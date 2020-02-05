Gıda sektöründe dev işbirliği

05 Şubat 2020

Gıda sektörünü CNR Expo çatısı altında buluşturan anlaşma ile CNR Food İstanbul, dünyanın en büyük gıda fuarlarından biri konumuna gelecek.

Fuarcılık sektörünün lider kuruluşu CNR Holding, Tüm Gıda Dış Ticaret Derneği (TÜGİDER) ve Tarım Ürünleri Hububat Bakliyat İşleme ve Paketleme Sanayicileri Derneği (PAKDER) ile CNR Food İstanbul Fuarı özelinde önemli bir iş birliğine imza attı. CNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem, TÜGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Manav ve PAKDER Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Aral’ın katılımı ile düzenlenen iş birliği protokolü imza töreninde gıda sektörünü CNR Expo çatısı altında buluşturan anlaşmanın, CNR Food İstanbul’u dünyanın en büyük gıda fuarından biri haline getireceği vurgulandı.

Gıda sektörü CNR Expo çatısı altında buluştu

İmza töreninde konuşan CNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem, yeni işbirliğinin daha güçlü bir fuar anlamına geldiğini belirterek, “Sektöre yön veren TÜGİDER ve PAKDER gıda fuarı için CNR Expo çatısı altında buluştu. Yaptığımız anlaşma kapsamında her iki derneğimiz de 2-5 Eylül 2020 tarihinde yapılacak CNR Food İstanbul – Gıda ve İçecek Ürünleri, Gıda İşleme Teknolojileri Fuarımızda bizimle birlikte olacak. Türkiye’de gıda fuarının tek çatı altında bulunma zamanı çoktan gelmişti. Gıda sektöründe gerçekleştirdiğimiz dev işbirliği sektöre ve ülkemize hayırlı olsun” dedi. Kuruldukları günden bu yana 1.500’ün üzerinde fuar düzenlediklerini ve bu fuarlarda 150.000’i aşkın firmayı 30.000.000’u aşan alıcı grubuyla buluşturduklarını da açıklayan Ceyda Erem, “Yakaladığımız bu başarıda CNR Food İstanbul’un rolü oldukça büyük. Yeni dönemde hem Business Intelligence Agency - BIA (Global Pazar İstihbarat Sistemi) big data yönetim sitemini hem de yapay zeka destekli Data Yönetim Sistemi’ni daha etkin kullanarak, fuarımızın başarısını bir üst seviyeye taşıyacağız” dedi.

“CNR Food İstanbul’u dünyanın en büyük fuarları arasına taşıyacağız”

PAKDER Başkanı İsmet Aral ise törende yaptığı konuşmasında geleceği CNR’da gördüklerini ifade ederek, “Yeniden burada olduğumuz için çok mutluyuz. Gıda sektörünü tek çatı altında toplamalıyız ve bu çatı kesinlikle CNR Expo olmalı” dedi. TÜGİDER Başkanı Mustafa Manav ise yaptığı konuşmasında “CNR Food İstanbul hiç uzak olmayan bir gelecekte dünyanın en büyük fuarları arasında yerini alacaktır. Bu işbirliği ile bunun için büyük bir adım atılmış oldu” dedi.