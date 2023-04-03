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Bugün iftarda ne pişirsem? İşte günün menüsü: Özbek Pilavı

Ramazan ayı başladı. Şimdiden "bugün iftara ne pişirsem?" diye soranlar için iftar menüsü tarifi...

Haber Merkezi
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Şef Çiğdem ALAGÖK
ile günün tarifi

ÖZBEK PİLAVI MALZEMELERİ

  • 400 gram kuşbaşı kuzu eti

  • 3 su bardağı pirinç

  • 5 su bardağı sıcak su

  • 2 diş sarmısak

  • Tuz, kimyon, karabiber, kırmızı
    toz biber

  • 2 yemek kaşığı tereyağı

  • 1/2 çay bardağı ayçiçek yağı

  • 2 adet kuru soğan
    3 adet orta boy havuç

  • 1 adet kırmızı dolmalık biber

1 adet sarı dolmalık biber

Hazırlanışı

  • Pirinçleri ılık suda 1 saat kadar bekletin,yıkayın ve süzün. Pilav tenceresinde ayçiçek yağını ve tereyağı eritin.

  • Piyazlık doğranan soğanlar ekleyin ve karamelize oluncaya kadar kavurun. Kuşbaşı etleri tencereye koyun ve suyunu çekene kadar kavurun.

  • Havuçları rendeleyin, kırmızı ve sarı biberi uzun ince kesin ve pirinçler ile
    birlikte tencereye ekleyin, 4 dakika kadar kavurun.

  • Sıcak suyu, tuzu, kırmızı toz biberi, kimyonu ve karabiber de eklendikten
    sonra karıştırılır. Üzerine 2 diş sarımsağı ekleyip tencerenin kapağını kapatın. 5 dakika yüksek ateşte, 10 dk kısık ateşte pişirilir.

  • Tencereyi ocaktan alın kağıt havlu ile üzerini kapatın ve 10-15 dakika
    dinlenmeye bırakın, ve servis edin.