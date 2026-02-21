Brezilya-Çin arasında et savaşı

Dünyanın en büyük sığır eti ihracatçılarından biri olan Brezilya, Çin’in yeni ticaret kısıtlamaları sonrası sektörün çöküş riskiyle karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulundu.

Brezilya hükümeti, fiyatların sert düşmesini ve üreticilerin zarar görmesini önlemek amacıyla Çin’e yönelik et ihracatına kota getirilmesini önerdi.

Çin’in yeni tarifesi şok etkisi yarattı

Brezilya Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın (Mapa) hazırladığı ve kamuoyuna yansıyan resmi yazıya göre, Çin’in uygulamaya koyduğu yeni tarifeler et sektöründe ciddi riskler oluşturuyor.

Aralık ayı sonunda Çin, yıllık ithalat limitini aşan sığır eti için yüzde 55 oranında ek gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu.

600 bin tonluk ihracat kaybı

Bu kapsamda Brezilya için 2026 yılı ihracat kotası yaklaşık 1,1 milyon ton olarak belirlendi. Bakanlığın 2025 verilerine dayanarak yaptığı analizlere göre, Çin’den gelen talebin yaklaşık yüzde 35 düşmesi bekleniyor. Bu da yaklaşık 600 bin tonluk ihracat kaybı anlamına geliyor.

Tarım Bakanlığı’na göre ihracatın kontrolsüz şekilde devam etmesi durumunda sektörde ciddi ekonomik sorunlar ortaya çıkabilir.

Bakanlık raporunda şu risklere dikkat çekildi:

- İhracatçılar arasında kontrolsüz rekabet

- Et fiyatlarında sert düşüş

- Fazla ürünün diğer pazarlara yönlendirilmesi

- Kırsal üreticilerin gelir kaybı

- Tarım ve hayvancılık sektöründe istihdam kaybı

İhracata kota ve lisans zorunluluğu

Hükümetin önerdiği yeni plan kapsamında Çin’e yapılacak sığır eti ihracatı ulusal bir kota sistemi ile düzenlenecek.

Önerilen sistem şu unsurları içeriyor:

- İhracat kotasının şirketlerin geçmiş satış performansına göre dağıtılması

- Küçük ihracatçılar için özel kota ayrılması

- İhracat için resmi lisans zorunluluğu getirilmesi

Kararı kurul verecek

İhracat kotası önerisi, Brezilya Kalkınma, Sanayi, Ticaret ve Hizmetler Bakanlığı’na bağlı Dış Ticaret Odası (Camex) tarafından değerlendirilecek.

Kurulun vereceği karar, yalnızca Brezilya’daki üreticileri değil, aynı zamanda küresel et fiyatlarını ve Çin’in ithalat stratejisini de doğrudan etkileyebilir.

Küresel et ticaretinde dengeler değişebilir

Çin, dünyanın en büyük et ithalatçısı konumunda bulunurken, Brezilya ise en büyük ihracatçılar arasında yer alıyor. Bu iki ülke arasındaki ticaret dengesinde yaşanacak değişim, küresel gıda zinciri üzerinde önemli sonuçlar doğurabilir.