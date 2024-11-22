“Gıda verimi dünyada yaklaşık yüzde 21 azaldı”

Mehmet Hanifi GÜLEL

Ülker, gıda israfının gıda ve­rimliliğini önemli oranda etkile­diğini vurgulayan Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi, Pladis ve Godiva Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, “Gıda verimi dünya genelinde yaklaşık yüzde 21 oranında azaldı. Gıdaların yüzde 13’ü hemen hasat sonrası, yüzde 17’si ise satış noktalarına vardığında veya evde israf oluyor” dedi.

Gıdanın bugünü ve geleceği­ni 360 derece ele alındığı zirve­de konuşan Murat Ülker, yap­tığı konuşmada sürdürülebilir kalkınmanın hayata ve iş viz­yonuna dahil edilmesinin öne­mini gıda sektörüyle örnekle­di. Özellikle gıda israfının gıda verimliliğini önemli oranda et­kilediğine dikkat çeken Ülker, verimliliğin artması için hem ekonomik hem de ekolojik da­yanıklılığın güçlenmesi gerek­tiğine vurgu yaptı.

"İsraf tüm paydaşların sorumluluğuyla çözülebilir"

İsrafsız şirket vurgusu da yapan Ülker, “Gıda sistemleri tarladan sofraya gelene kadar tüm paydaşların sorumlulu­ğuyla çözülebilir. Bu dönüşüm, sadece çevresel sürdürülebil­rilik değil ekonomik ve sosyal sürdürülebilirliği de kapsıyor. Üretim sistemlerimizi sürdü­rülebilir hale getirebilmek için eski yöntemleri bırakmalıyız.

Hedefimiz kapsayıcı gıda sis­temlerine geçisi hızlandırmak olmalı. Biz buna israfsız şir­ket diyoruz ve israfsız şirket verimli şirket demektir” diye konuştu. İsrafsız şirket kapsa­mında Ülker örneğini de veren Murat Ülker, “Hasattan tüke­time kadar tüm aşamalarda is­rafı azaltmaya yönelik uygula­malar geliştirilmeli. Biz senede 20 bin kilometre daha az yol ya­pıyor, karbon azaltımı ve ener­ji tasarrufuna yönelik proje­ler geliştiriyoruz. Holdingten başlayarak bütün paydaşları­mızla ortak bir anlayışla bunu gerçekleştiriyoruz” ifadelerini kullandı.

“Gıda sektörün dayanışma içinde olması gerekiyor”

Zirvenin açılış konuşmasını yapan TÜGİS Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Sidar, gıda zinci­rinin yeniden tasarlanmasına yönelik ortak vizyon ve strateji geliştirilmesi hedefiyle bu yıl 10. Sürdürülebilir Gıda Zirve­si’ni “Gıdanın Geleceği için Dö­nüşüm” temasıyla düzenledik­lerini kaydetti.

Sürdürülebilirliğin günümü­zün en sık kullanılan kavramla­rından biri olduğunu belirten Sidar “Dünyanın varolan kay­naklarının verimli kullanılma­sı ve giderek artan dünya nüfu­sunun ihtiyaçlarının adil bir bi­çimde karşılanması gerekiyor. Bu durum, gıda söz konusu ol­duğunda daha büyük bir önem kazanıyor. Gıdada sürdürüle­bilirlik için sektörün tüm pay­daşlarının eşgüdüm ve daya­nışma içinde çalışması gereki­yor” dedi.

Sürdürülebilirlik Akademi­si Başkanı Murat Sungur Bur­sa ise zirve ile özel sektörün iş yapış biçimine sürdürülebilir­likle uyumlu bir şekilde katkı sağlamayı hedeflediklerini be­lirterek, “Günümüzde gıda sek­törü tarımdan sanayiye uza­nan bir yapı olmanın ötesinde, çok sayıda işletmeyi ve çalışanı kapsıyor. Ayrıca gıda tarımsal faaliyet olmanın ötesinde geze­genimizin ve insanlığın gelece­ği için büyük önem arz ediyor” ifadelerini kullandı.

“Sektörler arasında bağları güçlendiriyoruz”

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Meh­met Fatih Kacır, gıda sanayisinin ülkenin kalkınma yolculuğunda başat sektörler arasında yer al­masını sağladıklarını belirterek, “İşte bu anlayışla 2002’den bu­güne kadar gıda ürünleri imala­tına yönelik 8 bin 589 yatırıma teşvik belgesi düzenledik.

708 milyar lira yatırımın ve 252 bin nitelikli istihdamın önünü açtık” dedi. Gıda arzı ve güvenliği ko­nusunun, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkelerin gündeminde önemli bir yer tuttuğuna ifade eden Kacır, iklim krizleri, sal­gınlar, küresel göç ve bölgesel savaşların gelişmişlik düzeyi ne olursa olsun tüm ülkeler için ta­rım ve gıdayı ikamesi mümkün olmayan sektörler haline getir­diğini belirtti.

Kacır, “Biz de tarım ve gıda sanayi politikalarımızı bu anlayışla şekillendiriyor, sek­törün ihtiyaç duyduğu güncelle­melere sahip, planlı uygulamala­rı yürürlüğe alıyoruz. Attığımız bu uzun soluklu adımlarla tarım ve sanayi sektörlerimiz arasında bağları güçlendiriyoruz. Çift­çilerimiz, müteşebbislerimiz ve emekçilerimiz için ülkemi­zin yüksek tarım potansiyelinin ekonomik değere dönüşmesini temin ediyoruz” diye konuştu.