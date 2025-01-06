Efor Çay, organik çay yatırımlarını artırıyor

Mehmet Hanifi GÜLEL

Sağlıklı yaşam trendi ile birlikte tüketiciler de son dönemde organik ve doğal içerikli çaylara yöneldi. Sektör­deki büyük firmalar da yatırım­larını bu alana yapmaya başla­dı. 2023’te Türkiye'nin yaklaşık 280 bin ton çay satışının yüz­de 9.7’sini (27 bin 47 ton) yapan Efor Çay, yeni dönemde organik ve doğal içerikli çaylara yöne­lik yatırım yapmaya hazırlanı­yor.

çayları gibi yenilikçi ürün kategorilerinde üretimi artır­mayı ve çeşitliliği zenginleştir­meyi amaçladıklarını aktaran Efor Çay Yönetim Kurulu Baş­kanı İbrahim Akkuş, “Peraken­de pazarında iç pazara yönelik stratejimizde tüketicilerimizin değişen beklentilerine ve alış­kanlıklarına yanıt verebilecek bir yaklaşım izliyoruz. Bunun yanı sıra, e-ticaretin artan öne­mine paralel olarak, çevrimiçi platformlarda da güçlü bir var­lık gösteriyoruz” dedi.

İlk dokuz ayda 4.3 milyar TL ciro elde etti

Bugün 49 bin metrekare ala­na yayılan modern üretim tesis­lerinde, Karadeniz’in en kalite­li çay yapraklarını toplayarak bu yaprakları AB standartlarında, hijyenik ve gelişmiş teknolojiler­le donatılmış tesislerinde Tür­kiye’ye özgü geleneksel yöntem­lerle yüksek kaliteli çaylara dö­nüştürdüklerini bildiren Akkuş, “Ar-Ge çalışmalarımız sayesin­de, yoğun dem, özgün aroma ve yüksek lezzet sunan ürünlerimi­zi yıl boyunca tüketicilerimize ulaştırmayı sürdürüyoruz. Tür­kiye genelinde Trabzon Of’taki tesisimiz günlük 612 ton yaş çay işleme ve 209 ton paketleme ka­pasitesine sahip. Artvin Arha­vi’deki tesisimizde günlük 280 ton yaş çay işleme ve 21 ton pa­ketleme kapasitemiz bulunu­yor.

Ayrıca, Artvin Arhavi 2 te­sisimizde günlük 510 ton yaş çay işleme, İstanbul Tuzla’daki te­sisimizde ise günlük 20 ton pa­ketleme kapasitesi ile üretim ya­pıyoruz. 500’dan fazla çalışan ile 2024 yılının ilk dokuz ayında 4.3 milyar TL ciro elde ettik. Önü­müzdeki dönemlerde de ürün çeşitliliğimizi artırarak sektör­deki konumumuzu daha da güç­lendirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

Şirketin varlıkları 2023’te yüzde 32 arttı

Bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine gö­re ciro bazındaki büyüme oran­larının yüzde 41 seviyesinde ol­duğunu bildiren Akkuş, 2022’de yüzde 8 olan FAVÖK oranları­nın 2023’te yüzde 19, 2024’ün ilk 9 ayında ise yüzde 12 olduğu­nu aktardı. Akkuş, şirketin var­lıklarının 2023’te bir önceki yıla göre yüzde 32 oranında arttığını açıkladı. Öte yandan, şirket ola­rak doğayı korumaya ve sürdü­rülebilir üretim yapmaya önem verdiklerine değinen Akkuş, fab­rikalarının tamamında sıfır atık ilkesiyle üretim yaptığını belirt­ti.

Çay üretimini topraktan bar­dağa kadar sürdürülebilirlik ve izlenebilirlik çerçevesinde ger­çekleştirdiklerine vurgu yapan Akkuş, “Kullandığımız elektriği üretmek için 10.3 MW'lık GES santralimizi bu yıl içinde faaliye­te alınmayı planlıyoruz. Malatya Arapgir'de kuracağımız santral ile enerjimizin tamamını ken­dimiz üreteceğiz. Samsun'da­ki gübre fabrikamızda da kendi GES santralimiz mevcut. Tüm enerji ihtiyacımızı GES'ten kar­şılıyoruz” dedi.

Kahve ve soğuk çay için yeni tesis

Kahve ve soğuk çay üretimi yapacakları altıncı tesislerini Tokat Erbaa'da açmaya hazırlandıklarını açıklayan Akkuş, “Yeni tesisimiz yaklaşık 6.2 milyon dolarlık bir yatırımla olacak. Diğer yandan, geçen yıl Trabzon Of'taki 200 tonluk üretim kapasiteli çay fabrikamızın kapasitesini 540 tona çıkardık.

Kapasite artışı kapsamında 2022’de revize için 152 milyon TL, 2023 yılında ise ekipmanlar özelinde 33.6 milyon TL yatırım yaptık. Samsun'da geçen yıl tamamladığımız 20 bin metrekare kapalı alana sahip, güneş enerji paneli olan gübre fabrikamız için ise 11.9 milyon dolarlık bir yatırım yaptık” açıklamasında bulundu.

Ar-Ge yatırımları devam ediyor

Ar-Ge’ye yapılacak yatırımların birçok açıdan kritik önem taşıdığını belirten Akkuş, hem Türk çayını globale tanıtmak hem de ürün çeşitliliklerini artırmak amacıyla Ar- Ge ve inovasyona odaklı çalışmalarını sürdürdüklerini iletti. Yaptıkları Ar-Ge çalışmaları sayesinde lezzet, yoğun dem ve kendine özgü kokusuyla yüksek standarttaki ürünlerinin 12 ay boyunca tüketicilerle buluştuklarını aktaran Akkuş, “Oldukça geniş bir ürün gamına sahibiz. Gelecek dönemlerde de talep ve yeni tat arayışlarını karşılamak üzere yeni çeşitlerimizi tüketicilerimizle buluşturmaya devam edeceğiz” dedi.