan Bütün, “TEV ve Getir’in desteği yalnızca burs sağlamaktan öteye geçti. Sağladıkları destek sayesinde eğitimime daha özgüvenli ve odaklı bir şekilde devam edebiliyorum. Yakında başlayacak mentorluk programları ve profesyonel ağlarla kuracağımız bağlar ise sektörde yolumu çizerken bana rehberlik edecek paha biçilmez fırsatlar sunuyor” diyerek düşüncelerini paylaştı.
“Yalnız olmadığımı görmek çok kıymetli”
Marmara Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencisi Fatma Tanrıverdi ise burs fonu sayesinde henüz mezun olmadan, nasıl bir yol çizeceğini düşünmeye başladığını ifade etti. Fatma Tanrıverdi, “Ailemdeki ilk kadın mühendis olacağım ve yakın çevremde bu alanda yol gösterici olabilecek bir kadın örneği bulunmuyor. Böyle bir yolda ilerlerken, Getir’in desteği sayesinde yalnız olmadığımı görmek benim için çok kıymetliydi. Kendime olan güvenimi artırdı. Bu sektörde benim gibi cesaret parıltıları taşıyan başka kadınlarla birlikte çalışacağımı bilmek, bana umut ve motivasyon veriyor” dedi.
Ailelerinin ilk kadın mühendisleri olacaklar
Burs fonundan yararlanan Marmara Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü öğrencisi Şevval Aksoy, “Hayatım boyunca hem kendi yaşamıma hem de başkalarının hayatına değer katmak, sorunlara çözüm üretebilmek istedim. Bu nedenle mühendislik benim için sadece bir meslek değil, aynı zamanda bir amaç oldu” dedi.
Sektörde kadın mühendislerin sayısının oldukça düşük olduğunu sözlerine ekleyen Şevval Aksoy, “TEV ve Getir’in desteği bu alanda yalnız olmadığımı hissettirdi. Sadece maddi olarak değil, manevi olarak da yanımızda duruyor; bizleri sosyal hayata kazandırıyor, kendi deneyimlerini ve bilgi birikimlerini bizimle paylaşıyorlar” ifadesini kullandı.
“Değişirken kızlarımızı donanımlı tutmalıyız”
Özellikle yapay zekânın son bir yıl içerisindeki gelişiminin, önümüzdeki 3 yıl içerisinde teknolojiyi bambaşka yerlere taşıyacağını kaydeden Getir CEO’su Batuhan Gültakan, “Aslında yeni bir devrim yaşanıyor. Bu devrimde de bütün ezberlerimiz yerinden oynayacak. Bu değişim olurken kız öğrencilerimizi donanımlı tutmak, değişime akışkan şekilde adapte olabilmelerini sağlamak çok kritik. Çünkü oranlar düşük kalırsa, teknoloji daha da geliştiğinde kadın istihdamı ya da kadın katılımı anlamında bugünü bile arar durumda kalabiliriz. Bu nedenle teknoloji alanındaki desteklerin çok önemli olduğunu düşünüyorum” ifadesini kullandı.