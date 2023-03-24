Bugün iftarda ne pişirsem? 2. gün iftar menüsü: Öcce-kabak mücver tarifi
Ramazan ayı başladı. Şimdiden "bugün iftara ne pişirsem?" diye soranlar için iftar menüsü tarifi...
Şef Çiğdem ALAGÖK ile
günün tarifi
ÖCCE-KABAK MÜCVERİ MALZEMELERİ
● 2 adet kabak,
● 1.5 yemek kaşığı un,
● 3 adet yumurta,
● 1 çay kaşığı tuz,
● yarım çay kaşığı karabiber,
● yarım çay kaşığı kimyon,
● 6 dal taze soğan, 1
● maydanoz,
● 3 diş sarımsak, Ayçiçek yağı
Hazırlanışı
- Karıştırma kabımızın içine kabaklarımızı rendeliyoruz ve suyunu sıkıyoruz. İnce ince doğramış olduğumuz taze soğan, maydanoz ve
sarımsakları ekliyoruz.
- Yumurta, tuz, karabiber ve kimyonu da ekliyoruz. Son olarak unumuzu koyup karıştırıyoruz.
- Kıvamına göre(Çok sulu gözükürse) biraz daha un ekleyebilirsiniz.
- Tavaya ayçiçek yağını koyuyoruz ve ısındığında karışımımızdan birer kaşık alıp yağda kızartıyoruz.
- İki tarafının da kızartıyoruz ve ilk önce kağıt havluya çıkarıyoruz. Yağını aldıktan sonra servis tabağına alabilirsiniz.