Bafra TSO, 'Bafra Dondurması'nın tesciline hazırlanıyor

Samsun’un Bafra ilçesinde 4 adet tescilli ürün bulunuyor. Bunun yanı sıra Samsun’da "Çarşamba Pidesi", "Çarşamba Keşkeği", "Çarşamba Kıvratması", "Çarşamba Sekiz Köşe Kasketi", "Samsun Kaz Tiridi", "Samsun Simidi", "Terme Pirinci", "Terme Pidesi", "Vezirköprü Semaveri", "Vezirköprü Susuz Bezi", "Vezirköprü Tahtaköprü Kilimi", "Yakakent Mantısı" ve "Yumurta Topuk Çarşamba Ayakkabısı" da tescilli ürünler arasında yer alıyor. Samsun’a bir tescilli ürünü kazandırmak için Bafra Ticaret ve Sanayi Odası kolları sıvadı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Bafra Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Göksel Başar, Bafra’nın 4 tescilli ürünü olduğunu bildirdi. Tescilli ürünlerden "Bafra Kaymaklı Lokum" ve "Bafra Pidesi"nin tescili ile takibinin Bafra Ticaret ve Sanayi Odası'nda olduğunu söyleyen Başar, şunları kaydetti: "Bafra Pidesinin tarihi çok eskidir. Hamurun uzunluğu, genişliği ve yörenin doğal tereyağı ile yağlanan pide içersin deki et yörenin besinleriyle beslenen hayvanlardan elde edilmektedir. Bafra Kaymaklı Lokumu ise lokum üretim yanı sıra içersin deki kaymak, Kızılırmak deltasında yetişen yarı yabani mandalarımızın sütünden dönem dönem elde edilmektedir ki buda farklılığını ve tadını ortaya koyuyor. Hasır zembillere göre çok daha ince yapılı ve bitkisel örücülüğün en güzel örneklerinden Bafra Zembili, Kızılırmak Deltasının bereketli topraklarında biten ince uzun yapraklarının kenarları keskin, ucu diken gibi, koyu renkli bir çeşit çayır otu olan kındıra ile mısır somağını dış etkilerden koruyan mısır yeleğinin dantel misali ilmek ilmek örülmesiyle ortaya çıkıyor. Bafra Nokulu ise, tarihi net olarak bilinmemekte olup bir asırdır süre gelen bir geleneksel lezzet haline dönüştü."

Ürünleri il dışında tüketiciyle buluştuyor

Coğrafi işaretli ürünleri il dışında müşterilerle buluşturduklarını söyleyen Göksel Başara, sanayi odası olarak başlattıkları ve her yıl hedeflerinde de yer verdikleri ürünlerin olacağını aktardı.

Bölgelerinin çeşitliliği ve konumu itibarıyla Coğrafi İşaret olarak tescil edebilecekleri ürünlerin oldukça fazla olduğuna dikkat çeken Başar, "2021 yılı içerisinde Bafra Dondurması'nın da tescili için çalışmalarımıza başladık. Kendine has yapılışı ve doğallığıyla damaklar da tat bırakan Bafra Dondurması için bu yıl çalışmalara başladık. En kısa sürede tescil süresinin başlayıp bitmesini istiyoruz. Bafra Dondurmamızı tescilli ürünler listesine ekleyip ilçemize ve ilimize daha çok kültürel değerler katmaya devam edeceğiz. Coğrafi işaretler, belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri itibariyle kökeninin bulunduğu bir yöre, alan, bölge veya ülke ile özdeşleşmiş bir ürünü gösteren işaretlerdir, başka bir deyişle ürünün kaynağını gösteren işaretlerdir. Tüm dünyada yöresel ürünlerle birlikte coğrafi işaretli ürün sayısı giderek artıyor ve talep hızla büyüyor. Coğrafi işaretli ürünlerin ülkemiz için hem ekonomik hem de kültürel bir öneme sahip. Coğrafi işaretli ürün tescilinde sonra Ürünlerimizin tanıtım ve pazarlanması daha etkin oldu. Özellikle Bafra Pidesi Bafra dışında İstanbul, Antalya, Bursa, Ankara ve birçok il ve ilçede pide ustaların ellerinde şekillenerek müşterileriyle buluşuyor." şeklinde konuştu.

"Firmaların, ürünleri pazarlamadaki yaklaşımları yeterli değil"

Coğrafi işaretli ürünlerin birer logosunun olduğunu anlatan Göksel Başar, bu ürünleri üreten / satan işletmelerin bu işaretleri koydukları anda çeşitli sorumluluklarının olduğunu aktardı. "Bunlar, tescilin takibinin gerçekleştirilen kurumların takibi ve kontrollerinde ilerlerler" diyen Başar, "Bu amblemleri gören tüketiciler güvenilir bir şekilde ürünlerini alabilir. Toptan ve perakende satışı yapan ve ürünleri doğallığı ile müşteriye sunan firmalar mevcut. Ancak firmaların coğrafi işaretli ürünlerin pazarlanması konusunda yaklaşımları yeterli değil. Özellikle büyük ölçekte faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası firmalar bu ürünlerin pazarlanması konusunda daha etkin bir rol oynamaları durumunda bu ürünler tüketiciye daha kolay ulaşacak.” diye konuştu.