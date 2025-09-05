“Gıda enflasyonundaki düşüş tüketici için umut verici”

Mehmet Hanifi GÜLEL

Konferansa, Rusya, Ukrayna, Orta ve Doğu Avrupa, Baltık ülkeleri, Ka­zakistan, Orta Asya Cumhu­riyetleri, ABD, Ortadoğu ve Afrika’dan 1000’in üzerinde sektör profesyoneli katıldı. Son 10 yıldır dünyada un ih­racat şampiyonu olan Türki­ye, 2025’i 2,5 milyon ton un ihracatıyla kapatarak yeni­den dünyanın un ihracat şam­piyonu olmaya hazırlanıyor.

Gıda güvenliğinin en büyük garantisi lisanslı depoculuk

IAOM Avrasya Başkanı Dr. Eren Günhan Ulusoy, Türki­ye’nin sektör başarısından ötürü IAOM Avrasya bölge­si başkanlığını üstlendiği­ni bildirirken, Toprak Mah­sulleri Ofisi’nin buğdayın to­nuna açıkladığı 13 bin 500 TL müdahale alım fiyatının, üretimi sürdürülebilir kıl­mak için önemli bir adım ol­duğunu vurguladı.

FAO’nun tahıl fiyat endeksinin Mayıs 2022’de 173 ile zirve yaptı­ğını hatırlatan Ulusoy, Tem­muz 2025’te ise 106’ya geri­lediğini ve Ekim 2020’den bu yana en düşük seviyesine in­diğini belirterek, gıda enflas­yonundaki düşüşün tüketi­ci için umut verici olduğunu söyledi. Ulusoy, “Planlı üre­tim, arz-talep dengesine göre destekleme, atıl arazilerin ta­rıma kazandırılması ve söz­leşmeli tarımın yaygınlaştı­rılması.

Türkiye’de gıda gü­venliğinin en büyük garantisi ise Ticaret Bakanlığımız ta­rafından yönetilen lisanslı depoculuk sistemidir. Bugün 13,8 milyon tona ulaşan de­polama kapasitesi ve TÜRİ­B’in kümülatif 316 milyar TL işlem hacmi ile bu sistem, ta­rım sektörünün ana omurga­sını oluşturuyor” dedi.

“Kuraklıkla sıkıntılı bir dönem geçirdik”

Tarım ve Orman Bakanlı­ğı’nın son 2 yıldır uyguladığı planlı üretim ve sözleşmeli tarımın çok önemli olduğu­nu söyleyen TMO Genel Mü­dürü Ahmet Güldal, iklim­sel özelliklerin değiştiği gü­nümüzde planlı üretim önem kazandığını belirtti.

İklim değişikliklerine karşı da su esaslı yönetimin son derece önem arz ettiğini işaret eden Güldal, “Tarım sektörünün her bir ana başlığı sözleşme­li üretim için elverişli. Prose­dürler hazırlandı ve sektörle­re bildirildi. Artık uygulama kısmı başladı. Tahıl lojisti­ğinin sağlanması konusun­da stok ve tedarik konusunda her türlü hazırlığı yapıyoruz” diye konuştu.

“Öncelik vatandaşlarımızın gıda arz güvenliği”

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Türkiye’de üre­timi 10 kat arttıklarını ve ken­di kendine yeten ender ülke­lerden biri olduğunu ifade ederek, “Öncelik vatandaş­larımızın gıda arz güvenliği. Sonrasında ihracata odakla­nıyoruz. Üretimini dolar ba­zında 3 kat artırdı, ihracat olarak da 22 yılda 3 milyar dolar bir ihracattan 33 mil­yar dolara ulaştık. 1 yılda 33 milyon ton tahılın başta Afri­ka pazarı olmak üzere ihtiyaç duyan dünya pazarına ulaş­tırdık. Türkiye buğday üreti­minde dünyada ilk 10’da bu­lunuyor. Tarım Bakanlığımı­zın ilk öngörü raporuna göre 19,6 milyon ton buğday üreti­mi gerçekleşmesini bekliyo­ruz” ifadelerini kullandı.