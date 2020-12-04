Fazla Gıda, 2021'de 3 kat büyüme hedefliyor

Bugüne kadar yaklaşık 200 milyon TL'lik gıda atığını kurtaran ve Gıda Kurtarma Derneği (GKTD) aracılığıyla yaklaşık 1 milyon 100 bin ihtiyaç sahibine ulaşan yerli ve teknoloji tabanlı sosyal girişim Fazla Gıda, hedef büyüttü.

Yeni partnerliklerle 2021'de ulaştığı kişi sayısını 1 milyon 800 bine çıkarmayı planlana Fazla Gıda, söz konusu yılda 3 kat büyümeyi ve 600 milyon TL'lik gıda atığını kurtarmayı hedefliyor.

Falza Gıda'dan yapılan açıklamaya göre, dünyada her yıl 1.3 trilyon dolar değerinde gıda çöpe atılıyor. Türkiye'de ise bu rakam yıllık yaklaşık 300 milyar TL.

Tüm dünyada 1.9 milyar insan sağlıklı besine ulaşamazken, yaklaşık 800 milyon kişi açlıkla mücadele ediyor. Gıda tedarik zincirinde oluşan gıda atığının 2030 yılına kadar yüzde 50 azaltılması için teknoloji tabanlı çözümler oluşturmak amacıyla kurulan sosyal girişim Fazla Gıda, bugüne kadar 16 bin ton gıdayı kurtardı ve 53 bin ton karbon salımını önledi.

“2021'de 100 iş ortağımızla büyümeyi hedefliyoruz”

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fazla Gıda Kurucu Ortağı Olcay Silahlı, Türkiye'deki yıllık 300 milyar TL'lik gıda atığının sadece finansal değil, çevresel ve aynı zamanda sosyal bir kayıp olduğunu söyledi.

Fazla Gıda olarak bugüne kadar toplamda yaklaşık 200 milyon TL değerinde gıda atığını kurtardıklarını belirten Silahlı, "Toplam 30 milyon öğün kurtardık. Gıda geri kazanım hiyerarşisini uygulayarak mevcut 41 iş ortağımız ile değer katmaya devam ediyoruz, 2021 yılında 100 iş ortağımızla büyümeyi hedefliyoruz. Günlük bazda 36 şehirde gıda kurtarma faaliyetlerini koordine ediyoruz ancak 81 ilde operasyon kabiliyetimiz var. 2021 yılında yeni çözümler ve değer önerileri ile gıda tedarik zincirinin farklı paydaşlarına da hizmet vermeye başlayacağız.” dedi.