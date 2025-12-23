9 çay firmasında tespit edildi: Tavşan kanı değil gıda boyası

Türkiye’de çay, günün her saatinde tüketiliyor. Kahvaltıdan akşam sohbetlerine kadar milyonlarca bardak içilen çay, kültürün ayrılmaz bir parçası.

Ancak son dönemde “tavşan kanı” rengiyle pazarlanan bazı çayların doğal olmadığı iddiaları sıkça dile getiriliyor.

9 ithal firmanın çayında gıda boyası çıktı

Uzmanlara göre çayda hiçbir aroma ya da gıda boyası kullanılamaz. Çay mevzuatı buna açıkça izin vermiyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, 2025 yılında yayımladığı taklit ve tağşiş yapılan gıdalar listesinde 9 ithal firmanın çayında gıda boyası tespit edildiğini duyurdu. Bu açıklama, endişeleri daha da artırdı.

Bardağın arkasını göstermeli

Çayın gerçek mi hileli mi olduğunu tüketicinin kesin olarak anlaması zor. Uzmanlar, öncelikle etiketli ve güvenilir markaların tercih edilmesi gerektiğini vurguluyor.

Bunun yanında bazı ipuçları var:

- Demlenen çay, kendine özgü kırmızılığıyla şeffaf olmalı, bardağın arkasını göstermeli.

- Çayda puslanma ve bulanıklık oluşması şüphe uyandırabilir.

Ancak bu yöntemler kesin sonuç vermez; net tespit laboratuvar analizleriyle yapılabiliyor.

Kansere yol açıyor

Uzmanlar, gıda boyalarının alerjik reaksiyonlar, kaşıntı ve sindirim sorunlarına yol açabileceğini belirtiyor. Uzun vadede ise kanser gibi ciddi sağlık riskleri gündeme gelebiliyor.

Gıda güvenliği uzmanlarına göre en güvenli yol; kayıtlı üreticilerden alışveriş yapmak, ambalajlı ürünleri tercih etmek ve şüpheli renk ya da berraklıktaki çaylardan kaçınmak.