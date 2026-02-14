10,4 ton kıyma bakteri şüphesi nedeniyle piyasadan toplatılıyor

ABD’de gıda güvenliği yetkilileri, koli basili bakterisi bulaşma riski nedeniyle 10,4 ton kıyma için acil geri çağırma kararı aldı.

ABD Tarım Bakanlığı’na bağlı Gıda Güvenliği ve Denetim Servisi (FSIS), 11 Şubat 2026 tarihinde yayımladığı resmi duyuruda, söz konusu ürünlerin tüketilmemesi gerektiğini açıkladı. Yetkililer, tüketicilerin bu kıymaların buzdolabı veya dondurucularında bulunabileceğini belirterek dikkatli olunması çağrısı yaptı.

Üç büyük eyalette satılmış

Geri çağırma kararı, Idaho eyaletinin Kuna kentinde faaliyet gösteren CS Beef Packers tarafından üretilen yaklaşık 10.4 ton kıymayı kapsıyor.

Söz konusu ürünlerin 14 Ocak 2026 tarihinde üretildiği ve Kaliforniya, Idaho ve Oregon eyaletlerindeki dağıtım kanallarına gönderildiği bildirildi.

Bu ürünlerin perakende satış noktalarının yanı sıra restoran ve toplu yemek hizmeti veren işletmelere de ulaşmış olabileceği belirtiliyor.

Henüz doğrulanmış hastalık vakası yok

ABD Tarım Bakanlığı yetkilileri, geri çağrılan ürünlerle bağlantılı doğrulanmış bir hastalık vakası bildirilmediğini açıkladı. Ancak olası sağlık riskleri nedeniyle önleyici tedbir olarak ürünlerin piyasadan çekildiği vurgulandı.

Koli basili bakterisi, ciddi gıda zehirlenmelerine yol açabilen ve özellikle çocuklar, yaşlılar ve bağışıklık sistemi zayıf kişiler için tehlikeli olabilen bir mikroorganizma olarak biliniyor.

"Kesinlikle servis etmeyin"

FSIS tarafından yapılan açıklamada, geri çağrılan ürünlerin halen restoran, kafe ve toplu yemek hizmeti veren işletmelerin dondurucularında bulunabileceği belirtildi. Yetkililer, bu ürünlerin kesinlikle servis edilmemesi gerektiğini vurguladı.