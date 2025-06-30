Gıda endüstrisi İstanbul’da buluşuyor

Hayati ARIGAN

17 ülkeden bi­nin üzerinde markanın yer alaca­ğı fuara 120 ülkeden 15 bini aşkın kayıtlı profesyonel ziyaretçinin katılması hedefleniyor. Bu yıl ilk kez El Salvador, Malezya, Mısır, Slovakya gibi yeni ülke pavilyon­ların da yer alacağı fuarda, Türk­menistan onur ülkesi olarak katı­lım sağlıyor.

Türkiye’nin üretim gücüyle tanışacaklar

F İstanbul’un iki milyarlık bir nüfusun merkezinde yer alan üretici ve ihracatçı Türkiye’de gerçekleştirilmesinden dolayı büyük bir katılımcı potansiye­line sahip olduğunu belirten So Fuar İcra Kurulu Üyesi Alaad­din Orhan, “Fuarımızda Avrupa, Orta Asya, Orta Kuzey Afrika ve Orta Doğu gibi ihracat açısından stratejik bölgelerden gelen satın almacılarla Türkiye’nin üretim gücünü buluşturuyoruz. Sade­ce gıda firmalarını değil, aynı za­manda gıda teknolojileri, amba­laj ve paketleme çözümleri sunan firmaları da bir araya getiriyoruz” şeklinde konuştu.