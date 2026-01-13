Alışveriş rekoru! En çok çikolata, bisküvi ve şampanya aldılar

Worldpanel by Numerator’ın yayımladığı son verilere göre İrlanda’da eve götürülen gıda ve market ürünleri satışları, 28 Aralık 2025’te sona eren dört haftada yüzde 6 artarak yaklaşık 1,5 milyar Euro'ya çıktı.

Enflasyon yüzde 6,25

Bu dönemde tüketiciler, yükselen fiyatlara ve enflasyonun yüzde 6,25 seviyesinde olmasına rağmen, market alışverişine 83,5 milyon Euro ek harcama yaptı.

Noel’in geçen yıl perşembe gününe denk gelmesiyle alışveriş trafiğinde gün bazlı değişim yaşandı. Verilere göre daha fazla tüketici 22 Aralık Pazartesi günü süpermarketlere yöneldi.

Ancak asıl zirve, 23 Aralık Salı günü görüldü. Bu tarihte günlük market harcaması 107 milyon Euro'nun üzerine çıkarak rekor kırdı.

Kişi başı ortalama 770 Euro

İrlandalılar, Noel döneminde marketlerde ortalama 770 Euro harcadı. Bu rakam, 2024’e göre 32 Euro daha yüksek gerçekleşti.

Özellikle şampanya ve köpüklü şarap satışları yaklaşık yüzde 22 arttı. Öte yandan düşük alkollü ve alkolsüz içecek kategorisinde de geçen yıla göre 1,9 milyon Euro'luk ek harcama gerçekleşti.

Düşük alkollü ve alkolsüz içecekleri tercih eden hanelerin oranı ise bir yılda yüzde 9’dan yüzde 15,3’e yükseldi.

Çikolata ve bisküvide patlama, hindide düşüş

Çikolata ve bisküvilere yapılan ek harcama 6,6 milyon Euro oldu. Aralık ayında hanelerin yarısından fazlası sezonluk çikolata satın aldı. Noel sofrasında ise Brüksel lahanası popülerliğini korudu. Hanelerin yüzde 62’sinden fazlası bu ürünü aldı.

Buna karşın taze hindi satışları yüzde 2,3 düştü. Tüketicilerin maliyet nedeniyle tercihini değiştirdiği düşünülürken, tavuk harcamaları 3 milyon Euro arttı.