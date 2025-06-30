Gıda endüstrisi İstanbul’da buluşuyor
Federal Fuar ve So Fuar iş birliği ile “Sürekli Yeni Ticaret Bağlantıları” mottosuyla düzenlenen F İstanbul Gıda ve İçecek Ürünleri + Üretim Teknolojileri İhracat Fuarı, sektörün profesyonel paydaşlarını 2-5 Temmuz’da bir araya getirecek.
Hayati ARIGAN
17 ülkeden binin üzerinde markanın yer alacağı fuara 120 ülkeden 15 bini aşkın kayıtlı profesyonel ziyaretçinin katılması hedefleniyor. Bu yıl ilk kez El Salvador, Malezya, Mısır, Slovakya gibi yeni ülke pavilyonların da yer alacağı fuarda, Türkmenistan onur ülkesi olarak katılım sağlıyor.
Türkiye’nin üretim gücüyle tanışacaklar
F İstanbul’un iki milyarlık bir nüfusun merkezinde yer alan üretici ve ihracatçı Türkiye’de gerçekleştirilmesinden dolayı büyük bir katılımcı potansiyeline sahip olduğunu belirten So Fuar İcra Kurulu Üyesi Alaaddin Orhan, “Fuarımızda Avrupa, Orta Asya, Orta Kuzey Afrika ve Orta Doğu gibi ihracat açısından stratejik bölgelerden gelen satın almacılarla Türkiye’nin üretim gücünü buluşturuyoruz. Sadece gıda firmalarını değil, aynı zamanda gıda teknolojileri, ambalaj ve paketleme çözümleri sunan firmaları da bir araya getiriyoruz” şeklinde konuştu.