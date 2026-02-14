Gıda hazırlama sektörü 15 milyar liraya ulaştı

Mehmet Hanifi GÜLEL

Arçelik Bolu Pişirici Ci­hazlar İşletmesi’nde yeni mut­fak robotlarını tanıtan Tüfekçi, günümüz yaşam temposunun mutfaktaki beklentileri kökten değiştirdiğini söyledi. Tüfekçi, “Uzayan çalışma süreleri, yo­ğun şehir hayatı ve eve varış za­manlarının giderek geç saatle­re kayması, mutfakta geçirilen zamanı azaltırken; tüketicile­rin beklentilerini de dönüştü­rüyor. Bugünün tüketicisi mut­fakta daha az zaman harcamak istiyor ama lezzetten, sağlıktan ve güvenden ödün vermek iste­miyor” dedi.

“10 tüketiciden 8’i daha akıllı cihaz istiyor”

İnsanların mutfakta karma­şık süreçlerden uzaklaşıp, za­manı geri kazanmak ve evde profesyonel şef hassasiyetin­de yemek yapabilmek istediği­ne dikkat çeken Tüfekçi, “12 ül­kede gerçekleştirdiğimiz Akıllı Yaşam Endeksi Araştırması’nın sonuçlarına göre de Türkiye'de her 10 tüketiciden 8'i daha akıllı cihazlar istiyor. Yeni ürünümü­zü geliştirirken bu ihtiyaçlardan yola çıktık” dedi.

Yeni ürünleri ThermoGurme’nin özellikleri­ne de değinen Tüfekçi, hazırlık­tan pişirmeye kadar tüm süre­ci tek cihazda birleştiren fonk­siyonel yapıya sahip olduğunu belirtti. Dokunmatik TFT ek­ranı üzerinden 600’ün üzerin­de yemek tarifi ve adım adım yönlendirmeli pişirme rehbe­rine sahip olduğunu ifade eden Tüfekçi, “30 otomatik progra­mı, 37–150 derece aralığında hassasiyetli sıcaklık kontrolü ve aynı anda çok katlı pişirme aparatıyla dört farklı yemeği eş zamanlı hazırlayabilme imkânı sunuyor” diye konuştu.