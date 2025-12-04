AB’den yeni nesil genetiği düzenlenmiş bitkilere yeşil ışık

Avrupa Parlamentosu ile AB üyesi ülkeler, “yeni genomik teknikler” (NGT) kullanılarak geliştirilen bitkilere yönelik yeni bir yasal çerçeve üzerinde anlaşmaya vardı. Çarşamba gecesi duyurulan uzlaşı, bitkilerin DNA’sında küçük ekleme, çıkarma veya düzenlemeler yapılmasını mümkün kılan genetik düzenleme yöntemlerini kapsıyor. Bu teknikler, farklı bir canlıdan gen aktarımını içeren klasik GDO yöntemlerinden ayrılıyor.

Tarım sektöründen güçlü destek

Avrupa’daki büyük çiftçi birlikleri ve tarım sendikaları, NGT’lerin iklim krizine dayanıklı, daha az kimyasal girdi gerektiren ürünlerin geliştirilmesine katkı sağlayacağını savunuyor. AB yetkilileri, düzenlemenin gıda güvenliğini artıracağını, tarım-gıda sektörünün rekabetçiliğini güçlendireceğini ve dışa bağımlılığı azaltacağını vurguluyor.

Doğala eşdeğer bitkilere daha esnek kurallar

Anlaşma kapsamında, “kategori 1” olarak tanımlanan ve doğal yollarla ya da geleneksel melezleme ile elde edilebilecek ürünlere denk kabul edilen NGT bitkiler için mevcut kurallar gevşetiliyor. Avrupa Parlamentosu raportörü Jessica Polfjärd, bu teknolojinin daha küçük alanlarda daha yüksek verim sağlayan ve iklim koşullarına dirençli bitkilerin önünü açacağını belirtiyor.

Yasaklar, etiketleme ve tartışmalar

Herbisite dayanıklı veya böcek ilacı üreten NGT bitkilerinin pazarlanmasına izin verilmeyecek. Organik tarımda ise tüm NGT’ler yasak kapsamına alınacak. Çevre örgütleri ve organik tarım sektörü, özellikle son ürünlerde etiketleme zorunluluğu olmamasını ve izlenebilirlik ile patent konularındaki belirsizlikleri eleştiriyor.

Son onay bekleniyor

Aylar süren tartışmaların ardından varılan uzlaşının yürürlüğe girmesi için AB üyesi ülkeler ile Avrupa Parlamentosu’nun nihai onayı gerekiyor. Anlaşma, Avrupa tarımında yeni bir dönemin başlangıcı olarak görülüyor.