ESK’dan çiğ süte 1.8 TL zam

Ulusal Süt Konseyi (USK), Et ve Süt Kurumu’nun (ESK) çiğ süt alım fiyatına 1.8 TL zam yaptığını bildirdi.

USK'dan yapılan açıklamada, “18.03.2022 tarihinde 1 Nisan 2022’den itibaren geçerli olmak üzere kalite esaslı soğutulmuş çiğ süt tavsiye satış fiyatı 5,70 TL/Litre olarak belirleyen ESK 15 Mayıs 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere soğutulmuş çiğ süt tavsiye satış fiyatı (çiğ süt destek primi hariç) 7,50 TL/Litre olarak belirledi.” denildi.

“Çiğ süt üretim maliyetinde önemli bir değişiklik olduğunda önümüzdeki süreçte piyasa şartlarına göre tekrar değerlendirme yapılacaktır” denilen USK açıklamasında, “Soğutulmuş çiğ süt tavsiye satış fiyatında; 2019/64 sayılı Çiğ İnek Sütünün Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliği ile belirlenen A Sınıfı çiğ sütün dönemine ait protein ve yağ değerleri baz alınacaktır. Baz alınan yağ ve protein oranlarındaki her bir dizyem (0,1’lik değişim) için ± 10 Kuruş fark uygulanacaktır. Ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığı ile yapılan görüşmelerde 1 Mayıs 2022’den itibaren geçerli olacak Çiğ Süt Priminin litre başına 0,20 TL olacağı bilgisi edinilmiştir.” ifadelerine yer verildi.