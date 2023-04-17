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Bugün iftarda ne pişirsem? İftar menüsü: Sebzeli Erişte

Ramazan ayı başladı. Şimdiden "bugün iftara ne pişirsem?" diye soranlar için iftar menüsü tarifi...

Haber Merkezi
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Şef Çiğdem ALAGÖK
ile günün tarifi

Sebzeli Erişte

Malzemeler:

-1 su bardağı erişte,

-1 adet küçük boy soğan,

-1 diş sarımsak,

-1 adet havuç,

-1 adet yeşil biber,

-1 adet kırmızı biber,

-1 su bardağı haşlanmış nohut,

-1/2 su bardağı konserve mısır,

-2,5 su bardağı su,

-1/2 çay bardağı zeytinyağı

-Tuz

-Taze çekilmiş karabiber

Hazırlanışı:

-Soğanı, sarımsağı havucu ve renkli biberleri ince uzun yemeklik doğrayın.

-Zeytinyağını ısıtıp soğanı ekleyin ve yumu­şayana kadar kavurun,devamında sorasıy­la havucu, sarımsağı ve biberleri ekleyin ve 5dakika kısık ateşte kavurun.

-Tencereye erişteyi, sıcak suyu ve tuzu ekle­yip karıştırın,

-Kapağını kapatıp kısık-orta hararetli ateşte suyunu neredeyse çekene kadar pişirin,

-Nohut ve mısırı ekleyip karıştırın taze çekil­miş karabiber ile tatlandırıp ve suyunu tama­men çekene kadar pişirin.