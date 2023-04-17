Bugün iftarda ne pişirsem? İftar menüsü: Sebzeli Erişte
Ramazan ayı başladı. Şimdiden "bugün iftara ne pişirsem?" diye soranlar için iftar menüsü tarifi...
Şef Çiğdem ALAGÖK
ile günün tarifi
Sebzeli Erişte
Malzemeler:
-1 su bardağı erişte,
-1 adet küçük boy soğan,
-1 diş sarımsak,
-1 adet havuç,
-1 adet yeşil biber,
-1 adet kırmızı biber,
-1 su bardağı haşlanmış nohut,
-1/2 su bardağı konserve mısır,
-2,5 su bardağı su,
-1/2 çay bardağı zeytinyağı
-Tuz
-Taze çekilmiş karabiber
Hazırlanışı:
-Soğanı, sarımsağı havucu ve renkli biberleri ince uzun yemeklik doğrayın.
-Zeytinyağını ısıtıp soğanı ekleyin ve yumuşayana kadar kavurun,devamında sorasıyla havucu, sarımsağı ve biberleri ekleyin ve 5dakika kısık ateşte kavurun.
-Tencereye erişteyi, sıcak suyu ve tuzu ekleyip karıştırın,
-Kapağını kapatıp kısık-orta hararetli ateşte suyunu neredeyse çekene kadar pişirin,
-Nohut ve mısırı ekleyip karıştırın taze çekilmiş karabiber ile tatlandırıp ve suyunu tamamen çekene kadar pişirin.