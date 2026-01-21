Burger King’den McDonald’s'a misilleme: Ödül miktarını katladı

Fast food sektöründe rekabeti kızıştıracak yeni bir kampanya Burger King’den geldi. Şirket, İngiltere'de McDonald’s’ın her yıl büyük ilgi gören Monopoly promosyonuna benzer şekilde, şimdiye kadarki en büyük ödül dağıtımı olarak tanımladığı yeni oyununu müşterilerle buluşturdu.

25 bin sterline kadar nakit ödül

“Slurp-Prize” adı verilen kampanyada, toplamda 1 milyon sterlinden fazla ödül verileceği belirtiliyor. En dikkat çeken ödül ise 25 bin sterline kadar nakit para kazanma fırsatı. Bunun yanı sıra tatil hediyeleri, aile etkinlikleri ve çeşitli sürpriz kazanımlar da kampanya kapsamında yer alıyor.

Soğuk içecek al, QR kodunu tara

Kampanyaya katılmak için Burger King’den normal veya büyük boy soğuk içecek satın almak gerekiyor. Ancak süt ve şişe içecekler kampanyaya dahil değil. Satın alma sonrası müşteriler, bardak üzerindeki QR kodunu okutarak Burger King uygulaması üzerinden oyuna giriş yapabiliyor.

Teknoloji paketleri ve kuponlar da var

Ödül havuzunda sadece para ödülü değil, teknoloji ve alışveriş avantajları da bulunuyor. Kampanyada Nintendo oyun paketleri, Sony teknoloji bundle’ları ve Just Eat kuponları gibi farklı ödüller öne çıkıyor.

Burger King’in bu hamlesi, İngiltere’de her yıl yoğun ilgi gören McDonald’s Monopoly kampanyasına “doğrudan rakip” olarak görülüyor. Slurp-Prize kampanyasının 22 Şubat’a kadar süreceği ve ödüllerin İngiltere genelinde dağıtılacağı bildirildi.