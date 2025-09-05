“Gıda enflasyonundaki düşüş tüketici için umut verici”
Uluslararası Un Sanayicileri ve Hububatçılar Birliği (IAOM) Avrasya Bölge Başkanlığı’nın düzenlediği “4. IAOM Eurasia Konferansı ve Sergisi”, Tarımda Kadının Yeri” başlığıyla dün İstanbul’da başladı.
Mehmet Hanifi GÜLEL
Konferansa, Rusya, Ukrayna, Orta ve Doğu Avrupa, Baltık ülkeleri, Kazakistan, Orta Asya Cumhuriyetleri, ABD, Ortadoğu ve Afrika’dan 1000’in üzerinde sektör profesyoneli katıldı. Son 10 yıldır dünyada un ihracat şampiyonu olan Türkiye, 2025’i 2,5 milyon ton un ihracatıyla kapatarak yeniden dünyanın un ihracat şampiyonu olmaya hazırlanıyor.
Gıda güvenliğinin en büyük garantisi lisanslı depoculuk
IAOM Avrasya Başkanı Dr. Eren Günhan Ulusoy, Türkiye’nin sektör başarısından ötürü IAOM Avrasya bölgesi başkanlığını üstlendiğini bildirirken, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin buğdayın tonuna açıkladığı 13 bin 500 TL müdahale alım fiyatının, üretimi sürdürülebilir kılmak için önemli bir adım olduğunu vurguladı.
FAO’nun tahıl fiyat endeksinin Mayıs 2022’de 173 ile zirve yaptığını hatırlatan Ulusoy, Temmuz 2025’te ise 106’ya gerilediğini ve Ekim 2020’den bu yana en düşük seviyesine indiğini belirterek, gıda enflasyonundaki düşüşün tüketici için umut verici olduğunu söyledi. Ulusoy, “Planlı üretim, arz-talep dengesine göre destekleme, atıl arazilerin tarıma kazandırılması ve sözleşmeli tarımın yaygınlaştırılması.
Türkiye’de gıda güvenliğinin en büyük garantisi ise Ticaret Bakanlığımız tarafından yönetilen lisanslı depoculuk sistemidir. Bugün 13,8 milyon tona ulaşan depolama kapasitesi ve TÜRİB’in kümülatif 316 milyar TL işlem hacmi ile bu sistem, tarım sektörünün ana omurgasını oluşturuyor” dedi.
“Kuraklıkla sıkıntılı bir dönem geçirdik”
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın son 2 yıldır uyguladığı planlı üretim ve sözleşmeli tarımın çok önemli olduğunu söyleyen TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal, iklimsel özelliklerin değiştiği günümüzde planlı üretim önem kazandığını belirtti.
İklim değişikliklerine karşı da su esaslı yönetimin son derece önem arz ettiğini işaret eden Güldal, “Tarım sektörünün her bir ana başlığı sözleşmeli üretim için elverişli. Prosedürler hazırlandı ve sektörlere bildirildi. Artık uygulama kısmı başladı. Tahıl lojistiğinin sağlanması konusunda stok ve tedarik konusunda her türlü hazırlığı yapıyoruz” diye konuştu.
“Öncelik vatandaşlarımızın gıda arz güvenliği”
Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Türkiye’de üretimi 10 kat arttıklarını ve kendi kendine yeten ender ülkelerden biri olduğunu ifade ederek, “Öncelik vatandaşlarımızın gıda arz güvenliği. Sonrasında ihracata odaklanıyoruz. Üretimini dolar bazında 3 kat artırdı, ihracat olarak da 22 yılda 3 milyar dolar bir ihracattan 33 milyar dolara ulaştık. 1 yılda 33 milyon ton tahılın başta Afrika pazarı olmak üzere ihtiyaç duyan dünya pazarına ulaştırdık. Türkiye buğday üretiminde dünyada ilk 10’da bulunuyor. Tarım Bakanlığımızın ilk öngörü raporuna göre 19,6 milyon ton buğday üretimi gerçekleşmesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.