ABD'yi sollayan ülke... Doğurtup doğurtup sattılar!

Brezilya, geçen yıl sığır eti üretiminde ABD’yi geride bırakarak dünyanın en büyük üreticisi oldu. Üretimde öngörülerin yüz binlerce ton üzerine çıkılması, küresel arz baskısını azalttı.

17 milyar dolarlık ihracat

Brezilya, 2025’te yaklaşık 17 milyar dolarlık ihracatla zaten dünyanın en büyük sığır eti ihracatçısıydı. Yüksek talep özellikle Çin ve ABD’den geldi; düşük arzın etkisiyle bu pazarlarda fiyatlar rekor seviyelere çıktı.

Resmi üretim verileri şubat ayında açıklanacak olsa da analistler tahminlerini yukarı yönlü güncelledi. Çiftçilerin daha fazla hayvanı kesime göndermesi üretimi hızlandırdı.

Genelde yüksek kesim dönemlerini üretimde düşüş izler. Ancak sektöre göre Brezilya’daki verimlilik artışı bu döngüyü sınırlıyor; hatta tersine çevirebilir.

Kesim yaşı 24 aya indi

Sektördeki işletmeler daha hızlı tohumlama, daha kısa besi süresi ve daha genç yaşta kesimle verimi artırıyor. CMA Barretos'tan Vinicius Barbosa, kesim yaşının 5 yıldan 36 aya, hatta 24 aya doğru indiğini söylüyor.

Beklentileri aşan artış

Athenagro Başkanı Mauricio Nogueira’ya göre 2025’te üretim yüzde 4 arttı; oysa yüzde 2,7 düşüş bekleniyordu. Yaklaşık 800 bin tonluk artış, Arjantin’in yıllık ihracatına denk.

Rabobank Brezilya için 2025’te yüzde 0,5 büyüme öngörürken, ABD Tarım Bakanlığı tahminini 12,35 milyon tona yükseltti. ABD üretimi ise 2025’te yüzde 3,9 geriledi.

2027’de yüzde 54’e çıkması bekleniyor

Brezilya’daki mısır etanolü sektörünün ürettiği yüksek proteinli yan ürünler, hayvanların daha hızlı kilo almasına katkı sağlıyor. Gelişmiş tohumlama teknikleri gebelik oranlarını artırıyor. Scot Consultoria, oranın 2027’de yüzde 54’e çıkmasını bekliyor.