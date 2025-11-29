Dünyada bir ilk: Çiftlikte laboratuvar eti ürettiler

Hollandalı çiftçi Corné van Leeuwen, RespectFarms, EIP-Agri ve Zuid-Holland eyaleti iş birliğiyle arazisinde laboratuvar eti olarak da adlandırılan kültürlenmiş et üretimini başlattı. Küresel ölçekte bir ilk olarak tanımlanan girişim, etin doğrudan hayvan hücrelerinden üretildiği sistemlerin mevcut tarım faaliyetlerine entegre edilebileceğini göstermeyi amaçlıyor. Önümüzdeki haftalarda çiftliğe kurulan üretim üniteleri, diğer çiftçilere de hücresel et üretiminin nasıl yapılabileceğini uygulamalı olarak sunacak.

Protein dönüşümünde çiftçi merkezli model

RespectFarms yetkilileri, bu yaklaşımın çiftçileri üretimin dışına itmeyen, aksine merkezine alan bir model sunduğunu vurguluyor. Şirketin kurucu ortaklarından Ira van Eelen, “Hayvancılığı fabrikalarla ikame etmiyoruz; protein dönüşümünü kırsal toplulukların içinde, adil ve şeffaf şekilde kurguluyoruz” dedi. RespectFarms, teknolojiyi çiftlik ölçeğine indirerek, modelin daha sonra küresel ölçekte yaygınlaştırılmasını hedefliyor.

Süt sağım robotları

Zuid-Holland Ekonomi ve İnovasyon’dan sorumlu bölge bakanı Meindert Stolk, projenin tarım teknolojisi ile biyoteknolojinin birleşimini gösterdiğini belirterek, hem bölge ekonomisine katkı sağladığını hem de Hollanda’nın sürdürülebilir gıda üretimindeki liderliğini güçlendirdiğini ifade etti.

Daha önce süt sağım robotları gibi yenilikleri benimseyen van Leeuwen Çiftliği, kültürlenmiş eti tamamlayıcı bir iş modeli olarak test edecek. Corné van Leeuwen, dünyada bu alanda tarımsal destek alan ilk çiftçi olduğunu belirterek, “Geleceği düşünmek zorundayız. Bu yeni gelir modelini denememek kaçırılmış bir fırsat olurdu” dedi.