Ton balığına servet ödeyen balıkçı: Restoranlarda eski fiyattan satacağım

Dev balığa servet ödeyen restoran sahibi: Zam yok, müşterilerime eski fiyattan satacağım
Tokyo’daki yılın ilk balık müzayedesinde bir mavi yüzgeçli ton balığı, 510,3 milyon yenle (140 milyon TL) tüm zamanların rekorunu kırdı. Sushi zinciri Sushizanmai’yi işleten Kiyomura, balığı müşterilerine zam yapmadan satacağını açıkladı.
Tokyo’daki Toyosu Balık Pazarı’nda düzenlenen yılın ilk müzayedesinde 243 kilogram ağırlığındaki mavi yüzgeçli ton balığı, 510.3 milyon yen (140 milyon TL) bedelle alıcı buldu. Bu rakam, 1999’dan bu yana tutulan karşılaştırılabilir verilerdeki en yüksek satış olarak kayıtlara geçti.
Sushi Zanmai satın aldı
Ton balığı, Japonya’nın Aomori eyaletine bağlı Oma açıklarında avlandı. Balığı, Tokyo merkezli Kiyomura şirketinin işlettiği Sushi Zanmai sushi zinciri adına Kiyomura Corp. satın aldı. Kiyomura Başkanı Kiyoshi Kimura, “Yılın ilk ton balığı şans getirir. Mümkün olduğunca çok insanın bunu tatmasını ve enerji bulmasını istiyoruz” dedi.
Müşterilere eski fiyattan satılacak
Ton balığı, zincirin Tsukiji’deki merkez şubesinde kesilerek ülke genelindeki restoranlara dağıtılacak. Şirket, balığın Sushi Zanmai restoranlarında olağan fiyatlarla servis edileceğini duyurdu.
Önceki satışı geride bıraktı
Bu yılki satış, 2019’da Tsukiji Balık Pazarı’ndan Toyosu’ya taşınmanın ardından düzenlenen ilk yılbaşı müzayedesinde kırılan 333,6 milyon yenlik rekoru açık ara geçti. Verilere göre, bu satış bugüne kadarki en yüksek teklif oldu.