Carrefour’dan iki ülkede e-ticaret hamlesi

Carrefour’un Romanya’daki Cargus ortaklığı kapsamında, ülkedeki yaklaşık 450 mağaza Cargus’un Ship & Go sistemine dahil edilecek. Yerel basına göre, paket teslim alma ve gönderme hizmetleri Carrefour mağazalarında çok daha erişilebilir hâle gelecek.

Mağaza dışı teslimat segmentine ivme kazandıracak

Bu yılın sonuna kadar 150’den fazla Carrefour hipermarket, süpermarket ve Express formatı aktif Ship & Go noktası olacak. 2026’da ise 250-300 yeni lokasyonun daha sisteme eklenmesi planlanıyor. Genişleme, 2023’te yüzde 20 büyüyen “mağaza dışı teslimat” (out-of-home) segmentine ivme kazandıracak.

Kasalara yakın alanlardan hizmet

Müşteriler, Carrefour mağazalarında müşteri bilgilendirme noktaları ya da kasalara yakın alanlardan hizmet alabilecek. Tüm iş ortakları Cargus’un mobil uygulaması ve internet sitesinde kolayca bulunabilecek.

500’ü aşkın fiziksel mağaza dijitalde

Atlantik’in öte yanında Carrefour Arjantin, Mercado Libre ile iş birliği yaparak platformun taze ve donmuş gıda kategorisine girişini sağladı. İş birliği, soğuk zincirin korunması ve hızlı teslimat gibi kritik lojistik ihtiyaçlara odaklanıyor.

Mercado Libre uygulaması, Carrefour’un ülke genelindeki 500’ün üzerindeki mağaza ağıyla entegre ediliyor. İlk olarak Buenos Aires’te başlayan hizmetin, kısa sürede Büyük Buenos Aires ve diğer bölgelere yayılması planlanıyor.

Ücretsiz kargo imkanı

Kullanıcılar, Mercado Libre içinde açılan resmî Carrefour mağazasından et, meyve-sebze ve donmuş ürünler dâhil yaklaşık 10 bin ürünü inceleyebiliyor. Dört saatlik teslimat aralıkları ve 65 bin peso (1920 TL) üzeri alışverişlerde ücretsiz kargo sunuluyor.

Siparişler, seçili Carrefour mağazalarında eğitimli personel tarafından hazırlanıyor. Paketler daha sonra Mercado Libre’nin lojistik ağı Mercado Envíos’a devredilerek taze ve soğutmalı ürünlerin hızlı ve güvenli teslimatı sağlanıyor.