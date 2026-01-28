Bira devinden zam kararı! Fiyatlar ortalama yüzde 3.1 artacak

Dünyanın önde gelen bira üreticilerinden Heineken, fıçı ürünlerinde fiyat artışına gideceğini duyurdu. Zamlar 16 Şubat 2026’dan itibaren geçerli olacak. Şirket, maliyet baskılarının devam ettiğini vurgularken, artışın pub’lara ve nihayetinde tüketicilere yansıması bekleniyor.

Heineken tarafından yapılan açıklamada, şirketin maliyet artışlarıyla karşı karşıya olduğu ve bu baskıları azaltmak için çalışmaların sürdüğü belirtildi. Ancak tüm çabalara rağmen fiyatların güncellenmesinin kaçınılmaz hale geldiği ifade edildi. Şirket ayrıca pub ve barları desteklemeye devam edeceklerini ve müşteri ihtiyaçlarına yönelik yatırımlarını sürdüreceklerini kaydetti.

Kararı pub sahipleri verecek

Pub işletmecilerine 16 Şubat’tan sonra yapılacak tüm teslimatların yeni fiyatlardan faturalandırılacağı bildirildi. İşletmelerin ürünleri müşterilere hangi fiyattan satacaklarına ise tamamen kendilerinin karar vereceği vurgulandı. Bu ifade, fiyat artışının nihai tüketiciye yansıtılıp yansıtılmayacağı konusunda topu pub’lara bırakıyor.