Almanya’da çikolata üretimi 1 milyon tonu aştı

Destatis verileri, Almanya’nın 2024’te çikolata üretiminde güçlü konumunu koruduğunu ortaya koydu. Üretilen miktar, kişi başına haftada yaklaşık iki buçuk adet 100 gramlık çikolataya denk geliyor. Buna karşın, toplam üretim bir önceki yıla göre yüzde 5,8 oranında düşüş gösterdi. Yetkililer, özellikle bayram ve tatil dönemlerinde çikolatanın, Alman şekerleme sektöründeki önemini koruduğunu vurguladı.

2019’dan bu yana yüzde 6,2 artırdı

Kısa vadeli gerilemeye rağmen, daha uzun vadeli tablo üretimde büyümeye işaret ediyor. Destatis’e göre Almanya, 2019’dan bu yana çikolata üretimini yüzde 6,2 artırdı. Bu da sektörün dalgalanmalara rağmen istikrarlı bir gelişim çizgisi izlediğini gösteriyor.

İhracat pazarı genişliyor

Almanya, ürettiği çikolatanın önemli bir kısmını ihraç ediyor. 2024’te 981 bin 400 ton çikolata yurt dışına satıldı. Bu rakam yıllık bazda yüzde 0,3’lük sınırlı bir düşüşe işaret etse de, son 10 yılda ihracat yüzde 22,1 arttı. En büyük alıcılar Fransa, Polonya ve Birleşik Krallık oldu.

İthalatta Belçika önde

Çikolata ithalatı da 2024’te yüzde 0,3 azalarak 525 bin 400 tona geriledi. Ancak son 10 yılda ithalat toplamda yüzde 22,3 artış gösterdi. Almanya’ya en fazla çikolata ihraç eden ülke Belçika olurken, Hollanda ve Polonya onu izledi.