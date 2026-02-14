Gıda hazırlama sektörü 15 milyar liraya ulaştı
Tüketiciler mutfakta daha teknolojik çözümlere yöneldi, markalar yeni ürünlerini pazara sunmaya başladı. Tüketicilerin yüzde 66’sı hayatlarını kolaylaştıran teknolojik çözümleri önceliklendirdiğini ileten Arçelik Türkiye Pazarlama Kıdemli Direktörü Mehmet Tüfekçi, gıda hazırlama sektörünün ise 15 milyar TL’yi aştığını iletti.
Mehmet Hanifi GÜLEL
Arçelik Bolu Pişirici Cihazlar İşletmesi’nde yeni mutfak robotlarını tanıtan Tüfekçi, günümüz yaşam temposunun mutfaktaki beklentileri kökten değiştirdiğini söyledi. Tüfekçi, “Uzayan çalışma süreleri, yoğun şehir hayatı ve eve varış zamanlarının giderek geç saatlere kayması, mutfakta geçirilen zamanı azaltırken; tüketicilerin beklentilerini de dönüştürüyor. Bugünün tüketicisi mutfakta daha az zaman harcamak istiyor ama lezzetten, sağlıktan ve güvenden ödün vermek istemiyor” dedi.
“10 tüketiciden 8’i daha akıllı cihaz istiyor”
İnsanların mutfakta karmaşık süreçlerden uzaklaşıp, zamanı geri kazanmak ve evde profesyonel şef hassasiyetinde yemek yapabilmek istediğine dikkat çeken Tüfekçi, “12 ülkede gerçekleştirdiğimiz Akıllı Yaşam Endeksi Araştırması’nın sonuçlarına göre de Türkiye'de her 10 tüketiciden 8'i daha akıllı cihazlar istiyor. Yeni ürünümüzü geliştirirken bu ihtiyaçlardan yola çıktık” dedi.
Yeni ürünleri ThermoGurme’nin özelliklerine de değinen Tüfekçi, hazırlıktan pişirmeye kadar tüm süreci tek cihazda birleştiren fonksiyonel yapıya sahip olduğunu belirtti. Dokunmatik TFT ekranı üzerinden 600’ün üzerinde yemek tarifi ve adım adım yönlendirmeli pişirme rehberine sahip olduğunu ifade eden Tüfekçi, “30 otomatik programı, 37–150 derece aralığında hassasiyetli sıcaklık kontrolü ve aynı anda çok katlı pişirme aparatıyla dört farklı yemeği eş zamanlı hazırlayabilme imkânı sunuyor” diye konuştu.