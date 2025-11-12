Endüstriyel yemekte 'ucuzluk' yarışı sağlığı tehdit ediyor

Bursa Yemek Sanayicileri Derneği (BUYSAD) Başkanı Abidin Şakir Özen, endüstriyel yemek sektöründe fiyat odaklı satın alma politikalarının gıda güvenliğini tehlikeye attığını söyledi. Özen, üretim ve dağıtım süreçlerinde izlenebilirliğin ve kalite güvencesinin işletmeler için artık bir tercih değil, zorunluluk haline geldiğini vurguladı.

Artan girdi maliyetlerinin tağşiş riskini artırdığına dikkat çeken Özen, özellikle işlenmiş et, tereyağı ve zeytinyağı gibi ürünlerde yanlış beyanların halk sağlığını tehdit ettiğini söyledi. “Bitkisel yağ karışımları doğru etiketlenmediğinde tüketici hem ekonomik hem sağlık açısından zarar görür,” dedi.

(Bursa Yemek Sanayicileri Derneği Başkanı Abidin Şakir Özen)

“Hijyen denetimi rekabet değil, sorumluluktur”

Özen, bazı yemek tedarikçilerinin aşırı düşük fiyat teklifleriyle pazarda yanlış algı yarattığını belirtti. Bu durumun, üretim sürecinde hijyen ve kalite kontrol adımlarının eksik yönetildiği anlamına gelebileceğini ifade etti.

Firmalara, tedarikçi seçiminde belgelendirme, üretim koşulları ve laboratuvar analizlerine önem verme çağrısı yapan Özen, bu yaklaşımın hem çalışan sağlığı hem işletme itibarı için hayati olduğunu söyledi.

“Denetim ve cezalar caydırıcı olmalı”

Özen, tağşişli ürünlerle mücadelede etkin denetim ve ağır yaptırımların gerekliliğine vurgu yaptı. Ayrıca bireysel tüketicilerin de etiket okuma alışkanlığı kazanmasının gıda güvenliği açısından kritik önem taşıdığını ifade etti.