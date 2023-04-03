Bugün iftarda ne pişirsem? İşte günün menüsü: Özbek Pilavı

Şef Çiğdem ALAGÖK

ile günün tarifi

ÖZBEK PİLAVI MALZEMELERİ

1 adet sarı dolmalık biber

Hazırlanışı

Pirinçleri ılık suda 1 saat kadar bekletin,yıkayın ve süzün. Pilav tenceresinde ayçiçek yağını ve tereyağı eritin.

Piyazlık doğranan soğanlar ekleyin ve karamelize oluncaya kadar kavurun. Kuşbaşı etleri tencereye koyun ve suyunu çekene kadar kavurun.

Havuçları rendeleyin, kırmızı ve sarı biberi uzun ince kesin ve pirinçler ile

birlikte tencereye ekleyin, 4 dakika kadar kavurun.

Sıcak suyu, tuzu, kırmızı toz biberi, kimyonu ve karabiber de eklendikten

sonra karıştırılır. Üzerine 2 diş sarımsağı ekleyip tencerenin kapağını kapatın. 5 dakika yüksek ateşte, 10 dk kısık ateşte pişirilir.