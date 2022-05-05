ESK’dan çiğ süte 1.8 TL zam
Ulusal Süt Konseyi (USK) Yönetim Kurulu, Et ve Süt Kurumu’nun (ESK) çiğ süt alım fiyatına 1.8 TL zam yaptığını açıkladı.
Ulusal Süt Konseyi (USK), Et ve Süt Kurumu’nun (ESK) çiğ süt alım fiyatına 1.8 TL zam yaptığını bildirdi.
USK'dan yapılan açıklamada, “18.03.2022 tarihinde 1 Nisan 2022’den itibaren geçerli olmak üzere kalite esaslı soğutulmuş çiğ süt tavsiye satış fiyatı 5,70 TL/Litre olarak belirleyen ESK 15 Mayıs 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere soğutulmuş çiğ süt tavsiye satış fiyatı (çiğ süt destek primi hariç) 7,50 TL/Litre olarak belirledi.” denildi.
“Çiğ süt üretim maliyetinde önemli bir değişiklik olduğunda önümüzdeki süreçte piyasa şartlarına göre tekrar değerlendirme yapılacaktır” denilen USK açıklamasında, “Soğutulmuş çiğ süt tavsiye satış fiyatında; 2019/64 sayılı Çiğ İnek Sütünün Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliği ile belirlenen A Sınıfı çiğ sütün dönemine ait protein ve yağ değerleri baz alınacaktır. Baz alınan yağ ve protein oranlarındaki her bir dizyem (0,1’lik değişim) için ± 10 Kuruş fark uygulanacaktır. Ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığı ile yapılan görüşmelerde 1 Mayıs 2022’den itibaren geçerli olacak Çiğ Süt Priminin litre başına 0,20 TL olacağı bilgisi edinilmiştir.” ifadelerine yer verildi.