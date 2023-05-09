90’lar kurabiyesi artık glutensiz üretilecek
Eksun Gıda bünyesinde yer alan ve glutensiz ürün gamıyla dikkat çeken Sinangil ve glutensiz unlu mamüllerin yanı sıra atıştırmalıklar üreten Gluten Yok’un ev sahipliğinde “Çölyak ve Glutensiz Yaşam Zirvesi” düzenlendi. Zirvede, Gluten Yok markasının iki yeni ürünü “Glutensiz Pizza” ve “Glutensiz Leblebi Kurabiyesi” de tanıtıldı.
Başak Nur GÖKÇAM
Eksun Gıda bünyesinde yer alan ve glutensiz ürün gamıyla dikkat çeken Sinangil ve glutensiz unlu mamüllerin yanı sıra atıştırmalıklar üreten Gluten Yok’un ev sahipliğinde “Çölyak ve Glutensiz Yaşam Zirvesi” düzenlendi. Zirvede, Gluten Yok markasının iki yeni ürünü “Glutensiz Pizza” ve “Glutensiz Leblebi Kurabiyesi” de tanıtıldı.
Karabuğdaylı glutensiz undan yapılan hamurun üzerini süsleyen bol malzeme ile hazırlanan karışık pizza, çok yakında marketlerin dondurulmuş gıda dolaplarında yerini alacak. Diğer yandan paketli atıştırmalık seçeneklerini de artıran Gluten Yok, 90’lar neslinin yakından hatırlayacağı bir lezzeti “Leblebi Kurabiyesi”ni de ürün yelpazesine ekledi.
Ayrıca, çölyak hastalığı konusundaki farkındalığı artırmak amacıyla düzenlenen Çölyak ve Glutensiz Yaşam Zirvesi’nde çölyak hastalığının doğru bilinen yanlışları masaya yatırıldı. Eksim Holding Gıda Grubu Başkanı Ahmet Demir, “Çölyak hastalarını yakından tanımak ve onların hayat şartlarını daha kolay hale getirmek için bir araya geldik. Sinangil markamızla Türkiye’de ilk defa ‘glutensiz un’ üretmiştik. Süreci, eş zamanlı olarak hat kurulum çalışmalarımızla tamamladık.
Nihai ürünlerde belirli bir aşamaya ulaştığımızda ise çölyak dernekleri ile iletişime geçtik ve buralara numuneler gönderdik. Gelen yorumlar neticesinde ürünlerimizi daha da geliştirdik ve sosyal sorumluluk anlayışımızı bir adım daha öteye taşıyarak glutensiz ekmek ve atıştırmalık ürettik. 2022 yılının ilk çeyreğine ulaştığımızda, glutensiz ekmek ve atıştırmalıkları ürün gamında barındıran ‘Gluten Yok’ markamız ile sevinçle karşınıza çıktık” dedi.
Gıda güvenliği çok kritik
Gluten Yok markasının birincil önceliğinin gıda güvenliğinin sürekliliğini sağlamak olduğunun altını çizen Demir, “Alerjik hastalıklara sahip bireyler için üretilen ürünlerde en kritik noktanın ürün güvenliği olduğunun farkındayız. Yani glutensiz ürün üretim sürecinde, çoğu ürüne kıyasla çok daha hassas gerekliliklere ve yeterliliklere sahip bir üretim hattına ihtiyaç var.
Tam da bu nedenle, glutensiz tüm ürün gruplarımızı, sadece glutensiz ürünleri geliştirip ürettiğimiz kontrollü ve hijyenik bir alanda, yalnızca bu tesise özel çalışan uzmanlar ile üretiyor ve özenle paketliyoruz. Ayrıca, her aşamada hammadde ve ürünlerimizin analizlerini gerçekleştiriyor, tüketicilerimize güvenilir ürünler sunuyoruz.
Teknolojinin gücüyle ürün gamımızı artırmaya devame edeceğiz” diye konuştu. Etkinlikte konuşan Çölyak Vakfı Kurucusu Bihter Uydu, çölyakla yaşamayı hayatın her alanında daha konforlu hale getirmeyi amaçladıklarını belirtti. Oğluna 4 yaşındayken çölyak teşhisi konulmasını ve süreci anlatan Uydu, “Bu hastalık aslında sadece glutensiz beslenme değil, glutensiz yaşam demek. Ürünlere ise ulaşım zor, fiyatlar çok pahalı. Biz vakıf olarak çölyakla yaşamayı daha konforlu hale getirmek için var gücümüzle
çalışıyoruz” dedi.