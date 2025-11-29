2.3 ton! Vatandaşa yedireceklerdi, yakalandılar

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih ve Sarıyer’de 10 gün boyunca yapılan kontroller sonucunda 2 bin 350 kilogram canlı midye, 2 adet dalış tüpü, 1 adet regülatör, 1 adet yaklaşık 30 metre hortum, 1 adet halat, 8 kilogram kurşun ağırlık, 90 adet boş çuval buldu. Yasak bölgede toplandığı ve insan sağlığı için risk oluşturduğu belirlenen midyelere el konuldu.

Midyeleri toplayan 9 şüpheli şahsa "Su Ürünleri Kanunu" uyarınca 339 bin 930 lira idari para cezası uygulanırken, ele geçirilen midyelerin canlılığını sürdürebilmesi ve doğal yaşama kazandırılması adına tekrar denize döküldüğü aktarıldı.