Doğal gıda için 3.9 milyon dolarlık 'tohum' yatırım

Yeni nesil teknoloji yatırım kolu olarak yurt içi ve yurt dışındaki teknoloji girişimlerine yaptığı yatırımları artırmak üzere kurulan Gözde Tech Ventures, teknoloji alanında dünyada büyük bir dönüşüm gösteren yeni iş modelleri ve fırsatlarını değerlendirmeyi, bu alanda yurt içi ve yurt dışındaki hızlı büyüyen ve uzun dönemde büyüme potansiyeli olan girişimlere yatırım yapmayı amaçlıyor.

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Gözde Tech Ventures Yönetim Kurulu Başkanı Yahya Ülker, “ParagonPure’a yaptığımız yatırımın, gıda teknolojisi alanında büyük başarılara imza atacağına inanıyoruz. Sadece bu sektörde değil, farklı sektörlerde de teknoloji odaklı girişimlere yatırım yapmaya devam edeceğiz. Paragon Pure gibi yenilikçi projelere destek vererek, sürdürülebilirliği teşvik etmek ve geleceğin beslenme ihtiyaçlarına çözümler sunmak istiyoruz" dedi.