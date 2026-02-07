50 bin ücretsiz pizza dağıtacak! Tek bir şartı var

İngiltere’nin en köklü pizza zincirlerinden PizzaExpress, Ulusal Pizza Günü’nü dikkat çekici bir kampanyayla kutluyor. Kampanya kapsamında yalnızca bir gün boyunca, ülke genelinde toplam 50 bin ücretsiz pizza dağıtılacak.

9 Şubat Pazartesi günü, siyah-beyaz çizgili bir üstle herhangi bir PizzaExpress şubesine giden müşteriler, ücretsiz margarita pizza kazanacak. Bu tercih, markanın ikonik siyah-beyaz estetiğine ve pizzaiolo’ların (pizza ustalarının) klasik çizgili kıyafetlerine gönderme niteliği taşıyor.

Vegan ve glutensiz pizza da dahil

PizzaExpress, kampanyayı herkes için erişilebilir kılmayı hedefliyor. Ücretsiz olarak sunulacak margherita pizzalar yalnızca klasik tarifle sınırlı değil. Vegan ve glutensiz margarita seçenekleri de kampanya kapsamına dahil edilerek farklı beslenme tercihlerine sahip müşterilere de hitap ediliyor.

PizzaExpress Pazarlama Direktörü Lou Jones, kampanyanın hem marka hem de müşteriler için özel bir an haline geldiğini vurguladı. Jones, bu yıl her zamankinden daha fazla pizza dağıtılacağını belirterek, pazartesi gününü bir pizza partisine dönüştürmek istediklerini söyledi.