Bebek mamalarında cereulide toksini endişesi: Danone ve Nestle hisselerinde düşüş

Avrupa’da bebek mamalarına yönelik güvenlik kaygıları, gıda devleri Danone ve Nestlé üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Cereulide toksini şüphesiyle yapılan geri çağırmaların ardından, çarşamba günü Danone hisseleri yüzde 0,48, Nestle hisseleri ise yüzde 0,33 değer kaybetti.

Danone’nin geri çağırma kararı

Danone, geçen cuma günü yaptığı açıklamada, bebek mamalarının “çok sınırlı sayıda, belirli partilerinin” potansiyel kontaminasyon riski nedeniyle piyasadan çekildiğini duyurdu. Şirket, söz konusu toksin olan cereulide’in bulantı ve kusmaya yol açabildiğini belirterek ebeveynleri ürünleri kullanmamaları konusunda uyardı. Bu açıklamanın ardından birçok ulusal otorite de kendi kamuoyu uyarılarını yayımladı.

Küresel çapta raflardan çekeceğini açıklamıştı

Danone’nin adımı, Nestle’nin ocak ayı başlarında benzer bir karar almasının ardından geldi. Nestle, bebek mamalarının bazı partilerini küresel çapta raflardan çekeceğini açıklamıştı. Sürecin fitilini ise aralık ayında Hollanda’nın Nunspeet kentindeki bir Nestle tesisinde cereulide tespit edilmesi ateşledi. İlk etapta sınırlı olan geri çağırma, daha sonra genişletildi.

1 milyar Euro'nun üzerinde bir maliyet

Analistler, geri çağırma sürecinin Nestle’ye 1 milyar Euro'nun üzerinde bir maliyet doğurabileceğini öngörüyor. Şirket ise finansal etkilerin sınırlı kalacağını savunurken, kamuoyundaki güveni yeniden tesis etmek ve ürün güvenliğine ilişkin soru işaretlerini gidermek için yoğun çaba göstereceğini belirtiyor.

Şirketlerin yaptığı incelemelerde, tespit edilen tüm kontaminasyon vakalarının premium bebek mamalarında kritik bir bileşen olan araşidonik asit yağı tedarik eden tek bir Çinli tedarikçiye bağlandığı ifade edildi.