Fast food devine toplu dava: Kaburga eti diye satılıyor ama...

ABD’nin Illinois eyaletinde McDonald's hakkında açılan toplu davada, davacılar popüler McRib sandviçinin içeriğine ilişkin iddiaları yargıya taşıdı. Dava dilekçesinde, ürünün adı ve pazarlama şeklinin makul bir tüketicide “kaburga eti içerdiği” algısı oluşturduğu ileri sürüldü.

"Yanıltıcı reklam" iddiası

Davaya göre, McRib’in ismi ve görsel sunumu, tüketicilerin üründe kaburga etinin kullanıldığını düşünmesine yol açıyor. Ancak davacılar, sandviçte gerçekte kaburga eti bulunmadığını ve bu durumun yanıltıcı reklam anlamına geldiğini savunuyor.

McDonald’s: Kaburga eti kullandığımızı hiç söylemedik

McDonald’s cephesinden yapılan savunmada ise iddialar reddedildi. Şirket, McRib’in yüzde 100 kemiksiz domuz eti kullanılarak üretildiğini ve hiçbir zaman kaburga eti kullandığını iddia etmediğini belirtti. Şirkete göre ürün adı, içeriğe dair doğrudan bir vaat içermiyor.

Gözler mahkemede

İlk kez 1982 yılında piyasaya sürülen McRib, o tarihten bu yana McDonald’s menüsünde dönemsel olarak yer alıyor. Özellikle sınırlı süreli satışa sunulması, ürünü markanın en çok konuşulan menü kalemlerinden biri hâline getirdi.

Dava süreci, gıda isimleri ve pazarlama dilinin tüketiciyi yanıltıp yanıltmadığına ilişkin yeni bir emsal oluşturabilir. Mahkemenin vereceği kararın, fast food sektöründe ürün adlandırmaları ve sunumlarına dair tartışmaları yeniden alevlendirmesi bekleniyor.