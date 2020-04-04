Gıda perakendecileri 40 binden fazla noktada seferber oldu

Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) Yönetim Kurulu Başkanı ve BİM İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç, koronavirüs salgını süresince canlarını tehlikeye atarak görevini sürdüren market çalışanlarına teşekkür ederek, "Bu süreçte çalışanlarımızın canla başla çabaları, ihtiyaçları sağlamak için gösterdikleri fedakarlıklar bizim olduğu kadar halkımızın da takdirini kazandı." dedi.

GPD olarak 81 ilde ve 40 binden fazla satış noktasında, 425 binden fazla kişiyi istihdam eden bir dernek olduklarını belirten Aykaç, farklı formatlardaki perakende mağazalarıyla halkın başta gıda ve temel ihtiyaçlar olmak üzere her türlü ihtiyacını hijyen ve kalite standartları çerçevesinde karşılandığını söyledi.

Koronavirüs salgını sürecinde halkın ihtiyaçlarının karşılanmasını öncelikli görev edindiklerini anlatan Aykaç, "Tüm süreçlerimizi, çalışma şekillerimizi, tedarik zincirimizdeki tüm halkaları bu yönde gözden geçirip gerekli önlemleri aldık. Bununla beraber çalışanlarımızın sağlığı ve dengeli çalışma koşullarını sağlamak amacıyla da tedbirlerimiz oldu. Bu süreçte çalışanlarımızın canla başla çabaları, ihtiyaçları sağlamak için gösterdikleri fedakarlıklar bizim olduğu kadar halkımızın da takdirini kazandı. Çalışanlarımızın yorgunluklarını gidermek, dengeli çalışmalarını ve virüse karşı kendi korumalarını sağlamak amacıyla çeşitli önlemlerimizi hayata geçirdik." diye konuştu.

"Perakende, sahada olmayı gerektiren bir iş"

Aykaç, salgının ilk günlerinden beri çalışanlarının sağlığını korumayı öncelik olarak belirlediklerini ifade ederek, onları riske atacak hiçbir uygulamaya dahil olamayacaklarını söyledi.

Virüsün Türkiye'de tespitine dair ilk açıklamadan itibaren özellikle risk grubunda yer alan çalışanlara izin vererek evlerine gönderdiklerini söyleyen Aykaç, tedbirlere ilişkin şunları kaydetti:

"Merkez operasyonlarımızı, olabiliyorsa evden çalışmaya yönlendirdik. Perakende, sahada olmayı gerektiren bir iş, ancak teknolojiden olabildiğince fazla faydalanarak çalışanlarımızın sağlığını koruma yönünde önlemlerimizi aldık.

Dernek olarak en başından beri Sağlık Bakanlığı'mızın ve Bilim Kurulu'muzun önerilerini dinledik, önlemlerini uyguladık. İlk günlerde maske ve eldiven kullanımına dair çok farklı görüşler dolaşıyordu. Bilim Kurulu'muza hızlıca başvurduk, aldığımız cevaba göre hemen önlemlerimizi aldık. Maskenin sağlıklı kişi tarafından değil, hastalığı bulaştırma riski taşıyan kişi tarafından kullanılması gerektiği yönündeki bilgilerle beraber, özellikle kasiyer arkadaşlarımızın müşterilerle çok yakın temasta bulunduklarından maske ve koruyucu kullanmaları önerildi."

"Virüs yayılma hızının en aza indirilmesini hedefledik"

Aykaç, 18 milyon hanede 68 milyon kişiyle doğrudan temasta olan bir sektör olarak salgının ilk gününden itibaren alabilecekleri tüm tedbirleri aldıklarını yineledi.

Eldiven kullanımının, bulaş riskini artırdığı için önerilmediğini hatırlatan Aykaç, o nedenle sadece gıdaya doğrudan teması olan çalışanların eldiven kullanımını sağladıklarını söyledi.

Market içlerinde sosyal mesafe kuralına uygun düzenlemeler yaptıklarını anlatan Aykaç, "Marketlerimize müşterilerimizi belli sayılarda kabul ettik ve yoğunluğu önledik. Marketlerimizin girişinde, müşterilerimizin rahatça ulaşacakları yerlerde dezenfektanlar bulundurduk. Tüm bu ve benzeri birçok önlemle hem halkımızın hem de çalışanlarımızın sağlığını korumayı, virüs yayılma hızının en aza indirilmesini hedefledik." ifadelerini kullandı.

E-ticaret kanalında bir miktar personel sıkıntısı yaşandı

Galip Aykaç, bu zorlu dönemde halkın ihtiyaçlarını kesintisiz sağlamak için gerekeni yapmaya devam edeceklerini ifade ederek, sektöre ilişkin şu güncel bilgileri verdi:

"Şu aşamada önemli seviyede ilave personel alımlarımız oluyor. Gıda perakendeciliğinde e-ticaret oranı, diğer perakende kategorilerine göre bir miktar geriden gelmekteydi. Ancak 'evinizde kalın' çağrısına uyan çok sayıda vatandaşımız, gıda ve temel ihtiyaç maddesi alışverişlerini de dijital ortamdan sürdürme yoluna geçti. Üyemiz modern gıda perakendecilerinin bu kanaldaki sağlam altyapıları sayesinde önemli sıkıntı yaşamadığımızı söyleyebiliriz.

E-ticaret kanalında bu döneme özgü aşırı talep artışından kaynaklı bir miktar personel sıkıntısı yaşandığını söyleyebiliriz. Üyelerimizin hemen hemen hepsi önemli personel alımına gittiler. Bu arada, virus sebepli kapanan yine GPD üyesi gıda servis zincirlerinin çalışanları, üyelerimiz arasında sağlanan dayanışma ile marketlerde istihdam edilmeye başlandı.

Bu süreçte kimsenin işsiz kalmaması, istihdamımızın düşmemesi için tüm üyelerimiz ellerinden gelenin fazlasını yapıyor, yapmaya da devam edecek."

"Kamu otoriteleriyle dayanışma halinde bu zorlu süreci atlatacağımıza inanıyoruz"

Aykaç, "İçinde bulunduğumuz süreçte, operasyonları aynen ve hatta hız kazanarak devam eden sayılı sektörlerden biriyiz." diyerek, ilgili mercilerce alınan tedbirlerin çoğunlukla sektörün süreçlerini etkilediğini söyledi.

Salgının önlenmesi, halkın ve çalışanların sağlığının korunması yönündeki tüm tedbirlere harfiyen uyduklarını anlatan Aykaç, şöyle devam etti:

"Buradaki tek ve en önemli talebimiz, alınan tedbirlerin uygulanması ve denetlenmesi aşamasında ilgili birimlerde yorum farkına yer vermeyecek şekilde bilgilendirme yapılmasıdır. Yeni alınacak önlemlerde özellikle tedarik zincirini sıkıntıya sokmayacak şekilde düzenlemeler yapılması çok önem arz etmektedir.

Alınan tedbirler ve halkımızla, çalışanlarımızla, iş ortaklarımızla, kamu otoriteleriyle dayanışma halinde bu zorlu süreci atlatacağımıza inanıyoruz. Halkımızdan sağduyulu olmalarını yetkili mercilerin açıkladığı kurallara harfiyen uymalarını bekliyoruz.

Sağlıklı hizmet ve dengeli çalışma koşullarının sağlanması açısından GPD üyesi marketler için çalışma saatlerinin 10.00-20.00 arasında düzenlenmesi yönünde tavsiye kararı almıştık. Müşterilerimizden ricamız ise belli saatlerde sosyal mesafeyi engelleyecek şekilde yoğunluk yaşanmaması adına alışverişlerini akşam saatlerine bırakmamaya çalışsınlar."