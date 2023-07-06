Gıda dönüşümüne bitki bazlı yaklaşım

Gıda alanındaki tüm trendlerin, geleceğin bitki bazlı gıdalarda olduğunun bir göstergesi olduğunu belirten BİTKİDEN Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Akdağ, “Bitki bazlı gıdaların üretiminde önemli bir oyuncu olan ülkemizin bu rüzgârdan faydalanmanın ötesinde, rüzgâra yön veren olması çok önemli” dedi.

BİTKİDEN’in bitki bazlı gıdaların sürdürülebilirliği konusunda yapılması gereken regülasyon hazırlıklarına kat kıda bulunmak ve tüketicilerde bilinç yaratmak için öncü rol üstleneceğini belirten Akdağ, “Toplum sağlığını ve çevreyi ilgilendiren konularda daha vizyoner bir oluşum yaratmak amacıyla; Uluslararası Bitki Bazlı Çalışma Grubu (IPBFWG) ve Avrupa Birliği Bitkisel Bazlı Gıdalar Birliği’nin (EAPF) üyesi olarak küresel bir bilgi birikimiyle yolculuğumuza başlıyoruz. Hedefimiz; bitki bazlı gıdaları sürdürülebilir ve bilimsel bir yaklaşımla gıda sistemi dönüşümünün odağına almak” diye konuştu.