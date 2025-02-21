Gıda arzı ve enflasyonu ‘hibe’ formülü ile çözülecek

Ferit PARLAK

Gıda arzını olumsuz et­kileyen maliyet sorun­ları ve katılaşan gıda enflasyonu için atılabilecek adımlar Ekonomi Koordinas­yon Kurulu’nun ana tartışma konusuyken; kırsal alanlarda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma da­yalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için aile işletmeci­liği faaliyetlerine ve mikro, kü­çük ve orta ölçekli işletmelere yeni destekler geliyor.

Bu hedefle kırsal alanda al­ternatif gelir kaynakları oluş­turulacak, kırsal ekonomik altyapı güçlendirilecek, ta­rımsal faaliyetler için gelişti­rilen yeni teknolojilerin üreti­ciler tarafından kullanımı yay­gınlaştırılacak, yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışma­larının etkinlikler artırılacak ve kırsal toplumda yerel kal­kınma kapasitesinin oluştu­rulmasına katkı sağlanması için yeni teknoloji içeren yatı­rımlar desteklenecek.

Üretici örgütleri ile kadınlar ve genç girişimciler öncelik­li olmak üzere gerçek ve tüzel kişilerin tarıma dayalı ekono­mik ve kırsal ekonomik altyapı faaliyetlerine yönelik yatırım­ları için yapılacak hibe ödeme­lerine ilişkin “yol haritası” ni­teliğinde hazırlanan Tebliğ ise Resmi Gazete’de yayımlana­rak yürürlüğe girdi.

İşleme, paketleme makine hibe kapsamında

Tebliğe göre tarıma daya­lı ekonomik yatırım konula­rında mikro, küçük ve orta öl­çekli işletmeler için; Tarımsal ürünlerin işlenmesi, paket­lenmesi ve depolanmasına yö­nelik yatırımlar hibe desteği alabilecek.

Tıbbi ve aromatik bitkile­re yönelik yatırımlar, bitkisel ürünlere yönelik yatırımlar, hayvansal ürünlere yönelik yatırımlar, çelik silo konusuna yönelik yatırımlar, soğuk hava deposu konusuna yönelik ya­tırımlar da hibe desteği kapsa­mında değerlendirilecek

Tarımsal üretime yönelik sabit yatırım konularında ise kapalı ortamda bitkisel üreti­me yönelik yatırımlar, büyük­baş hayvan yetiştiriciliğine yönelik yatırımlar, küçükbaş hayvan yetiştiriciliğine yöne­lik yatırımlar, kanatlı hayvan yetiştiriciliğine yönelik yatı­rımlar, kültür mantarı üreti­mine yönelik yatırımlar, bü­yükbaş, küçükbaş ve kanatlı hayvan kesimhanelerine yö­nelik yatırımlar da hibe des­teklerinden faydalanabilecek.

Şehirlerin önceliği dikkate alınacak

Su ürünleri yetiştiriciliği­ne yönelik yatırım konuları ise hibe programında önceliklen­dirilecek. Denizlerde yetişti­ricilik, iç sularda yetiştiricilik, tarıma dayalı ihtisas organi­ze sanayi bölgelerinde yetişti­ricilik de hibe desteği kapsa­mında değerlendirilecek.

Hayvansal ve bitkisel orijin­li gübre işlenmesi, paketlen­mesi ve depolanmasına yöne­lik yatırımlar da destek kapsa­mına alındı.

81 ilde; belirlenen yatırım konularından tümü veya bir kısmı, illerin sektörel öncelik­lerine ve üretim planlamasına göre Tarım ve Orman Bakanlı­ğı’nca belirlenerek uygulama rehberi ile başvuru öncesinde ilan edilecek ve hibe desteği kapsamında başvurular alına­cak. kabul edilir.

Tarımsal üretim planlama­sı kapsamında yer alan illerde, tarımsal üretim planlamasın­da belirtilen ürünlerde sunu­lan projeler artı puan verile­rek öncelikli hibe kapsamına alınacak.

OSB’lerdeki üreticilere ayrıcalık

Büyükbaş hayvan yetiştiri­ciliği konusunda, yatırım ye­rinin tarıma dayalı ihtisas or­ganize sanayi bölgesinde yer alması halinde tüm yatırım niteliklerinde yapılacak baş­vurulara öncelikli yanıt veri­lecek. Su ürünleri yetiştirici­liğine yönelik yatırım konu­larında yapılacak başvurular hariç yatırım yeri sadece tarı­ma dayalı ihtisas organize sa­nayi bölgesi veya kırsal alanda ise başvuru yapabilecek.

Kapalı ortamda bitkisel üre­tim, bitkisel ürünlere yöne­lik yatırımlar, büyükbaş hay­van yetiştiriciliği ve hayvansal ürünlere yönelik yatırımlarda, değerlendirme sonucunda uy­gun kabul edilen başvurular­da, aldığı puana bakılmaksızın öncelikle, yatırım yeri tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgesinde bulunan projelere verilecek.

İthal ürünleri işlemeye hibe yok

Kabuk kırılma işlemine ta­bi tutulmuş sert kabuklu mey­veler hariç, tarımsal ürünlerin işlenmesi kapsamında, başka bir yatırım tesisinde ilk işle­mesi yapılan mamul ürünün ikincil işlenmesine ve paket­lenmesine yönelik yatırım teklifleri ile yurt dışında üre­timi yapılan ürünlerin işlen­mesine ve paketlenmesine yö­nelik yatırımlar hibe desteği kapsamında değerlendirilme­yecek.

Un, yem ve kütlü pa­muk konusunda sadece kapa­site artırımı ile teknoloji yeni­leme ve/veya modernizasyon niteliğindeki başvurular hibe desteği kapsamında değerlen­dirilecek. Ancak, depremler nedeniyle zarar gören ve afet bölgesi ilan edilen illerde un ve yem konusunda tüm nite­liklerde yapılacak başvurular da hibeden faydalanacak. Çay ve fındıkta da sadece yaş çay ve fındık üretiminin yapıldığı illerdeki başvurular kabul edi­lecek.

Girişimci tek başvuru yapabilecek

Yatırımcılar, ülke genelinde sadece bir adet proje başvuru­sunda bulunabilecek. Tarım­sal amaçlı örgütlerin tüzel kişi olarak proje başvurusunda bu­lunmaları, ortaklarının tüzel kişi veya bireysel olarak fark­lı yatırım konularında başvu­ru yapmasını engellemeyecek.

Bakanlığın vermiş olduğu ya­tırım bazlı herhangi bir hibe desteğinden yararlanmış yatı­rımcılardan/tesislerden izle­me süresinin bir yılını tamam­lamış olanlar; kapasite artırı­mı ile teknoloji yenileme ve/ veya modernizasyon niteli­ğinde proje başvurusunda bu­lunabilecek. Kiralanmış bir mülk üzerinde yapılacak yatı­rımlar da uygun yatırım ola­rak kabul edilecek ve kirala­ma süresinin, başvuru süresi içerisinde başlamak üzere en az yedi yılı kapsaması ve yatı­rımcının hibe sözleşmesi im­zalanması aşamasında noter onaylı kira sözleşmesini ibraz edilmesi istenecek.

Mevcut kapalı ortamda bitkisel üretim tesislerinde ve tarımsal amaç­lı örgütlerin sulama hizmet­lerinin gerektirdiği elektrik enerjisini temin etmek amaç­lı yenilenebilir enerji üretim tesisi konulu başvurular, gü­neş enerjisi panelleri, mülki­yeti veya kullanım hakkı baş­vuru sahibine ait olmak üzere yatırım yerine bitişik birden fazla parselde yer alabilecek. Bu durumda enerji nakil hattı yatırımcı tarafından ayni kat­kı olarak karşılanacak.

Hibe verilmeyecek durumlar

Serbest Bölgeler Kanununa göre kurulmuş serbest bölge­lerde yapılacak yatırımlar için başvuru kabul edilmeyecek. Tesisin birden fazla bölüme ayrılarak her bölüm için ayrı ayrı başvuru yapılması duru­munda hiçbir başvuru değer­lendirilmeyecek. Büyük bir projenin bölümler/üniteler şeklinde yapılmasına yöne­lik olarak hazırlanan projeler­de hiçbir başvuru hibe desteği kapsamında değerlendirilme­yecek.

Hibelerde üst limit 20 milyon lira

Tarıma dayalı yatırımlarda hibe alacak proje tutarı; yeni tesis niteliğindeki başvurularda 20 milyon lira, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması niteliğindeki başvurularda 18 milyon lira, kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon niteliğindeki başvurularda 16 milyon lirayı geçemeyecek. Hibeye esas proje tutarı alt limiti ise 8 milyon lira olarak belirlendi. Bu limitin altındaki başvurular kabul edilmeyecek. Kırsal ekonomik altyapı yatırım konularında hibeye esas proje tutarı ise 8 milyon lirayı aşmayacak. Alt limit ise 100 bin lira olarak belirlendi. Başvuruların kabul edilmesi halinde; hibeye esas proje tutarının yüzde 50’sine hibe yoluyla destek verilecek. Yatırımcılar hibeye esas proje tutarının yüzde 50’si oranındaki katkı payını, ayni katkıyı ve toplam tutara ait Katma Değer Vergisi’nin tamamını kendi öz kaynaklarından karşılayacak.

Başvuru şartları hafifletildi

Hibe için gerçek ve tüzel kişiler tarafından başvuru yapılabilecek. Hibe desteklemelerinden, kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kaynaklarından finansman sağlayan veya bağlantısı olan gerçek veya tüzel kişiler yararlanamayacak. Başvuru sahiplerinden, başvuru aşamasında idari ve mali açıdan kamudan bağımsız olduklarına dair taahhütname istenecek. Kamu görevi yürütenler, devlet memurları, kamu işçileri veya devlet üniversitelerinde görevli öğretim görevlileri hibe desteğinden faydalanamayacak.