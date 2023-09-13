Çaykur, çaya yüzde 15 zam yaptı

En son 15 Ağustos itibariyle çaya yüzde 4,5 oranında üçüncü bir zam yapan Çaykur, son olarak dün itibariyle çaya yüzde 15’lik zammı fiyatlarına yansıttı. Diğer yandan, TÜİK’in ağustos ayı verilerine göre ise ‘çay ve diğer demlendirilen içecek çeşitleri’ndeki fiyat artış oranı aylık bazda yüzde 7,17 olarak yer alırken, yıllık artış ise yüzde 54,61 olarak açıklandı.

Yeni fiyat listeleri, toptan satış yapan şirketlere gönderildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 Mayıs tarihinde yaş çay alım fiyatını açıklamıştı. Geçen yıl destek ödemesi ile birlikte yaş çaya kilo başına 7 lira alım fiyatı verilmişti. Bu yıl için destek ödemesi ile birlikte yaş çay alım fiyatını kilo başına yüzde 64 arttırarak 11 lira 30 kuruş olarak alım fiyatı verilmişti.