Efor Çay, organik çay yatırımlarını artırıyor
Türkiye’nin en büyük beş çay üreticisinden biri olan Efor Çay, Türkiye’nin çay ihtiyacının yüzde 9.7’sini karşılıyor. Perakende pazarına yönelik stratejilerinde tüketicilerin değişen beklentilerine göre bir yaklaşım izlediklerini kaydeden Efor Çay Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Akkuş, “Özellikle, organik ve doğal içerikli çaylara yönelik yatırımlarımızı artırıyoruz” dedi.
Mehmet Hanifi GÜLEL
Sağlıklı yaşam trendi ile birlikte tüketiciler de son dönemde organik ve doğal içerikli çaylara yöneldi. Sektördeki büyük firmalar da yatırımlarını bu alana yapmaya başladı. 2023’te Türkiye'nin yaklaşık 280 bin ton çay satışının yüzde 9.7’sini (27 bin 47 ton) yapan Efor Çay, yeni dönemde organik ve doğal içerikli çaylara yönelik yatırım yapmaya hazırlanıyor.
çayları gibi yenilikçi ürün kategorilerinde üretimi artırmayı ve çeşitliliği zenginleştirmeyi amaçladıklarını aktaran Efor Çay Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Akkuş, “Perakende pazarında iç pazara yönelik stratejimizde tüketicilerimizin değişen beklentilerine ve alışkanlıklarına yanıt verebilecek bir yaklaşım izliyoruz. Bunun yanı sıra, e-ticaretin artan önemine paralel olarak, çevrimiçi platformlarda da güçlü bir varlık gösteriyoruz” dedi.
İlk dokuz ayda 4.3 milyar TL ciro elde etti
Bugün 49 bin metrekare alana yayılan modern üretim tesislerinde, Karadeniz’in en kaliteli çay yapraklarını toplayarak bu yaprakları AB standartlarında, hijyenik ve gelişmiş teknolojilerle donatılmış tesislerinde Türkiye’ye özgü geleneksel yöntemlerle yüksek kaliteli çaylara dönüştürdüklerini bildiren Akkuş, “Ar-Ge çalışmalarımız sayesinde, yoğun dem, özgün aroma ve yüksek lezzet sunan ürünlerimizi yıl boyunca tüketicilerimize ulaştırmayı sürdürüyoruz. Türkiye genelinde Trabzon Of’taki tesisimiz günlük 612 ton yaş çay işleme ve 209 ton paketleme kapasitesine sahip. Artvin Arhavi’deki tesisimizde günlük 280 ton yaş çay işleme ve 21 ton paketleme kapasitemiz bulunuyor.
Ayrıca, Artvin Arhavi 2 tesisimizde günlük 510 ton yaş çay işleme, İstanbul Tuzla’daki tesisimizde ise günlük 20 ton paketleme kapasitesi ile üretim yapıyoruz. 500’dan fazla çalışan ile 2024 yılının ilk dokuz ayında 4.3 milyar TL ciro elde ettik. Önümüzdeki dönemlerde de ürün çeşitliliğimizi artırarak sektördeki konumumuzu daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.
Şirketin varlıkları 2023’te yüzde 32 arttı
Bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre ciro bazındaki büyüme oranlarının yüzde 41 seviyesinde olduğunu bildiren Akkuş, 2022’de yüzde 8 olan FAVÖK oranlarının 2023’te yüzde 19, 2024’ün ilk 9 ayında ise yüzde 12 olduğunu aktardı. Akkuş, şirketin varlıklarının 2023’te bir önceki yıla göre yüzde 32 oranında arttığını açıkladı. Öte yandan, şirket olarak doğayı korumaya ve sürdürülebilir üretim yapmaya önem verdiklerine değinen Akkuş, fabrikalarının tamamında sıfır atık ilkesiyle üretim yaptığını belirtti.
Çay üretimini topraktan bardağa kadar sürdürülebilirlik ve izlenebilirlik çerçevesinde gerçekleştirdiklerine vurgu yapan Akkuş, “Kullandığımız elektriği üretmek için 10.3 MW'lık GES santralimizi bu yıl içinde faaliyete alınmayı planlıyoruz. Malatya Arapgir'de kuracağımız santral ile enerjimizin tamamını kendimiz üreteceğiz. Samsun'daki gübre fabrikamızda da kendi GES santralimiz mevcut. Tüm enerji ihtiyacımızı GES'ten karşılıyoruz” dedi.
Kahve ve soğuk çay için yeni tesis
Kahve ve soğuk çay üretimi yapacakları altıncı tesislerini Tokat Erbaa'da açmaya hazırlandıklarını açıklayan Akkuş, “Yeni tesisimiz yaklaşık 6.2 milyon dolarlık bir yatırımla olacak. Diğer yandan, geçen yıl Trabzon Of'taki 200 tonluk üretim kapasiteli çay fabrikamızın kapasitesini 540 tona çıkardık.
Kapasite artışı kapsamında 2022’de revize için 152 milyon TL, 2023 yılında ise ekipmanlar özelinde 33.6 milyon TL yatırım yaptık. Samsun'da geçen yıl tamamladığımız 20 bin metrekare kapalı alana sahip, güneş enerji paneli olan gübre fabrikamız için ise 11.9 milyon dolarlık bir yatırım yaptık” açıklamasında bulundu.
Ar-Ge yatırımları devam ediyor
Ar-Ge’ye yapılacak yatırımların birçok açıdan kritik önem taşıdığını belirten Akkuş, hem Türk çayını globale tanıtmak hem de ürün çeşitliliklerini artırmak amacıyla Ar- Ge ve inovasyona odaklı çalışmalarını sürdürdüklerini iletti. Yaptıkları Ar-Ge çalışmaları sayesinde lezzet, yoğun dem ve kendine özgü kokusuyla yüksek standarttaki ürünlerinin 12 ay boyunca tüketicilerle buluştuklarını aktaran Akkuş, “Oldukça geniş bir ürün gamına sahibiz. Gelecek dönemlerde de talep ve yeni tat arayışlarını karşılamak üzere yeni çeşitlerimizi tüketicilerimizle buluşturmaya devam edeceğiz” dedi.