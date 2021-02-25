Çikolata ve şekerleme ihracatında hedef, 1,5 milyar dolar

Ege İhracatçı Birlikleri verilerine göre, hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü, Türkiye’nin 2020 yılında gerçekleştirdiği 17 milyar 785 milyon dolarlık gıda ürünleri ihracatının yüzde 41’ini tek başına gerçekleştirdi. Söz konusu dönemde şekercilik mamulleri sektörü 644 milyon dolarlık, çikolatalı şekercilik mamulleri sektörü ise 633 milyon dolarlık ihracata imza attı.

2019 yılında toplamda 1 milyar 268 milyon dolar olan şekercilik mamulleri ihracatı, 2020 yılında 1 milyar 276 milyon dolara yükseldi. Türk şekercilik mamulleri sektörünün ihracatında çikolata ve kakao içeren şekerleme ürünleri 540 milyon dolarla en çok ihraç edilen ürünler olurken, kakao içermeyen, beyaz çikolatalı ürünlerin ihracatı ise 476 milyon dolar oldu.

Şekercilik mamulleri sektörünün en fazla ihracat yaptığı ülkeler ise, 153 milyon dolarlık tutarla Irak, 143 milyon dolarla Amerika Birleşik Devletleri oldu. İran ise, 52 milyon dolar değerinde Türk şekerleme ürünlerini talep etti. Bu ülkeleri, 49 milyon dolarlık şekerleme ürünleri ihracatıyla İsrail ve 48 milyon dolarla İngiltere izledi.



Dünya mal ticaretinde yüzde 8 artış öngörülüyor

Hububat mamullerden değirmencilik ürünlerine, şekercilik mamullerinden çikolatalı şekercilik ürünlerine, bitkisel yağlardan baharatlara kadar geniş bir ürün gamına sahip olduklarını söyleyen Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Terci, hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri sektörünün 2020 yılında 7,3 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini bildirdi. Terci, bu ihracatın 1 milyar 276 milyon dolarlık kısmının şekercilik mamulleri sektörünce yapıldığını kaydetti.

Türk şekercilik mamulleri sektörünün 185 ülkeye ihracat yaptığının bilgisini veren Terci, “2021 yılında dünya genelinde COVID-19 virüsünün aşısının bulunması ve uygulanmaya başlamış olması ihracat sektörlerimizi umutlandırıyor. Dünya mal ticaretinde yüzde 8 artış öngörülüyor. Döviz kurları ihracatımızı olumsuz etkilemediği takdirde şekercilik mamulleri sektörümüzün 2021 yılında 1,5 milyar dolar ihracata ulaşacağına inanıyoruz.” diye konuştu.