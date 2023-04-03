Bugün iftarda ne pişirsem? İşte günün menüsü: Özbek Pilavı
Ramazan ayı başladı. Şimdiden "bugün iftara ne pişirsem?" diye soranlar için iftar menüsü tarifi...
Şef Çiğdem ALAGÖK
ile günün tarifi
ÖZBEK PİLAVI MALZEMELERİ
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400 gram kuşbaşı kuzu eti
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3 su bardağı pirinç
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5 su bardağı sıcak su
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2 diş sarmısak
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Tuz, kimyon, karabiber, kırmızı
toz biber
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2 yemek kaşığı tereyağı
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1/2 çay bardağı ayçiçek yağı
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2 adet kuru soğan
3 adet orta boy havuç
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1 adet kırmızı dolmalık biber
1 adet sarı dolmalık biber
Hazırlanışı
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Pirinçleri ılık suda 1 saat kadar bekletin,yıkayın ve süzün. Pilav tenceresinde ayçiçek yağını ve tereyağı eritin.
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Piyazlık doğranan soğanlar ekleyin ve karamelize oluncaya kadar kavurun. Kuşbaşı etleri tencereye koyun ve suyunu çekene kadar kavurun.
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Havuçları rendeleyin, kırmızı ve sarı biberi uzun ince kesin ve pirinçler ile
birlikte tencereye ekleyin, 4 dakika kadar kavurun.
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Sıcak suyu, tuzu, kırmızı toz biberi, kimyonu ve karabiber de eklendikten
sonra karıştırılır. Üzerine 2 diş sarımsağı ekleyip tencerenin kapağını kapatın. 5 dakika yüksek ateşte, 10 dk kısık ateşte pişirilir.
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Tencereyi ocaktan alın kağıt havlu ile üzerini kapatın ve 10-15 dakika
dinlenmeye bırakın, ve servis edin.