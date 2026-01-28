Bar zinciri iflas sürecine girdi! 21 mekân kapanıyor, 591 kişi işsiz kalacak

İngiltere’nin popüler bar zincirlerinden The Revel Collective, uzun süredir yaşadığı mali sıkıntıların ardından iflas sürecine girdiğini açıkladı. Karar kapsamında ülke genelinde 21 işletmenin kapatılacağı, yüzlerce çalışanın ise işsiz kalacağı duyuruldu. Şirket, düşen müşteri trafiği ve artan mali baskıların bu noktaya gelinmesinde etkili olduğunu belirtiyor.

Atanan yöneticiler, 14 Revolution Bars, 6 Revolucion de Cuba ve Peach Pubs çatısı altındaki 1 pub’ın kapatılacağını bildirdi. Bu kapanışlar, 591’den fazla iş kaybı anlamına geliyor. Şirketin yıllardır süregelen zorluklar yaşadığı, bu nedenle ekim ayında satışa çıkarıldığı da hatırlatıldı.

41 mekân kurtarıldı

Olumsuz tabloya rağmen bazı işletmeler için çözüm bulundu. 41 mekânın geleceğini güvence altına alan iki ayrı anlaşmanın tamamlandığı açıklandı. Bu anlaşmalar sayesinde 1582 çalışanın işi korunmuş oldu.

Markalar el değiştiriyor

Revolution Bars ve Revolucion de Cuba markaları ile varlıkları, Barbara’s Bier Haus ve Bonnie Rogues markalarını işleten Neos Hospitality Group tarafından satın alındı. Peach Pubs’un kalan faaliyetleri ise yeni kurulan Coral Pub Company’ye devredildi.

Pandeminin kalıcı etkileri

The Revel Collective, düşen müşteri sayısının başlıca nedenleri arasında pandeminin kalıcı etkilerini, gençlerin daha az alkol tüketmesini ve bütçede açıklanan hükümet politikalarını gösterdi. Şirket, bu faktörlerin maliyetleri artırırken gelirleri baskıladığını vurguladı.