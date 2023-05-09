90’lar kurabiyesi artık glutensiz üretilecek

Başak Nur GÖKÇAM

Eksun Gıda bünyesin­de yer alan ve gluten­siz ürün gamıyla dikkat çe­ken Sinangil ve glutensiz unlu mamüllerin yanı sıra atıştırmalıklar üreten Glu­ten Yok’un ev sahipliğinde “Çölyak ve Glutensiz Yaşam Zirvesi” düzenlendi. Zirve­de, Gluten Yok markasının iki yeni ürünü “Glutensiz Pizza” ve “Glutensiz Leble­bi Kurabiyesi” de tanıtıldı.

Karabuğdaylı glutensiz un­dan yapılan hamurun üzeri­ni süsleyen bol malzeme ile hazırlanan karışık pizza, çok yakında marketlerin dondu­rulmuş gıda dolaplarında ye­rini alacak. Diğer yandan pa­ketli atıştırmalık seçenek­lerini de artıran Gluten Yok, 90’lar neslinin yakından ha­tırlayacağı bir lezzeti “Leble­bi Kurabiyesi”ni de ürün yel­pazesine ekledi.

Ayrıca, çöl­yak hastalığı konusundaki farkındalığı artırmak ama­cıyla düzenlenen Çölyak ve Glutensiz Yaşam Zirvesi’n­de çölyak hastalığının doğ­ru bilinen yanlışları masa­ya yatırıldı. Eksim Holding Gıda Grubu Başkanı Ahmet Demir, “Çölyak hastalarını yakından tanımak ve onların hayat şartlarını daha kolay hale getirmek için bir araya geldik. Sinangil markamızla Türkiye’de ilk defa ‘gluten­siz un’ üretmiştik. Süreci, eş zamanlı olarak hat kurulum çalışmalarımızla tamamla­dık.

Nihai ürünlerde belirli bir aşamaya ulaştığımızda ise çölyak dernekleri ile ile­tişime geçtik ve buralara nu­muneler gönderdik. Gelen yorumlar neticesinde ürün­lerimizi daha da geliştirdik ve sosyal sorumluluk anla­yışımızı bir adım daha öte­ye taşıyarak glutensiz ekmek ve atıştırmalık ürettik. 2022 yılının ilk çeyreğine ulaştı­ğımızda, glutensiz ekmek ve atıştırmalıkları ürün gamın­da barındıran ‘Gluten Yok’ markamız ile sevinçle karşı­nıza çıktık” dedi.

Gıda güvenliği çok kritik

Gluten Yok markasının birincil önceliğinin gıda gü­venliğinin sürekliliğini sağ­lamak olduğunun altını çizen Demir, “Alerjik hastalıklara sahip bireyler için üretilen ürünlerde en kritik noktanın ürün güvenliği olduğunun farkındayız. Yani glutensiz ürün üretim sürecinde, çoğu ürüne kıyasla çok daha has­sas gerekliliklere ve yeterli­liklere sahip bir üretim hat­tına ihtiyaç var.

Tam da bu nedenle, glutensiz tüm ürün gruplarımızı, sadece gluten­siz ürünleri geliştirip üretti­ğimiz kontrollü ve hijyenik bir alanda, yalnızca bu tesi­se özel çalışan uzmanlar ile üretiyor ve özenle paketli­yoruz. Ayrıca, her aşamada hammadde ve ürünlerimizin analizlerini gerçekleştiriyor, tüketicilerimize güvenilir ürünler sunuyoruz.

Teknolo­jinin gücüyle ürün gamımızı artırmaya devame edeceğiz” diye konuştu. Etkinlikte ko­nuşan Çölyak Vakfı Kurucu­su Bihter Uydu, çölyakla ya­şamayı hayatın her alanında daha konforlu hale getirmeyi amaçladıklarını belirtti. Oğ­luna 4 yaşındayken çölyak teşhisi konulmasını ve sü­reci anlatan Uydu, “Bu has­talık aslında sadece gluten­siz beslenme değil, glutensiz yaşam demek. Ürünlere ise ulaşım zor, fiyatlar çok paha­lı. Biz vakıf olarak çölyakla yaşamayı daha konforlu hale getirmek için var gücümüzle

çalışıyoruz” dedi.