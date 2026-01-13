2026 için korkutan tahmin! 94 milyar dolarlık et çöpe gidecek

Birleşik Krallık merkezli Ekonomi ve İş Araştırmaları Merkezi’nin (Cebr) ekonomik modellemesini kullanan Avery Dennison'ın raporuna göre, küresel gıda israfının finansal maliyeti 2026’da 540 milyar dolara ulaşacak. Bu rakam, geçen yıl 526 milyar dolar seviyesindeydi.

Et, sektörde faaliyet gösteren tedarik zinciri liderlerinin yüzde 72’si için en büyük sorun olarak öne çıkıyor. Katılımcıların yüzde 67’si, tatil döneminde yaşanan et israfının kâr marjlarını belirgin şekilde düşüreceğini öngörürken; yüzde 69’u Noel döneminde bu sorunu yönetmenin geçmişe kıyasla daha büyük bir operasyonel gündem haline geldiğini kabul etti.

Buna ek olarak perakendecilerin yüzde 74’ü enflasyonun taze et talebini tahmin etmeyi her zamankinden daha zor hale getirdiğini söylerken, yüzde 73’ü tüketicilerde daha küçük porsiyonlara ya da et alternatiflerine yönelik talebin arttığını bildirdi.

Taze meyve-sebze ikinci sırada

Etten sonra, taze meyve-sebze kategorisi 88 milyar dolar ile küresel ölçekte ikinci en büyük israf kaybı kaynağı olarak belirlendi.

Rapora göre en zorlu üç gıda israfı kategorisi arasında et (yüzde 50), taze ürünler (yüzde 45) ve unlu mamuller (yüzde 28) yer alıyor.

İş dünyası liderlerinin çoğu (yüzde 51), kendi operasyonlarındaki gıda israfının temel nedeninin envanter yönetimi ve fazla stok olduğunu belirtiyor.

Özellikle bozulabilir ürün gruplarında taşımacılık da büyük bir sorun olarak dikkat çekiyor. Katılımcıların yüzde 56’sı, taşıma sürecinde oluşan israfın boyutunu tam olarak bilmediklerini ifade ediyor.

Sorunu büyüten bir diğer etken ise tedarik zinciri boyunca gıda israfının yeterince izlenememesi. Perakende ve tedarik zinciri yöneticilerinin yüzde 61’i, israfa dair tam bir görünürlüğe sahip olmadıklarını söylüyor.