Ton balığına servet ödeyen balıkçı: Restoranlarda eski fiyattan satacağım

Tokyo’daki Toyosu Balık Pazarı’nda düzenlenen yılın ilk müzayedesinde 243 kilogram ağırlığındaki mavi yüzgeçli ton balığı, 510.3 milyon yen (140 milyon TL) bedelle alıcı buldu. Bu rakam, 1999’dan bu yana tutulan karşılaştırılabilir verilerdeki en yüksek satış olarak kayıtlara geçti.

Sushi Zanmai satın aldı

Ton balığı, Japonya’nın Aomori eyaletine bağlı Oma açıklarında avlandı. Balığı, Tokyo merkezli Kiyomura şirketinin işlettiği Sushi Zanmai sushi zinciri adına Kiyomura Corp. satın aldı. Kiyomura Başkanı Kiyoshi Kimura, “Yılın ilk ton balığı şans getirir. Mümkün olduğunca çok insanın bunu tatmasını ve enerji bulmasını istiyoruz” dedi.

Müşterilere eski fiyattan satılacak

Ton balığı, zincirin Tsukiji’deki merkez şubesinde kesilerek ülke genelindeki restoranlara dağıtılacak. Şirket, balığın Sushi Zanmai restoranlarında olağan fiyatlarla servis edileceğini duyurdu.

Önceki satışı geride bıraktı

Bu yılki satış, 2019’da Tsukiji Balık Pazarı’ndan Toyosu’ya taşınmanın ardından düzenlenen ilk yılbaşı müzayedesinde kırılan 333,6 milyon yenlik rekoru açık ara geçti. Verilere göre, bu satış bugüne kadarki en yüksek teklif oldu.