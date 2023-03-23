Bugün iftarda ne pişirsem? 1. gün iftar menüsü: Fellah Köfte tarifi

Şef Çiğdem ALAGÖK ile

günün tarifi

Niyetliyiz çünkü pişirdiğimiz yemeklerin, toplumsal hafızamızın bir parçası olduğunu biliyoruz. Niyetliyiz çünkü tat hafızamızda yer etmiş geleneksel yemek kültürümüzün kaybolmaması için özverili bir uğraş verilmesi gerektiğinin bilincindeyiz.

Niyetliyiz çünkü toprağı sürmeye, yeniden yeşertmeye, geleceğe daha verimli, daha bol tarım ürünleri bırakmak zorunda olduğumuzun farkındayız. Gelecek nesillere herhangi bir işleme maruz kalmadan, yıllar önceki hali ile kalmış doğal atalık tohumlarını öğretmeye niyetliyiz.

Fellah Köfte

“Yarma, toprağı sürme, çiftçilik ile uğraşan, toprak işçisi’ anlamlarını taşıyan ‘fallah’ ın kökü Arapçadan gelir. Adana, Osmaniye, Hatay, Mersin yöresine ait olan ‘Fellah Köftesi’ bir diğer adıyla, “Sarımsaklı Arap Köftesi” Çukurova ve çevresinde çiftçilik yapan Araplara (Fellah) verilen isimden gelmektedir. Bu özel yemek, Anadolu’nun geleneksel tahıllarından biri olan, yüksek oranda enerji sağlayan karbonhidrat değeri yüksek, B1 vitamini, çinko, magnezyum, krom gibi mineralleri içeren, sinir sistemi ve sindirim sistemine iyi gelen ince bulgur ile yapılmaktadır.

Fellah Köfte Hazırlanışı

İnce bulgurun üzerine sıcak suyu ekleyip streçle kapatın. 10 dakika kadar dinlendirin.

Bulgur şiştikten sonra karıştırıp üzerine irmik, domates salçası biber salçası, un ve tuzu ekleyerek macun kıvamını alana kadar yoğurun.

Karıştırdığımız harç soğuduktan sonra yumurta ve kimyonu ekleyin ve karıştırın. Ufak toplar halinde yuvarlayıp ortalarını delmeyecek şekilde hafifçe bastırıp, ortalarında çukurlar oluşturun. Köfteleri haşlamak için orta boy bir tencerede suyu kaynatın ve içine fellah köftesinin dağılmaması için limon suyu ve tuzu ekleyin.

Şekil verdiğimiz köfteleri kaynar suda 5 dakika kadar pişirin ve kevgirle alın. Sos hazırlanışı Orta boy bir tavada zeytinyağı, salça ve sarımsağı kısık ateşte kavurun. Rendelenmiş domatesleri ekleyin ve 10 dakika kadar kısık ateşte sosu pişirin.

Tuz ve karabiber ile tatlandırın. Son olarak ince kıyılmış maydanoz ekleyip ocaktan alın ve haşlamış olduğunuz Fellah Köftelerini sos ile nazikçe karıştırıp servis edin.

FELLAH KÖFTESİ MALZEMELERİ

300 gr İnce bulgur

150 gr İrmik

360 ml Sıcak su

30 gr Un

100 gr Domates salçası

100 gr Biber salçası

15 gr Tuz

8 gr Kimyon

8 gr Tatlı toz biber

1 adet Yumurta

Su

limon tuzu (10gr)



Fellah Köftesi Sosu