Fast food devi maçın sonucunu yanlış bilenlere bedava hamburger verecek

Dünyanın en büyük Amerikan futbolu organizasyonu Super Bowl, 8 Şubat 2026 Pazar gecesi düzenlenecek. Milyonlar New England Patriots ile Seattle Seahawks arasındaki maçı seyredecek.

ABD merkezli fast food devi Carl’s Jr., Super Bowl maçını yanlış tahmin edenlere bedava Hangover Breakfast Burger verecek.

Hangover Breakfast Burger; dana köftesi, yumurta, bacon, peynir ve kızarmış patates topları ile sunuluyor.

20 dolarlık hediye kartı

Firma ayrıca Prediction Payback adlı kampanyayla yanlış maç tahminlerini, hatalı sosyal medya paylaşımlarını ya da başarısız yemek denemelerini itiraf eden ilk 500 My Rewards (Carl’s Jr. sadakat programı) üyesine 20 dolarlık hediye kartı verecek.

Katılımcıların, bu pişmanlık anlarını Carl’s Jr. uygulaması ya da internet sitesi üzerinden yüklemeleri gerekiyor.