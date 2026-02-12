Gıda toptancılarından Ramazan'da sabit fiyat kararı

Yaklaşan ramazan ayıy­la birlikte vatandaşın te­mel gıdaya daha rahat erişimi için İstanbul Gıda Toptancıla­rı Çarşısı (İGTOT) esnafı, süt, süt ürünleri, yağ, pirinç, kuru fasulye ve hurma gibi ürün­lerin fiyatlarını sabitledikle­rini duyurdu.

İGTOT Yöne­tim Kurulu Başkanı Mustafa Karlı, Avrupa’nın en büyük gı­da çarşılarından biri oldukla­rını, yaklaşık 2 bin 300 araç­lık otoparkla faaliyet göster­diklerini ve çarşıda gıdanın tüm çeşitlerine erişim sağlan­dığını ifade etti. Yaklaşan ra­mazan ayıyla birlikte çarşı es­nafı ile yaptıkları toplantı­da fiyatları sabitleme kararı aldıklarını vurgulayan Karlı, “Tüm gıda çeşitlerinin fiyatla­rını her ramazan ayında oldu­ğu gibi bu ramazan da sabitle­dik.

Allah nasip ederse gelen bütün esnafa, mahalle halkı­mıza ve İstanbullulara hizmet etmeye hazırız” dedi. Karlı, va­tandaşa bu ramazan ayında da kaliteli ve uygun şartlarda hiz­met edeceklerini belirterek, çarşıya alışverişe gelen esna­fın da kaliteli ürünlere ulaşa­bildiğini ve çarşıdaki fiyatla­rın avantaj sağladığını anlattı.

“Kendi kendimizi denetleyeceğiz”

Çarşının 4 yıldır faaliyette olduğunu dile getiren Karlı, “Fiyatları sabitlerken ilk etap­ta geniş yönetim kurulu top­lantısı yaptık ve esnafımızı da buna dâhil ettik. Tüm esnafı­mızı bilgilendirdik. Biz ken­di kendimizi denetleyeceğiz. Bugün sabitledik.

Yarın bir başkası farklı fiyatla satma şansına sahip olmayacak. Bu konuda kararlıyız. Bizim ama­cımız ramazan ayında bir ha­yır yapmak, kendi kar marjı­mızdan fedakârlık yapacağız” ifadelerini kullandı. Karlı, fab­rikalarla da irtibat kurdukla­rını ve onlardan da bir fiyat geçişi beklemediklerini be­lirterek, herhangi bir artış du­rumunda ise stoktaki ürünler­le bu durumu sübvanse edebi­leceklerini kaydetti.

“Et ürünleri daha fazla tercih edilecek”

Süt ve süt ürünleri toptan­cısı Onur Sefa Çakıloğlu da ra­mazan ayına özel fiyatları sa­bitlediklerini belirterek, süt ürünleri, et ürünleri, kahval­tılık ve zeytin gibi şarküteri ürünlerinde sabit fiyat uygula­yacaklarını söyledi. Vatandaş­ların sahurda tükettiği ürün­lere değinen Çakıloğlu, “Va­tandaşlarımız daha çok beyaz peynir, taze kaşar, dilimli ka­şar, bunun yanında et ürünle­rinde kavurma, sucuk, pastır­ma gibi ürünler tüketiyor. Ha­vaların soğuk olması sebebiyle et ürünleri bu ramazanda da­ha fazla tercih edilecek diye düşünüyoruz” açıklamasında bulundu.

Çakıloğlu, 4-5 hafta önce Ulusal Süt Konseyi’nin (USK) açıkladığı rakamlara da değinerek, ham madde fiyatla­rındaki artış nedeniyle ürün­lerin maliyetlerinin yüksel­diğini, ancak ellerindeki stok ve verilen söz doğrultusun­da zam yapmayacaklarını be­lirtti. İGTOT Yönetim Kuru­lu Başkan Vekili ve kuruyemiş toptancısı Cengiz Karadağ ise hurma fiyatlarını sabitledik­lerini ifade ederek, “Hurma fiyatları 100 liradan başlıyor, 600-700 liraya kadar hurma var. 1200 lira gibi söylenilen yüksek fiyatlar yok toptancı­larda. Biz en üst segment ola­rak 600-700 liraya hurma satı­yoruz” diye konuştu.

“18 litrelik ayçiçek yağını 1600 liraya sabitledik”

Kuru gıda toptancısı Adem Lenger, kuru fasulye, nohut, mercimek ve bulgur gibi temel gıda ürünlerinin fiyatlarını sabit tuttuklarını kaydederek, “Kuru fasulyeyi 60 liraya sabitledik. Bu belki biraz daha çıkabilirdi ama elimizdeki ürün kadarıyla fiyatları sabit tutmaya çalıştık. Bulgurumuz 32 lira, kırmızı mercimek yerli 80 lira, yeşil mercimek 75 lira şu an fiyat sabit. 18 litrelik ayçiçek yağını 1600 liraya sabitledik” değerlendir.